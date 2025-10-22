Live
Szerdán este a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray 3-1-re legyőzte a norvég bajnok Bodø/Glimt csapatát az isztambuli Rams Parkban. A magyar válogatott Sallai Roland kezdőként lépett pályára a török együttesben, amely megszerezte második győzelmét az idei BL-szezonban.

A Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray az első fordulóban egy 5-1-es zakót kapott Frankfurtban, ezt követően azonban 1-0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt. 

Roland Sallai (Galatasaray) looks on during the Champions League group game between Eintracht Frankfurt and Galatasaray at the Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germany, on September 18, 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Sallai Roland alapember a Galatasaray csapatában
Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

A norvég bajnok Bodø/Glimt még veretlenül, de egyben nyeretlenül várta az isztambuli összecsapást. Kjetil Knutsen együttese az első játéknapon a cseh Slavia Praha otthonában játszott 2-2-es döntetlent, a második fordulóban pedig hazai környezetben játszott szintén 2-2-es döntetlent az angol Tottenham Hotspur csapatával. 

Sallai Roland ezúttal is kezdett

Sallai Roland ezúttal is ott volt a Galatasaray kezdőjében. A 62-szeres magyar válogatott játékos a szezonbeli 12. tétmeccsen 11. alkalommal volt ott az isztambuli csapat kezdőjében, ezúttal is jobbhátvéd pozícióban. 

Galatasaray's Hungarian forward #07 Roland Sallai passes the ball next to Bodo/Glimt's Norwegian midfielder #19 Sondre Brunstad Fet (L) during the UEFA Champions League, league phase - day 3, football match between Galatasaray SK and Bodo/Glimt at the Rams Park in Istanbul on October 22, 2025. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
Sallai Roland ezúttal is a védelem jobb oldalán kapott lehetőséget
Fotó: Ozan Kose/AFP

A török csapat remekül kezdte a mérkőzést, és a 3. perc végén meg is szerezte a vezetést. Egy labdaszerzés után a gaboni Mario Lemina indította a leshatárról kilépő Victor Osimhent, a nigéria támadó pedig higgadtan a kapu bal oldalába belsőzte a ziccerét (1-0).

A Galatasaray a folytatásban óriási iramot diktált, a Rams Parkban pedig olyan elképesztő volt a hangulat, hogy a Bodø/Glimt edzője füldugóval nézte a meccset az oldalvonal mellett.  A folytatásban a Galata fenntartotta a nyomást, sorra dolgozta ki a helyzeteket, de a Bodø/Glimt kapusa remekül védett, így a török csapat sokáig nem tudta növelni az előnyét. A 33. percben azonban már tehetetlen volt a kapus is, amikor Fredrik Bjørkan borzalmasan hazatett labdájára Osimhen lecsapott, megtolta a labdát a kivetődő Nyikita Hajkin mellett, majd könnyedén az üres kapuba gurított (2-0). 

Victor Osimhen a második meccsén a harmadik gólját lőtt a Bajnokok Ligájában 
Fotó: Yasin Akgul/AFP

A norvég csapat sokáig nem veszélyeztetett, azonban a 39. percben Sallai Roland hibája után majdnem visszajött a meccsbe. A magyar válogatott játékos utolsó emberként veszített labdát, Jens Petter Hauge kilépett ziccerben, de a közeli lövése néhány centivel elkerülte a kapu bal oldalát. Négy perccel később ismét szépített volna a norvég csapat, de Sondre Fet 16 méteres lövése a kapufán csattant, így a Galatasaray kétgólos előnnyel mehetett a szünetre. 

A fordulás után is a Galatasaray akarata érvényesült, a török csapat több nagy helyzetet is elszórakozott, de a 60. percben el tudta dönteni a meccset. Osimhen szerzett labdát a támadóharmadban, amivel Yunus Akgun lépett ki ziccerben, a török támadó első lövését Hajkin még védeni tudta, de kipattanó visszakerült Akgun elé, aki másodszorra már nem hibázott (3-0). 

Galatasaray's Turkish forward #11 Yunus Akgun celebrates scoring his team's third goal during the UEFA Champions League, league phase - day 3, football match between Galatasaray SK and Bodo/Glimt at the Rams Park in Istanbul on October 22, 2025. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
Yunus Akgun a harmadik meccsén a második gólját lőtte a Bajnokok Ligájában
Fotó: Ozan Kose/AFP

A folytatásban a Bodø/Glimt ment előre a szépítésért, a 75. percben a csereként beállt Andreas Helmersen találatával ez össze is jött a norvég csapatnak. A hajrában azonban a norvég bajnok már nem tudott faragni a hátrányából, így a Bodø/Glimt továbbra is nyeretlen az idei BL-szezonban, a Galatasaray pedig megszerezte második győzelmét. 

A játéknap másik mérkőzésén a magyar bajnok Ferencvárost búcsúztató azeri Qarabag elszenvedte első vereségét a Bajnokok Ligája-szezonban. Az azeri csapat az Athletic Bilbao otthonában kapott ki 3-1-re, ezzel a baszk együttes két vereség után tudott nyerni, míg a Qarabag két győzelmet követően kapott ki. 

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló:
Galatasaray (török)-Bodö/Glimt (norvég) 3-1 (2-0)
gólszerzők: Osimhen (3., 33.), Akgün (60.), illetve Helmersen (76.)

Athletic Bilbao (spanyol)-Qarabag (azeri) 3-1 (1-1)
gólszerzők: Guruzeta (40., 88.), Navarro (70.), illetve Leandro Andrade (1.)

