A Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray az első fordulóban egy 5-1-es zakót kapott Frankfurtban, ezt követően azonban 1-0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt.

Sallai Roland alapember a Galatasaray csapatában

Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

A norvég bajnok Bodø/Glimt még veretlenül, de egyben nyeretlenül várta az isztambuli összecsapást. Kjetil Knutsen együttese az első játéknapon a cseh Slavia Praha otthonában játszott 2-2-es döntetlent, a második fordulóban pedig hazai környezetben játszott szintén 2-2-es döntetlent az angol Tottenham Hotspur csapatával.

Sallai Roland ezúttal is kezdett

Sallai Roland ezúttal is ott volt a Galatasaray kezdőjében. A 62-szeres magyar válogatott játékos a szezonbeli 12. tétmeccsen 11. alkalommal volt ott az isztambuli csapat kezdőjében, ezúttal is jobbhátvéd pozícióban.

Sallai Roland ezúttal is a védelem jobb oldalán kapott lehetőséget

Fotó: Ozan Kose/AFP

A török csapat remekül kezdte a mérkőzést, és a 3. perc végén meg is szerezte a vezetést. Egy labdaszerzés után a gaboni Mario Lemina indította a leshatárról kilépő Victor Osimhent, a nigéria támadó pedig higgadtan a kapu bal oldalába belsőzte a ziccerét (1-0).

A Galatasaray a folytatásban óriási iramot diktált, a Rams Parkban pedig olyan elképesztő volt a hangulat, hogy a Bodø/Glimt edzője füldugóval nézte a meccset az oldalvonal mellett. A folytatásban a Galata fenntartotta a nyomást, sorra dolgozta ki a helyzeteket, de a Bodø/Glimt kapusa remekül védett, így a török csapat sokáig nem tudta növelni az előnyét. A 33. percben azonban már tehetetlen volt a kapus is, amikor Fredrik Bjørkan borzalmasan hazatett labdájára Osimhen lecsapott, megtolta a labdát a kivetődő Nyikita Hajkin mellett, majd könnyedén az üres kapuba gurított (2-0).

Victor Osimhen a második meccsén a harmadik gólját lőtt a Bajnokok Ligájában

Fotó: Yasin Akgul/AFP

A norvég csapat sokáig nem veszélyeztetett, azonban a 39. percben Sallai Roland hibája után majdnem visszajött a meccsbe. A magyar válogatott játékos utolsó emberként veszített labdát, Jens Petter Hauge kilépett ziccerben, de a közeli lövése néhány centivel elkerülte a kapu bal oldalát. Négy perccel később ismét szépített volna a norvég csapat, de Sondre Fet 16 méteres lövése a kapufán csattant, így a Galatasaray kétgólos előnnyel mehetett a szünetre.