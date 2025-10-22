A Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray az első fordulóban egy 5-1-es zakót kapott Frankfurtban, ezt követően azonban 1-0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt.
A norvég bajnok Bodø/Glimt még veretlenül, de egyben nyeretlenül várta az isztambuli összecsapást. Kjetil Knutsen együttese az első játéknapon a cseh Slavia Praha otthonában játszott 2-2-es döntetlent, a második fordulóban pedig hazai környezetben játszott szintén 2-2-es döntetlent az angol Tottenham Hotspur csapatával.
Sallai Roland ezúttal is kezdett
Sallai Roland ezúttal is ott volt a Galatasaray kezdőjében. A 62-szeres magyar válogatott játékos a szezonbeli 12. tétmeccsen 11. alkalommal volt ott az isztambuli csapat kezdőjében, ezúttal is jobbhátvéd pozícióban.
A török csapat remekül kezdte a mérkőzést, és a 3. perc végén meg is szerezte a vezetést. Egy labdaszerzés után a gaboni Mario Lemina indította a leshatárról kilépő Victor Osimhent, a nigéria támadó pedig higgadtan a kapu bal oldalába belsőzte a ziccerét (1-0).
A Galatasaray a folytatásban óriási iramot diktált, a Rams Parkban pedig olyan elképesztő volt a hangulat, hogy a Bodø/Glimt edzője füldugóval nézte a meccset az oldalvonal mellett. A folytatásban a Galata fenntartotta a nyomást, sorra dolgozta ki a helyzeteket, de a Bodø/Glimt kapusa remekül védett, így a török csapat sokáig nem tudta növelni az előnyét. A 33. percben azonban már tehetetlen volt a kapus is, amikor Fredrik Bjørkan borzalmasan hazatett labdájára Osimhen lecsapott, megtolta a labdát a kivetődő Nyikita Hajkin mellett, majd könnyedén az üres kapuba gurított (2-0).
A norvég csapat sokáig nem veszélyeztetett, azonban a 39. percben Sallai Roland hibája után majdnem visszajött a meccsbe. A magyar válogatott játékos utolsó emberként veszített labdát, Jens Petter Hauge kilépett ziccerben, de a közeli lövése néhány centivel elkerülte a kapu bal oldalát. Négy perccel később ismét szépített volna a norvég csapat, de Sondre Fet 16 méteres lövése a kapufán csattant, így a Galatasaray kétgólos előnnyel mehetett a szünetre.
A fordulás után is a Galatasaray akarata érvényesült, a török csapat több nagy helyzetet is elszórakozott, de a 60. percben el tudta dönteni a meccset. Osimhen szerzett labdát a támadóharmadban, amivel Yunus Akgun lépett ki ziccerben, a török támadó első lövését Hajkin még védeni tudta, de kipattanó visszakerült Akgun elé, aki másodszorra már nem hibázott (3-0).
A folytatásban a Bodø/Glimt ment előre a szépítésért, a 75. percben a csereként beállt Andreas Helmersen találatával ez össze is jött a norvég csapatnak. A hajrában azonban a norvég bajnok már nem tudott faragni a hátrányából, így a Bodø/Glimt továbbra is nyeretlen az idei BL-szezonban, a Galatasaray pedig megszerezte második győzelmét.
A játéknap másik mérkőzésén a magyar bajnok Ferencvárost búcsúztató azeri Qarabag elszenvedte első vereségét a Bajnokok Ligája-szezonban. Az azeri csapat az Athletic Bilbao otthonában kapott ki 3-1-re, ezzel a baszk együttes két vereség után tudott nyerni, míg a Qarabag két győzelmet követően kapott ki.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló:
Galatasaray (török)-Bodö/Glimt (norvég) 3-1 (2-0)
gólszerzők: Osimhen (3., 33.), Akgün (60.), illetve Helmersen (76.)
Athletic Bilbao (spanyol)-Qarabag (azeri) 3-1 (1-1)
gólszerzők: Guruzeta (40., 88.), Navarro (70.), illetve Leandro Andrade (1.)
- kapcsolódó cikkek: