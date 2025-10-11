Live
Sorra tűnnek el Európa futballszentélyei, legalábbis abban a formában, ahogy az elmúlt évtizedekben megismerhettük őket. Teljesen átalakult a Bernabéu-stadion, hamarosan újjászületik a Camp Nou, és csak idő kérdése, hogy meginduljanak a buldózerek az Old Trafford eltakarítására. Az olaszok is beállnak a sorba, és jövő év végére eltűnik a föld színéről az éppen 100 éves milánói óriás, a San Siro, avagy a Giuseppe Meazza Stadion. Az Inter és az AC Milan új közös otthona pedig talán újabb évszázadig szolgálja majd a város két klubját.

Évtizedes viták, összeveszések, kibékülések, külön utas partizánakciók, számítások és kavarások végén 2025 szeptemberének utolsó napjaiban végre megszületett a döntés: eltüntetik a Föld színéről a San Siro stadiont, hogy egy új, szupermodern, a 21. század minden igényét kielégítő létesítményt húzzanak fel a helyére. A hír egyszerre töltheti el szomorúsággal és örömmel a két milánói óriás, az AC Milan és az FC Internazionale rajongóit, akik most talán úgy érzik, hogy a San Siro lerombolásával véget ér az életük, de legbelül pontosan tudják, elkerülhetetlen volt ez a lépés.

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 30: A general view of the exterior of the stadium ahead of the UEFA Champions League football match Inter Milan vs Slavia Prague at San Siro Stadium in Milan, Italy on September 30, 2025. Piero Cruciatti / Anadolu (Photo by Piero Cruciatti / Anadolu via AFP)
Meccsnap a San Siro stadionban. Hamarosan teljesen megváltozik minden
Fotó: PIERO CRUCIATTI / ANADOLU

A San Siro ugyanis hiába 4 csillagos UEFA-stadion, valójában már szinte semmiben nem felel meg a kereskedelmi szempontú labdarúgás követelményeinek.

Száz éve szolgál két klubot

A Milánó San Siro városrészében álló, és a negyed nevét viselő létesítményt 1926. szeptember 19-én egy Inter–Milan (6-3) városi derbivel nyitották meg. Azt a meccset 35 ezren látták, és valójában az AC Milan volt a házigazda, hiszen 1935-ig a piros-feketék nevén volt a létesítmény, mielőtt a város tulajdonába került volna, ahogy ez a mai napig is van. Ekkor, 1935-ben került sor az első nagyobb átalakításra és bővítésre is, amit aztán húsz évvel később követett a következő átépítés.

Ekkor már hatalmas, 150 ezer néző befogadásáról szóló tervek voltak, amelyekből végül 100 ezer sem lett, de a maga 60 ezer ülő- és 25 ezres állóhelyével így is a kontinens egyik legnagyobb arénája lett a San Siro. Armando Ronca és Ferruccio Calzolari terveiből viszont megvalósultak a csigalépcső szerű rámpák, melyek a mai napig a San Siro jelképei, a meccsnapok optikai illúziója pedig állandó szórakozást jelent a szemlélődőknek.

A fent említett száz év, amúgy igazából csak 78, hiszen az Inter 1947-ben költözött át az Arena Civica nevű stadionból a San Siróba, a két klub tehát azóta osztozik a létesítményen. 1980-ban az Inter is keresztelőt tartott a San Siróban: a stadion felvette a kék-fekete klub kétszeres világbajnok (1934, 1938) legendájának, Giuseppe Meazzának a nevét. Az 1990-es olaszországi foci-vb-re a többi, már akkor is öreg stadionnal együtt a San Sirót is felújították, amely azóta egy évtizeddel ezelőtt esett át egy kisebb renováláson. Azaz lehet bármilyen patinás, lepattantságában is szép és legendás a létesítmény, ki kell mondani, hogy eljött az ideje a búcsúnak. Az összesen 10 BEK/BL-trófeával büszkélkedő két sztárcsapatnak új stadionra van szüksége.

Jobb lesz együtt

A két klub között nincs igazán gyilkos gyűlölet, legalábbis River–Boca, Zvezda–Partizan vagy Real–Atlético Madrid szintű biztosan nincs, hiszen lám milyen jól megfértek ennyi évtizeden egymás mellett. Azért a szeretet sem csapja ki a biztosítékot, volt bőven acsarkodás a vezetőségek között, Silvio Berlusconi és a Moratti família sem volt egyszerű eset. Így aztán volt olyan terv is, hogy elválnak az útjaik, a Milan a San Donato, míg az Inter a Rozzano negyedbe költözik, méghozzá saját ingatlanba.

Muszáj volt az új San Siro eljövetele

A labdarúgás, és főleg a játék köré épülő üzlet iszonyatos ütemben fejlődik, nagyon könnyű szinte ledolgozhatatlan lépéshátrányba kerülni. Nem véletlenül épít(ett) új stadiont az Arsenal, a Manchester City, a Tottenham, az Everton, az Atlético Madrid, a Real Madrid, a Barcelona, de még olyan kis klub, mint a Fulham is látványos 130 millió fontos (kb. 60 milliárd forint) beruházással emelte a stadion befogadóképességét és kényelmi funkcióit.

Új, 100 ezer nézőt befogadó stadiont fog építeni a Manchester United, pedig az Old Traffordnak is legalább olyan múltja van, mint a San Sirónak. A mai nézők, futballturisták már nem akarnak ázni-fázni, sorban állni, kényeztetésre vágynak – ezt pedig a mai San Siróban nem kapják meg. Ott „csak” hamisítatlan futballélményt kaphat, ami a szurkolóknak pont elég, de a tulajdonosi oldalon ennél azért többre vágynak.

Ahogy az UEFA is többre, illetve pont a fentebb megrajzolt focituristákra vágyik, nekik szervezi a nagy válogatott tornákat és a klubsorozatok, különösen a Bajnokok Ligája döntőjét. Elég csak arra gondolni, utóbbira hány jegyet kapnak a 70-80 ezres stadionokba a döntőbe jutó két csapat drukkerei. Milánó 2027-ben ötödik alkalommal rendezhetett volna BEK/BL-döntőt, de az UEFA inkább átadta a rendezési jogot a madridi Metropolitanónak, talán ezzel is felgyorsítva végre a San Siro körüli huzavona lezárását. A 2032-es, Törökországgal közösen rendezett Európa-bajnokságon így már biztosan egy új, szupermodern, a tervek szerint kb. 71 000 férőhelyes milánói stadion fogadja majd a drukkereket.

A tervek szerint 1,2 milliárd eurós projekt keretében nem csak egy új stadion épül a Manchester United stadionját is tervező Foster+Partner és az olasz Manica jóvoltából, de a stadion körüli lehangoló rozsdaövezet is teljesen megújul. A nyitott parkolóként üzemelő óriási betonplacc és a mindefnéle holmikat a meccsre érkezőkre tukmáló afrikai árusok helyett egy modern bevásárló és szórakoztató központ lesz a San Siro negyed közepe.

Külön bejárat, három öltöző

A – most már nevezzük így – régi San Siro a két főbérlőjével unikum volt a maga nemében. A San Sirónak három öltözője, két hazai és egy vendég van. Előbbiek közül az Interé a nagyobb, a Milané a barátságosabb. Az öltözők természetesen nem egymás mellett vannak, a játékoskijáróból egyik jobbra, másik balra nyílik. A milánói dóm tetején ragyogó Madonna szoborról elnevezett városi rangadón, a Derby della Madonninán minden esetben a sorsolás szerint éppen hazai pályán játszó csapat kap több jegyet, így a nap (idény) végére mindig kijön a matek.

BL-döntők, vb-meccsek és városi derbik

A San Siro a maga 100 éve alatt számtalan nagy meccsnek adott otthont. Rendeztek itt négy BEK/BL-döntőt, összesen 9 vb-meccset, három Inter–Milan BL-kieséses párharcot, 190 bajnoki derbit, és közel száz Derby d'Italiát, azaz Inter–Juve bajnoki rangadót.

BEK/BL-döntők a San Siróban:

  • 1965: Inter–Benfica 1-0
  • 1970: Feyenoord–Celtic 2-1
  • 2001: Bayern München–Valencia 1-1 (11-esekkel 5-4)
  • 2016: Real Madrid–Atlético Madrid 1-1 (11-esekkel 5-3)

Helenio Herrara rettegett-gyűlölt Intere itt járatta tökélyre a catenacciót, története során először és utoljára nyert a sorozatban a Feyenoord, amelyik első holland csapatként emelhette magasba a legrangosabb trófeát. Az egy évvel korábban a Real Madrid ellen elveszített BL-döntő után a San Siróban potyogtak újra Gaizka Mendieta és a Valencia-játékosok könnyei, és a milánói szentélyben bukta el fennállása harmadik BEK/BL-döntőjét az Atlético Madrid.

Az 1934-es világbajnokságon három meccset, köztük az egyik elődöntőt (Olaszország–Ausztria 1-0), míg az 1990-es tornán összesen hat mérkőzést játszottak a San Siróban. A későbbi győztes NSZK összesen ötször lépett itt pályára (csak az elődöntőt és a döntőt játszották Torinóban, illetve Rómában), de a legemlékezetesebb meccs éppen a hatodik volt, a torna nyitó mérkőzése, melyen Kamerun 1-0-ra legyőzte a Maradonával felálló címvédő Argentínát.

A Derby della Madonnina

Játszhattak itt akárhány vb-meccset, a szurkolók számára úgyis a milánói derbik a legfontosabb mérföldkövek a San Siro történelmében. Mint fentebb már írtuk, az elsőt 1926. szeptember 19-én, a stadion első hivatalos meccsén játszották, és az Inter nyerte 6-3-ra.

1949. novemberében játszották a valaha volt leggólgazdagabb milánói derbit: az Inter 6-5-re győzött. Pedig a Milan a legendás Gre-No-Li támadósorral, azaz a svéd Gunnar Gren, Gunnar Nordahl, Nils Liedholm hármassal már 4-1-re is vezetett. Az Inter azonban 4-4-nél Nyers István góljával egyenlített, majd a Milan újabb vezetése után megfordította a meccset.

1984. október 28-án lesújtott Attila: A Milan immár öt éve nem nyert derbit az Inter ellen, miközben kétszer is megjárta a Serie B-t. Silvio Berlusconi (és a pénze) sem érkezett még meg Milanellóban, a szurkolók szemét meg „idióta angolok”-kal szúrta ki a vezetőség. Az 1984-85-ös idény első derbijén aztán éppen az egyik idióta, az angol válogatott Mark Hateley fejelte azt a gólt, amivel hátrányból fordítva nyert 2-1-re a Milan. Hateley megkapta az Attila becenevet, mert, mint Isten ostor csapott le az Interre.

2001. májusa, amikor megsemmisült az Inter: Mindkét csapatnak borzasztó idénye volt, de az Internek sokkal borzasztóbb. A kék-feketék 51 ponttal zártak az ötödik, míg a piros-feketék 49-cel a hatodik helyen a Serie A-ban (a bajnok AS Roma 75 pontot gyűjtött...). A Milan viszont legalább azzal vigasztalódhatott, hogy egyik derbit sem veszítette el, sőt, a 

második alkalommal vendégként nyert 6-0-ra, ami a legnagyobb arányú Milan-siker a Madonnina történelmében.

2005. április 12-én elkészült A FOTÓ: A két csapat a BL-negyeddöntő visszavágóján találkozott egymással. Az első meccset 2-0-ra nyerte a Milan. A visszavágó már eleve pokoli hangulatban indult, ami csak egyre rosszabb, előbb azért, mert Sevcsenko révén vezetést szerzett a Milan, majd Cambiasso gólját les miatt nem adta meg Markus Merk. Ekkor szabadult el végleg a pokol: az Inter-drukkerek peterdákat, rakétákat, fáklyákat és füstgyertyákat dobáltak a gyepre. Merk előbb tíz percre megállította a meccset, majd le is fújta. A Milan természetesen 3-0-val megkapta a mérkőzést, az Inter kapott egy kiadós büntetést, az ultrák pedig nyolc európai kupameccsre ki lettek tiltva a stadionból. De legalább elkészülhetett minden idők egyik leghíresebb futball-fotója:

