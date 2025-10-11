Évtizedes viták, összeveszések, kibékülések, külön utas partizánakciók, számítások és kavarások végén 2025 szeptemberének utolsó napjaiban végre megszületett a döntés: eltüntetik a Föld színéről a San Siro stadiont, hogy egy új, szupermodern, a 21. század minden igényét kielégítő létesítményt húzzanak fel a helyére. A hír egyszerre töltheti el szomorúsággal és örömmel a két milánói óriás, az AC Milan és az FC Internazionale rajongóit, akik most talán úgy érzik, hogy a San Siro lerombolásával véget ér az életük, de legbelül pontosan tudják, elkerülhetetlen volt ez a lépés.

Meccsnap a San Siro stadionban. Hamarosan teljesen megváltozik minden

Fotó: PIERO CRUCIATTI / ANADOLU

A San Siro ugyanis hiába 4 csillagos UEFA-stadion, valójában már szinte semmiben nem felel meg a kereskedelmi szempontú labdarúgás követelményeinek.

Száz éve szolgál két klubot

A Milánó San Siro városrészében álló, és a negyed nevét viselő létesítményt 1926. szeptember 19-én egy Inter–Milan (6-3) városi derbivel nyitották meg. Azt a meccset 35 ezren látták, és valójában az AC Milan volt a házigazda, hiszen 1935-ig a piros-feketék nevén volt a létesítmény, mielőtt a város tulajdonába került volna, ahogy ez a mai napig is van. Ekkor, 1935-ben került sor az első nagyobb átalakításra és bővítésre is, amit aztán húsz évvel később követett a következő átépítés.

Ekkor már hatalmas, 150 ezer néző befogadásáról szóló tervek voltak, amelyekből végül 100 ezer sem lett, de a maga 60 ezer ülő- és 25 ezres állóhelyével így is a kontinens egyik legnagyobb arénája lett a San Siro. Armando Ronca és Ferruccio Calzolari terveiből viszont megvalósultak a csigalépcső szerű rámpák, melyek a mai napig a San Siro jelképei, a meccsnapok optikai illúziója pedig állandó szórakozást jelent a szemlélődőknek.

The San Siro football stadium in Milan has a spiral walkway, when it is being used it creates an optical illusion that the whole building is rotating



pic.twitter.com/gvgmE5mzgw — Science girl (@gunsnrosesgirl3) October 5, 2025

A fent említett száz év, amúgy igazából csak 78, hiszen az Inter 1947-ben költözött át az Arena Civica nevű stadionból a San Siróba, a két klub tehát azóta osztozik a létesítményen. 1980-ban az Inter is keresztelőt tartott a San Siróban: a stadion felvette a kék-fekete klub kétszeres világbajnok (1934, 1938) legendájának, Giuseppe Meazzának a nevét. Az 1990-es olaszországi foci-vb-re a többi, már akkor is öreg stadionnal együtt a San Sirót is felújították, amely azóta egy évtizeddel ezelőtt esett át egy kisebb renováláson. Azaz lehet bármilyen patinás, lepattantságában is szép és legendás a létesítmény, ki kell mondani, hogy eljött az ideje a búcsúnak. Az összesen 10 BEK/BL-trófeával büszkélkedő két sztárcsapatnak új stadionra van szüksége.