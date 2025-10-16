Az MTI beszámolója szerint Schäfer játéka egyelőre bizonytalan az Union Berlin pénteki, Mönchengladbach elleni bajnokiján, mivel a magyar válogatott középpályása újra betegséggel bajlódik.
A Magyar Nemzet írta meg, hogy „sokan sérülésre gyanakodtak, de nem az volt az oka Marco Rossi húzásának: Schäfer betegen vállalta a játékot” a Portugália elleni világbajnoki selejtezőn, amelyen a 38. percben le kellett cserélni.
Schäfer a válogatottban játszhatott, a klubjából kimaradhat
Nem ez az első alkalom, hogy Schäfer egészségi problémákkal küszködött egy válogatott meccs után. Szeptember elején hasonló volt a helyzet, akkor a német sajtó szerint az Union Berlin és az MLSZ között is kialakult némi feszültség, miután a játékos betegen tért vissza Berlinbe. Akkor három fordulóra volt szüksége, hogy újra visszaverekedje magát a kezdőbe.
Most viszont ismét kérdéses a játéka. A klubnál egyelőre óvatosak, Steffen Baumgart vezetőedző a pénteki meccs előtt csak annyit mondott: minden játékos egészségét hosszú távon kell nézni, és csak az léphet pályára, aki teljesen felépült.
Fontos mérkőzés a 'Gladbach ellen
A magyar futballistára pedig most is nagy szükség lenne: az Union Berlin a 13. helyen áll a Bundesligában, és a Mönchengladbach elleni hazai mérkőzés kulcsfontosságú lehet a felzárkózás szempontjából. A vendégeké az egyetlen nyeretlen csapat a mezőnyben, így a fővárosiak számára kötelező lenne a győzelem.
A 26 éves középpályás az idényben eddig öt tétmeccsen szerepelt klubjában: négy bajnokin – ezek közül kétszer kezdőként – és egy Német Kupa-találkozón lépett pályára, összesen 275 percnyi játékidővel.
A Mönchengladbach elleni összecsapást péntek este 20:30-kor rendezik, és továbbra is kérdéses, hogy Schäfer András ott lehet-e az Union Berlin keretében.
Dárdai Bence még egyetlen percet sem játszott
Nincs jó formában a Wolfsburg, az első fordulóban aratott győzelme óta két döntetlen és három vereség a mérlege, s csak a tizenötödik helyen áll. A keret tagja Dárdai Bence is, de a 19 éves középpályás ebben az idényben még egyetlen percet sem játszott a bajnokságban, csupán a válogatott szünetben rendezett Hertha BSC elleni tesztmérkőzésen kapott kilencven percet. Az előzmények ismeretében meglepetés lenne, ha szombat délután a zöld-fehérek javítanának teljesítményükön, mivel a negyedik helyezett VfB Stuttgart ellen lépnek pályára, ráadásul riválisuk az utóbbi három fordulóban egyaránt győzött.
A Stuttgartnál is jobb sorozatban van az RB Leipzig, amely az idénynyitón elszenvedett veresége óta a megszerezhető tizenöt pontból tizenhármat begyűjtött, és a harmadik helyről várja a Hamburg elleni összecsapást.
A klub két magyar játékosa, Gulácsi Péter és Willi Orbán az eddigi hat fordulóban egyaránt a kezdőcsapatban szerepelt, és várhatóan ez most is így lesz.
Bár a szombat délutáni ellenfél az utóbbi három mérkőzésén kétszer nyert, egyszer pedig döntetlent ért el, kizárólag a mezőny második felében álló csapatokkal, a Heidenheimmel, a Mainzcal és az Union Berlinnel játszott. A lipcseiek védelme a szerényebb teljesítményt nyújtó riválisok ellen kitűnően működik, a nyolc gólját három ellenfelétől kapta, a listavezető Bayern Münchentől hatot, a második Dortmundtól és a hatodik Kölntől egyet-egyet.
München-Dortmund rangadó következik
A forduló rangadóját szombaton este rendezik Münchenben, ahol a második helyen álló Borussia Dortmund lesz a címvédő és listavezető Bayern vendége. Mindkét együttes veretlen még az idényben, de amíg a házigazda százszázalékos, addig a BVB már két döntetlennel is veszítettek pontokat. Szintén a bajorok esélyét növeli, hogy Harry Kane csúcsformában futballozik, a 32 éves angol csatár hat forduló alatt tizenegy gólnál tart a bajnokságban. A két csapat legutóbbi tizenegy, Münchenben lejátszott bajnokija közül a Bayern kilencet, a Dortmund csak egyet nyert meg.
Bundesliga, 7. forduló:
péntek:
Union Berlin-Borussia Mönchengladbach 20.30
szombat:
1. FC Köln-FC Augsburg 15.30
FSV Mainz-Bayer Leverkusen 15.30
RB Leipzig-Hamburger SV 15.30
Heidenheim-Werder Bremen 15.30
VfL Wolfsburg-VfB Stuttgart 15.30
Bayern München-Borussia Dortmund 18.30
vasárnap:
SC Freiburg-Eintracht Frankfurt 15.30
St. Pauli-TSG Hoffenheim 17.30
A tabella:
1. Bayern München 6 25-3 18 pont
2. Borussia Dortmund 6 12-4 14
3. RB Leipzig 6 8-8 13
4. VfB Stuttgart 6 8-6 12
5. Bayer Leverkusen 6 12-8 11
6. 1. FC Köln 6 11-9 10
7. Eintracht Frankfurt 6 17-16 9
8. SC Freiburg 6 9-9 8
9. Hamburger SV 6 6-8 8
10. St. Pauli 6 8-9 7
11. TSG 1899 Hoffenheim 6 9-12 7
12. Werder Bremen 6 9-14 7
13. Union Berlin 6 8-13 7
14. FC Augsburg 6 11-13 6
15. VfL Wolfsburg 6 8-10 5
16. FSV Mainz 05 6 5-10 4
17. Borussia Mönchengladbach 6 5-12 3
18. 1. FC Heidenheim 6 4-11 3
- Még több cikk