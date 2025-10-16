Az MTI beszámolója szerint Schäfer játéka egyelőre bizonytalan az Union Berlin pénteki, Mönchengladbach elleni bajnokiján, mivel a magyar válogatott középpályása újra betegséggel bajlódik.

Szoboszlai Dominik, Szappanos Péter, Schäfer András és Varga Barnabás a válogatott bemelegítése közben

Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

A Magyar Nemzet írta meg, hogy „sokan sérülésre gyanakodtak, de nem az volt az oka Marco Rossi húzásának: Schäfer betegen vállalta a játékot” a Portugália elleni világbajnoki selejtezőn, amelyen a 38. percben le kellett cserélni.

Schäfer a válogatottban játszhatott, a klubjából kimaradhat

Nem ez az első alkalom, hogy Schäfer egészségi problémákkal küszködött egy válogatott meccs után. Szeptember elején hasonló volt a helyzet, akkor a német sajtó szerint az Union Berlin és az MLSZ között is kialakult némi feszültség, miután a játékos betegen tért vissza Berlinbe. Akkor három fordulóra volt szüksége, hogy újra visszaverekedje magát a kezdőbe.

Most viszont ismét kérdéses a játéka. A klubnál egyelőre óvatosak, Steffen Baumgart vezetőedző a pénteki meccs előtt csak annyit mondott: minden játékos egészségét hosszú távon kell nézni, és csak az léphet pályára, aki teljesen felépült.

Fontos mérkőzés a 'Gladbach ellen

A magyar futballistára pedig most is nagy szükség lenne: az Union Berlin a 13. helyen áll a Bundesligában, és a Mönchengladbach elleni hazai mérkőzés kulcsfontosságú lehet a felzárkózás szempontjából. A vendégeké az egyetlen nyeretlen csapat a mezőnyben, így a fővárosiak számára kötelező lenne a győzelem.

A 26 éves középpályás az idényben eddig öt tétmeccsen szerepelt klubjában: négy bajnokin – ezek közül kétszer kezdőként – és egy Német Kupa-találkozón lépett pályára, összesen 275 percnyi játékidővel.

A Mönchengladbach elleni összecsapást péntek este 20:30-kor rendezik, és továbbra is kérdéses, hogy Schäfer András ott lehet-e az Union Berlin keretében.

Dárdai Bence még egyetlen percet sem játszott

Nincs jó formában a Wolfsburg, az első fordulóban aratott győzelme óta két döntetlen és három vereség a mérlege, s csak a tizenötödik helyen áll. A keret tagja Dárdai Bence is, de a 19 éves középpályás ebben az idényben még egyetlen percet sem játszott a bajnokságban, csupán a válogatott szünetben rendezett Hertha BSC elleni tesztmérkőzésen kapott kilencven percet. Az előzmények ismeretében meglepetés lenne, ha szombat délután a zöld-fehérek javítanának teljesítményükön, mivel a negyedik helyezett VfB Stuttgart ellen lépnek pályára, ráadásul riválisuk az utóbbi három fordulóban egyaránt győzött.