A német másodosztályt erősítő Schalke 04 a nemzetközi szünetet kihasználva repülőre szállt és elment Írország fővárosába, hogy egy felkészülési meccsen lépjen pályára a Bohemian FC ellen. A végül 3-2-es ír sikert hozott találkozón nem az eredmény vagy a gólok maradtak emlékezetesek, hanem a kezdő sípszó előtti vonulás, amelyen a vendégek huligánjai durván bántalmaztak egy fotóst a nyílt utcán, egészen pontosan földre lökték, majd fejbe rúgták.

A Schalke 04 huligánjai okoztak botrányt

Fotó: FRISO GENTSCH / DPA

Ez méltatlan volt a Schalke szurkolóihoz

A mérkőzést erőszakos jelenetek árnyékolták be Dublinban, ahol a Schalke szurkolói tömegesen jelentek meg, és a belvárosban egy fotóst löktek fel és rugdostak meg. Carly Clarke megosztotta a felvételt az X-en, a következő felirattal: „Ma Dublinban elmentem fotózni azt, amit parádénak hittem. Elvették a fényképezőgépemet és lelökték Steve-et. Aztán fejbe rúgták, és mivel nem tudott felállni, tovább rúgták. Schalke futballhuligánok voltak. Annyira fel vagyok háborodva és undorodom!!”

A mérkőzésen dolgozó Bohemian fotós, Darren O’Hanlon Instagram-sztorijában megosztotta azt a felvételt, amelyen egy Schalke-szurkoló leköpi.