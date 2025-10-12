Live
A nemzetközi válogatott szünetet kihasználva a Bundesliga 2-őt erősítő csapat Dublinba látogatott a Bohemians együtteséhez. A barátságos meccs előtt nem túl barátságos jelenetek játszódtak le a Schalke huligánjai miatt az ír főváros utcáin.

A német másodosztályt erősítő Schalke 04 a nemzetközi szünetet kihasználva repülőre szállt és elment Írország fővárosába, hogy egy felkészülési meccsen lépjen pályára a Bohemian FC ellen. A végül 3-2-es ír sikert hozott találkozón nem az eredmény vagy a gólok maradtak emlékezetesek, hanem a kezdő sípszó előtti vonulás, amelyen a vendégek huligánjai durván bántalmaztak egy fotóst a nyílt utcán, egészen pontosan földre lökték, majd fejbe rúgták.

A Schalke 04 huligánjai okoztak botrányt
A Schalke 04 huligánjai okoztak botrányt
Fotó: FRISO GENTSCH / DPA

Ez méltatlan volt a Schalke szurkolóihoz

A mérkőzést erőszakos jelenetek árnyékolták be Dublinban, ahol a Schalke szurkolói tömegesen jelentek meg, és a belvárosban egy fotóst löktek fel és rugdostak meg. Carly Clarke megosztotta a felvételt az X-en, a következő felirattal: „Ma Dublinban elmentem fotózni azt, amit parádénak hittem. Elvették a fényképezőgépemet és lelökték Steve-et. Aztán fejbe rúgták, és mivel nem tudott felállni, tovább rúgták. Schalke futballhuligánok voltak. Annyira fel vagyok háborodva és undorodom!!”

A mérkőzésen dolgozó Bohemian fotós, Darren O’Hanlon Instagram-sztorijában megosztotta azt a felvételt, amelyen egy Schalke-szurkoló leköpi.

 

 

