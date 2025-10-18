A német másodosztályú rangadón – amely egy egészen szürreális bedobás miatt maradt emlékezetes – aratott 3-0-s győzelemmel a Schalke átmenetileg élre állt a Bundesliga 2-ben, így érthetően nagy volt az öröm a gelsenkircheni együttesnél, amely stílusosan ünnepelte meg a pénteki győzelmet.

A Schalke kapusa, Loris Karius McDonald's-ba vitte ünnepelni a csapattársait

Fotó: SWEN PFORTNER / DPA

Szabadnap és hamburger a Schalke focistáinak

A sorozatban negyedik meccsét nyerő Schalke kapusa, Loris Karius annyira megéhezett, hogy a Ruhr-vidéki együttes a hazafelé úton kénytelen volt kitérőt tenni egy Barsinghausen közelében lévő McDonald's-ban. A Bild beszámolója szerint a csapat kis híján kifosztotta a gyorséttermét, ami után három fiatal játékos – Mertcan Ayhan, Felipe Sanchez és Vitalie Becker – zacskószámra cipelték fel a buszra a csapatnak vásárolt hamburgereket, így az idősebb játékosoknak nem kellett fáradozniuk a sorban állással sem. A számlát azonban a Liverpool korábbi kapusa, Karius állta, aki már előre eltervezte, hogy gyorsétterembe viszi a csapatot.

Már a meccs előtt megmondtam a többieknek, hogy ha nyerünk a Hannover ellen, akkor a hazaúton betérünk egy étterembe, és állom a számlát!”

A feljutásért küzdő Schalke-nél különösen nagy lehet az öröm most, ugyanis Miron Muslic vezetőedző a szezon előtt bevezette, hogy minden gól nélkül lehozott idegenbeli győzelem után extra szabadnappal jutalmazza a játékosait.

