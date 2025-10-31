Zsinórban négy bajnokit veszítettek el Szoboszlai Dominikék, így címvédőként kilenc forduló után csak a hetedik helyen állnak a Premier League-ben, máris jelentős, hétpontos hátrányban az éllovas Arsenal mögött. Ráadásul már két trófea is elveszett az idényben: az angol szuperkupát a Crystal Palace ellen veszítették el, legutóbb pedig ugyancsak ellenük kapott ki Arne Slot csapata a Ligakupában. Ráadásul a Bajnokok Ligájában is csak tizedik a Liverpool három meccs után.

Arne Slot, a Liverpool edzője lehet a következő, akit kirúgnak a Premier League-ben? Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Mindezek után igencsak kezd megingani a bizalom Arne Slotban Angliában. Olyannyira, hogy a Daily Mail cikke szerint az egyik nagy fogadóiroda, a Sky Bet már a második legesélyesebbnek tartja a Liverpool edzőjét a kirúgásra a Premier League-ben.

Ebben az idényben eddig három edzőváltás történt a Premier League-ben, ebből kettőt is a Nottingham Forest hajtott végre, amely már Nuno Espirito Santo, majd Ange Postecoglou munkáját is megköszönte. A harmadik kirúgott edző Graham Potter volt a West Ham Unitednél.

Arne Slot lehet a következő kirúgott edző a Premier League-ben?

Utánuk következhet a sorban jó eséllyel Arne Slot, legalábbis a brit fogadóiroda szerint, amely a következő kirúgott PL-edző esélyeire az alábbi sorrendet adta meg:

Vítor Pereira (Wolverhampton) 4/11-es szorzó

Arne Slot (Liverpool) 5/2

Nuno Espirito Santo (West Ham United) 6/1

Daniel Farke (Leeds United) 12/1

Marco Silva (Fulham) 18/1

Mint látható, ez alapján egyedül Vítor Pereira kirúgására látnak jelenleg nagyobb esélyt a Premier League edzői közül Angliában, mint a Liverpoolt vezető Arne Slotéra. A portugál kilenc forduló után nulla győzelemmel, mindössze két ponttal és mínusz 12-es gólkülönbséggel tök utolsó a csapatával a PL-ben. Jelenleg vele van versenyben Slot a kirúgásért – ez sokkoló lehet a Liverpool szurkolóinak.

Arne Slot közben már ilyen cinikus videókban is megkapja a magáét Angliában: