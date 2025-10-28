Live
Rendkívüli!

Putyin bejelentése után kitört a pánik: ez lehet a fordulópont a háborúban

Az olasz labdarúgó-bajnokságban szereplő Juventus hétfőn kirúgta a csapat edzőjét, a horvát Igor Tudort. A horvát szakember utódja egyelőre még nincs meg, azonban az olasz sportsajtó állítása szerint Luciano Spalletti, a Napoli korábbi edzője a legesélyesebb a Juventus kispadjára.

Luciano Spalletti klubszinten legutóbb a Napoli csapatánál dolgozott. A 66 éves szakember a 2022/23-as szezonban történelmet írt, ugyanis a vezetésével 33 év után lett ismét bajnok a nápolyi együttes. A sikeres szezont követően Spalletti viszonya megromlott a klub elnökével, Aurelio De Laurentiisszel, így két év után távozott a csapat éléről. 

Luciano Spalletti lehet a Juventus új edzője
Fotó: Giuseppe Maffia/NurPhoto via AFP

Spalletti ezt követően elvállalta az olasz válogatott irányítását, de hatalmasat bukott. Csapata már a legjobb 16 között búcsúzott a németországi Európa-bajnokságon, a vb-selejtező sorozatban pedig a norvégoktól elszenvedett kiütéses vereség után Spalletti maga jelentette be, hogy kirúgták a nemzeti csapat éléről.

Spallettit szeretni fogják Torinóban?

Az olasz sajtó szerint Spalletti a legesélyesebb arra, hogy megkapja a Juventus megüresedett kispadját. A 66 éves szakember közölte, hogy ugyan nem kapott még ajánlatot, de nyitott a feladatra. 

Eddig még egyetlen olasz klub sem keresett meg, de nyitott vagyok minden megkeresésre, mert szeretnék bizonyítani a válogatottal történtek után. Jó lenne, ha újra lehetőséget kapnék, mert szeretnék visszatérni. Kihívás lenne egy új klubnál dolgozni, függetlenül attól, hogy melyikről van szó. Minden, amivel az életben szembesülsz, személyes kihívás. Mindent le kell küzdened, hogy elérjed a kitűzött célt” 

– idézi a L'Équipe az olasz szakembert. 

Luciano Spalletti remek edző, akinek a csapatai többnyire szemre is tetszetős támadó futballt játszanak, ez minden bizonnyal tetszene a Juventus-szurkolóknak. Azonban annak már kevésbé örülnek, hogy a 66 éves szakember a történelmi nápolyi szezon után a karjára tetováltatta a Napoli címerét. 

Az olasz futballkapitány maga jelentette be, hogy kirúgták
A pápa egy viccel fogadta az olasz bajnok Napoli csapatát
Maradona Nápolyban Jézussal és a pápával van egy szinten

 

