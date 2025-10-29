A jelenleg NEOM Stadion néven ismert arénát 350 méteres magasságban tervezik felépíteni, az egyedülálló stadionról megjelent nem hivatalos koncepcióvideó futótűzként kezdett el terjedni a közösségi médiában.

Elképesztő stadionok, lehengerlő látvány: a 2034-es szaúdi foci-vb minden képzeletet felülmúlhat

Stadion egy felhőkarcoló tetején?

A mesterséges intelligencia által generált felvétel tanúsága szerint a készülő csodastadion lehet az első a világon, amely egy felhőkarcoló ​​tetején kap helyet.

A csúcslétesítmény várhatóan 46 000 férőhelyes lesz, és 350 méteres magasságban tornyosul a föld felett.

Összehasonlításképpen, az aréna 40 méterrel magasabban fog elhelyezkedni, mint Nagy-Britannia legmagasabb épületének, a The Shardnak a teteje. A 2034-es szaúdi foci-vb-n minden bizonnyal több futurisztikus stadion is várja majd a szurkolókat, ám ezek közül is szó szerint toronymagasan kiemelkedik az impozáns NEOM Stadion.

A felhőkarcoló tetejére tervezett stadiont a hírek szerint 2032-ben adják majd át, így a 2034-es világbajnokságon több mérkőzést is meg tudnak majd rendezni benne.

A FIFA tavaly decemberben jelentette be, hogy a 2034-es vb-t Szaúd-Arábia rendezi, a közel-keleti állam pályázata kapta a valaha volt legmagasabb pontszámot.

