Jobban nem is kezdődhetett volna a Standard Liege péntek esti bajnokija. Szalai Attila korábbi együttese már az első percben megszerezte a vezetést az Antwerpen ellen. A hazaiak azonban már az első félidőben emberhátrányba kerültek Adnane Abid jóvoltából – aki nem sokkal ezelőtt egy lesgólt is lőtt. Az indulatok pedig ezután harapózódtak el a stadionban.

Belgiumba a játékvezető fizikai atrocitás ért a Standard Liege–Antwerpen meccsen Fotó: JILL DELSAUX / BELGA MAG

Teljes sokk Belgiumban, hogy történhetett ez a Standard Liege meccsén?

Az ideges Liege-szurkolók nehezen viselték el, hogy csapatuknak több mint 60 percet kellett emberhátrányban játszaniuk. A vendégek teljesen uralták a második félidőt – 81 százalékos labdabirtoklás, 13 lövés –, a gól azonban nem akart összejönni. Az utolsó percekben aztán időhúzás címszóval tárgyakat dobáltak be a pályára a lelátóról.

Az egyik söröspohár azonban a játékvezetőt, Lothar D'Hondtot találta el. A bírónak több nem is kellett, azonnal az öltözőbe vonult a játékosokkal együtt.

A klub közleményt adott ki, megvan az elkövető

Belgiumban a sportsajtó is értetlenül áll az eset előtt. A voetbalniews.be azt írja: „logikus döntés volt a mérkőzés félbeszakítása, micsoda szégyen." A lap hozzáteszi, a szabályok szerint a mérkőzést egy későbbi időpontban be kell fejezni. A hírek szerint hétfő vagy kedd este ez meg is fog történni, amikor a maradék – hosszabbítással együtt – öt-hat percet lejátsszák. Az Antwerpennek mindezért kell közel 300 kilométert utaznia hétfőn.

A Standard Liege szűkszavú közleményt adott ki a történtek után.

„A péntek este a 87. percben félbeszakított Standard – Antwerp mérkőzést a szövetségi szabályzat új rendelkezéseinek megfelelően jövő hét hétfőn vagy kedden zárt kapuk mögött folytatják le az utolsó percekkel, beleértve a hosszabbítást is."

A bíróra pohárral dobáló szurkolót azonosítottuk. A klub stadiontilalmat és kártérítési pert indít ellene.

A belga bajnokságban egyébként egyik csapat sem kezdett jól. A 2023-as bajnok Antwerpen mindössze a 13. helyen áll 10 forduló után, de a Standard Liege sem lehet büszke a 12. helyére.