A Bloomfield Stadionban már a bemelegítés során feszült volt a hangulat az izraeli Hapoel és a Makkabi Tel-Aviv szurkolói között, a súlyos zavargások miatt emberéletek is veszélybe kerültek.
Súlyos zavargások az izraeli focirangadón
Mindkét tábor szurkolói
füstgránátokat, pirotechnikát és köveket dobtak a pályára, miközben a játékosokat visszaterelték az öltözőkbe. A rendőrség végül úgy döntött, nem engedélyezi a mérkőzés megrendezését.
A rendőrség közleményében súlyos incidensekről számolt be:
Rendzavarás, tömeges verekedések, tárgyak dobálása, füstbombák, tűzijátékok, sérült rendőrök és megrongálódott stadioninfrastruktúra – ez nem egy futballmérkőzés, hanem komoly közrend elleni erőszakos cselekmény
– fogalmazott a hatóság szóvivője. Hozzátette, hogy a döntés „az emberéleteket fenyegető helyzet” miatt született meg, és felszólította a szurkolókat, hogy nyugodtan hagyják el a stadiont.
A meccs a derbi visszatérését jelentette volna a legmagasabb osztályban, miután a Hapoel a múlt idényben még a másodosztályban szerepelt. A két rivális közös stadionban, a 29 400 férőhelyes Bloomfieldben játssza hazai mérkőzéseit, és a mostani összecsapás az idény egyik legjobban várt rangadója volt. A bajnokságban a Makkabi hat forduló után a második helyen áll, egy ponttal megelőzve a harmadik Hapoelt.
A botrány különösen rossz időpontban történt, hiszen a Makkabi Tel-Aviv az utóbbi napokban nemzetközi viták középpontjába került. Az angol hatóságok döntése értelmében a klub szurkolói nem utazhatnak el az Aston Villa elleni Európa-liga-mérkőzésre, amelyet november 6-án rendeznek Birminghamben. A Safety Advisory Group biztonsági kockázatokra hivatkozva tiltotta meg az idegenbeli nézők részvételét.