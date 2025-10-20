A Bloomfield Stadionban már a bemelegítés során feszült volt a hangulat az izraeli Hapoel és a Makkabi Tel-Aviv szurkolói között, a súlyos zavargások miatt emberéletek is veszélybe kerültek.

Súlyos zavargások történtek az izraeli focirangadó előtt

Fotó: X

Mindkét tábor szurkolói

füstgránátokat, pirotechnikát és köveket dobtak a pályára, miközben a játékosokat visszaterelték az öltözőkbe. A rendőrség végül úgy döntött, nem engedélyezi a mérkőzés megrendezését.

A rendőrség közleményében súlyos incidensekről számolt be:

Rendzavarás, tömeges verekedések, tárgyak dobálása, füstbombák, tűzijátékok, sérült rendőrök és megrongálódott stadioninfrastruktúra – ez nem egy futballmérkőzés, hanem komoly közrend elleni erőszakos cselekmény

– fogalmazott a hatóság szóvivője. Hozzátette, hogy a döntés „az emberéleteket fenyegető helyzet” miatt született meg, és felszólította a szurkolókat, hogy nyugodtan hagyják el a stadiont.

West Midlands Police made an assessment that inviting violent football hooligans from Maccabi would be unsafe



But @Keir_Starmer and @ShabanaMahmood called it antisemitic



Tonight, Israeli police cancel a match between Maccabi Tel Aviv and Hapoel Tel Aviv as it goes violent,… pic.twitter.com/jjVgxJlmQY — Farrukh (@implausibleblog) October 19, 2025

❌The #match between #TelAviv’s “Hapoel” and “Maccabi” has been #canceled.



At the stadium in Tel Aviv, the #football field was pelted with smoke bombs and pyrotechnics.



Just a few minutes after kickoff, the match was halted by police order. There were about 30,000 spectators in… pic.twitter.com/pnBhBtWvw5 — News.Az (@news_az) October 19, 2025

A meccs a derbi visszatérését jelentette volna a legmagasabb osztályban, miután a Hapoel a múlt idényben még a másodosztályban szerepelt. A két rivális közös stadionban, a 29 400 férőhelyes Bloomfieldben játssza hazai mérkőzéseit, és a mostani összecsapás az idény egyik legjobban várt rangadója volt. A bajnokságban a Makkabi hat forduló után a második helyen áll, egy ponttal megelőzve a harmadik Hapoelt.

Maccabi Tel Aviv & Hapoel Tel Aviv share the same stadium.



This was Hapoel home game. Details around the postponement over unrest still emerging.



Footage released by police focuses on Hapoel fans in red https://t.co/JC1WnMI9Mv pic.twitter.com/gE9Hz3tvMz — Rob Harris (@RobHarris) October 19, 2025

A botrány különösen rossz időpontban történt, hiszen a Makkabi Tel-Aviv az utóbbi napokban nemzetközi viták középpontjába került. Az angol hatóságok döntése értelmében a klub szurkolói nem utazhatnak el az Aston Villa elleni Európa-liga-mérkőzésre, amelyet november 6-án rendeznek Birminghamben. A Safety Advisory Group biztonsági kockázatokra hivatkozva tiltotta meg az idegenbeli nézők részvételét.