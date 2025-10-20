Live
Totális káoszba fulladt a vasárnap esti izraeli focirangadó. A Hapoel Tel-Aviv és a Makkabi Tel-Aviv mérkőzését már a kezdő sípszó előtt lefújták, miután a súlyos zavargások következtében az események a helyszínen kezelhetetlenné váltak, és a rendőrség szerint emberéletek is veszélybe kerültek.

A Bloomfield Stadionban már a bemelegítés során feszült volt a hangulat az izraeli Hapoel és a Makkabi Tel-Aviv szurkolói között, a súlyos zavargások miatt emberéletek is veszélybe kerültek.

Súlyos zavargások az izraeli focirangadón

Mindkét tábor szurkolói 

füstgránátokat, pirotechnikát és köveket dobtak a pályára, miközben a játékosokat visszaterelték az öltözőkbe. A rendőrség végül úgy döntött, nem engedélyezi a mérkőzés megrendezését.

A rendőrség közleményében súlyos incidensekről számolt be:  

Rendzavarás, tömeges verekedések, tárgyak dobálása, füstbombák, tűzijátékok, sérült rendőrök és megrongálódott stadioninfrastruktúra – ez nem egy futballmérkőzés, hanem komoly közrend elleni erőszakos cselekmény 

– fogalmazott a hatóság szóvivője. Hozzátette, hogy a döntés „az emberéleteket fenyegető helyzet” miatt született meg, és felszólította a szurkolókat, hogy nyugodtan hagyják el a stadiont.

A meccs a derbi visszatérését jelentette volna a legmagasabb osztályban, miután a Hapoel a múlt idényben még a másodosztályban szerepelt. A két rivális közös stadionban, a 29 400 férőhelyes Bloomfieldben játssza hazai mérkőzéseit, és a mostani összecsapás az idény egyik legjobban várt rangadója volt. A bajnokságban a Makkabi hat forduló után a második helyen áll, egy ponttal megelőzve a harmadik Hapoelt.

A botrány különösen rossz időpontban történt, hiszen a Makkabi Tel-Aviv az utóbbi napokban nemzetközi viták középpontjába került. Az angol hatóságok döntése értelmében a klub szurkolói nem utazhatnak el az Aston Villa elleni Európa-liga-mérkőzésre, amelyet november 6-án rendeznek Birminghamben. A Safety Advisory Group biztonsági kockázatokra hivatkozva tiltotta meg az idegenbeli nézők részvételét.

