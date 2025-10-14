A svéd válogatott a legutóbbi három vb-selejtezőjét elveszítette: Koszovótól idegenben és otthon, Svájctól pedig hazai pályán kapott ki, ráadásul ezeken a mérkőzéseken gólt sem szerzett.
Mindezt úgy, hogy a csapatban olyan támadók vannak, mint a Liverpoolban futballozó Alexander Isak, vagy az Arsenalt erősítő Viktor Gyökeres.
A világ legjobb csatáraival bukott a svéd válogatott kapitánya
A svéd válogatott négy forduló után csoportja utolsó helyén áll egy ponttal, így már csak minimális matematikai esélye van a továbbjutásra.
A dán Jon Dahl Tomasson a svéd válogatott történetének első külföldi szakvezetője volt.
Válogatottunk nem hozta a remélt eredményeket. Még mindig van esély a kijutásra, és a mi felelősségünk, hogy biztosítsuk az ehhez vezető legjobb utat. Úgy ítéltük meg, hogy új vezetésre van szükség egy új kapitány személyében”
- magyarázta Simon Aström, a szövetség elnöke.
A tavaly februárban kinevezett Tomasson mérlege kilenc győzelem, két döntetlen és hét vereség volt svéd kapitányként.