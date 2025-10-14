A svéd válogatott a legutóbbi három vb-selejtezőjét elveszítette: Koszovótól idegenben és otthon, Svájctól pedig hazai pályán kapott ki, ráadásul ezeken a mérkőzéseken gólt sem szerzett.

A svéd válogatott négy meccsen mindössze két gólt lőtt a vb-selejtező sorozatban

Fotó: Stefan Jerrevang/TT News Agency via AFP

Mindezt úgy, hogy a csapatban olyan támadók vannak, mint a Liverpoolban futballozó Alexander Isak, vagy az Arsenalt erősítő Viktor Gyökeres.

​A világ legjobb csatáraival bukott a svéd válogatott kapitánya

A svéd válogatott négy forduló után csoportja utolsó helyén áll egy ponttal, így már csak minimális matematikai esélye van a továbbjutásra.

Jon Dahl Tomasson megbukott a svéd válogatott élén

Fotó: Björn Larsson Rosval/TT News Agency via AFP

A dán Jon Dahl Tomasson a svéd válogatott történetének első külföldi szakvezetője volt.

Válogatottunk nem hozta a remélt eredményeket. Még mindig van esély a kijutásra, és a mi felelősségünk, hogy biztosítsuk az ehhez vezető legjobb utat. Úgy ítéltük meg, hogy új vezetésre van szükség egy új kapitány személyében”

- magyarázta Simon Aström, a szövetség elnöke.

A tavaly februárban kinevezett Tomasson mérlege kilenc győzelem, két döntetlen és hét vereség volt svéd kapitányként.