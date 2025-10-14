Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A sikertelen világbajnoki selejtezők miatt kedden kirúgták Jon Dahl Tomassont a svéd labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. A dán szakember irányításával a svéd válogatott egy meccset sem nyert még a vb-selejtező sorozatban, pedig a csapatnak olyan támadói vannak, mint a Liverpoolban futballozó Alexander Isak, vagy az Arsenalt erősítő Viktor Gyökeres.

A svéd válogatott a legutóbbi három vb-selejtezőjét elveszítette: Koszovótól idegenben és otthon, Svájctól pedig hazai pályán kapott ki, ráadásul ezeken a mérkőzéseken gólt sem szerzett. 

A svéd válogatott négy meccsen mindössze két gólt lőtt a vb-selejtező sorozatban
A svéd válogatott négy meccsen mindössze két gólt lőtt a vb-selejtező sorozatban
Fotó: Stefan Jerrevang/TT News Agency via AFP

Mindezt úgy, hogy a csapatban olyan támadók vannak, mint a Liverpoolban futballozó Alexander Isak, vagy az Arsenalt erősítő Viktor Gyökeres.

​A világ legjobb csatáraival bukott a svéd válogatott kapitánya

A svéd válogatott négy forduló után csoportja utolsó helyén áll egy ponttal, így már csak minimális matematikai esélye van a továbbjutásra.

GOTHENBURG, SWEDEN 20251013 Sweden's head coach Jon Dahl Tomasson ahead of the World Cup qualifying match, Group B, between Sweden and Kosovo at Ullevi, in Gothenburg, Sweden, October 13, 2025. Photo: Björn Larsson Rosvall / TT / Code 9200 (Photo by BJORN LARSSON ROSVALL / TT News Agency via AFP)
Jon Dahl Tomasson megbukott a svéd válogatott élén
Fotó: Björn Larsson Rosval/TT News Agency via AFP

A dán Jon Dahl Tomasson a svéd válogatott történetének első külföldi szakvezetője volt. 

Válogatottunk nem hozta a remélt eredményeket. Még mindig van esély a kijutásra, és a mi felelősségünk, hogy biztosítsuk az ehhez vezető legjobb utat. Úgy ítéltük meg, hogy új vezetésre van szükség egy új kapitány személyében” 

- magyarázta Simon Aström, a szövetség elnöke.

A tavaly februárban kinevezett Tomasson mérlege kilenc győzelem, két döntetlen és hét vereség volt svéd kapitányként.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!