A svéd fociválogatott gyakorlatilag kiszállt a jövő nyári világbajnokságért folyó (közvetlen) versenyből, miután kulcsfontosságú meccsen kapott ki hazai pályán Koszovótól, ennek ellenére nincs minden veszve, de erről majd később. Svédország legutóbb Svájctól kapott ki, így nagyon kellett volna nekik a három pont. Ebből végül egy sem lett, így csoportutolsók a svédek.

Alexander Isak és Svédország is csak szenvedett

Fotó: BJORN LARSSON ROSVALL / TT NEWS AGENCY

Svédország csődöt mondott

Koszovó már a két csapat első vb-selejtezős meccsén is nyerni tudott, Svájc mögött második helyen állnak a csoportban, míg a svédeket Szlovénia is megelőzi, és az északiak utolsó helyen állnak egy ponttal. A statisztikusok szerint a svédeknek egy százalék esélyük maradt arra, hogy a csoportjukból továbbjussanak. Ennek ellenére a svédeknek van esélyük a vb-szereplésre, mert jelen állás szerint a Nemzetek Ligája eredményeik alapján ott lehetnének majd a pótselejtező mezőnyében.

A meccsen Fisnik Asllani 32. percben szerzett gólja döntött, Koszovó pedig állta a késői svéd rohamokat. A meccs 13 svéd lövéséből a liverpooli Isak és az Arsenal-játékos Viktor Gyökeres vállalta a legtöbbet, de sok lövésük kaput sem talált.

Az 1-0-s vereség után a két sztár közül a több kritikát Gyökeres kapta, az X-en arról írtak a szurkolók, hogy olyan volt, mintha 10 emberrel játszanának. Liverpool-drukkerek arról írtak, hogy örülnének, ha Svédország nem jutna ki, mert akkor Isak készülhetne a klubjával.

Gyökeres és Isak is döcögősen kezdte az idényt új klubjánál. Előbbi abban reménykedik, hogy szombaton, a Fulham ellen véget vet a nyolcmeccses gólcsendjének, míg Isak célja, hogy a vasárnap a Manchester United ellen győzelemhez segítse a Liverpoolt, amely az utóbbi három meccsén nyeretlen.