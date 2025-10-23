A Frankfurt otthonában aratott kiütéses sikerrel támadt fel a Liverpool. Szoboszlai Dominik volt az egyik húzóember: góllal és gólpasszal járult hozzá a sikerhez. Arne Slot együttese három fordulót követően a Bajnokok Ligája alapszakaszának 10. helyén áll. Ami gond továbbra is, az Mohamed Szalah formája.

Wirtz nem fogadta jól, hogy Szalah ismét nem passzolt neki. (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

Wirtz első góljára készült, de Szalah nem passzolt

Szalah a kispadra szorult Frankfurtban, ugyanis borzasztó formában van: az elmúlt 12 meccsen mindössze három gólt szerzett. Az egyiptomi játékával is gondok akadnak, de most a Frankfurt ellen azzal húzta fel a Liverpool-szurkolókat, hogy megfosztotta Florian Wirtzet az első góljától a klub színeiben – újra.

A nyáron vett német középpályás a nehéz szezonkezdet után végre kezd belelendülni, Frankfurtban két gólpasszig jutott, sőt az első liverpooli gólját is megszerezhette volna, ha Szalah passzol neki, de nem tette…

A találkozó hajrájában a csereként beálló Szalah nagy helyzetbe került, de az ötös sarkáról, éles szögből, amit zárt a kapus, inkább lövéssel próbálkozott ahelyett, hogy a középen üresen érkező Wirtznek passzoljon, aki ajtó-ablak helyzetben az üres kapuba lőhetett volna. Szalah nem talált be lövésével, önzősége miatt kukába ment a ziccer.

Miért, Szalah?

– hangzik el a kérdés az X-bejegyzésben is.

WHY salah?



An assist to Wirtz there should have done the job?



Seriously.... pic.twitter.com/4R9ELhDzbX — JF (@jf30__) October 22, 2025

Felháborodtak a Liverpool-drukkerek

A Daily Mail ezután összegyűjtötte, hogyan reagáltak erre a Liverpool szurkolói nagy általánosságban, íme: