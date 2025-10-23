A Frankfurt otthonában aratott kiütéses sikerrel támadt fel a Liverpool. Szoboszlai Dominik volt az egyik húzóember: góllal és gólpasszal járult hozzá a sikerhez. Arne Slot együttese három fordulót követően a Bajnokok Ligája alapszakaszának 10. helyén áll. Ami gond továbbra is, az Mohamed Szalah formája.
Wirtz első góljára készült, de Szalah nem passzolt
Szalah a kispadra szorult Frankfurtban, ugyanis borzasztó formában van: az elmúlt 12 meccsen mindössze három gólt szerzett. Az egyiptomi játékával is gondok akadnak, de most a Frankfurt ellen azzal húzta fel a Liverpool-szurkolókat, hogy megfosztotta Florian Wirtzet az első góljától a klub színeiben – újra.
A nyáron vett német középpályás a nehéz szezonkezdet után végre kezd belelendülni, Frankfurtban két gólpasszig jutott, sőt az első liverpooli gólját is megszerezhette volna, ha Szalah passzol neki, de nem tette…
A találkozó hajrájában a csereként beálló Szalah nagy helyzetbe került, de az ötös sarkáról, éles szögből, amit zárt a kapus, inkább lövéssel próbálkozott ahelyett, hogy a középen üresen érkező Wirtznek passzoljon, aki ajtó-ablak helyzetben az üres kapuba lőhetett volna. Szalah nem talált be lövésével, önzősége miatt kukába ment a ziccer.
Miért, Szalah?
– hangzik el a kérdés az X-bejegyzésben is.
Felháborodtak a Liverpool-drukkerek
A Daily Mail ezután összegyűjtötte, hogyan reagáltak erre a Liverpool szurkolói nagy általánosságban, íme:
- „Ez lett volna Wirtz első gólja, ha Szalah nem lett volna ennyire önző. Hihetetlenül rossz döntés, különösen annak fényében, hogy mennyire szüksége van Wirtznek egy gólra.”
- „Hasonló dolgot csinált a United ellen is, ahol Wirtz és Isak könnyen befejezhették volna a támadásokat, de ő maga akarta a gólt, és kihagyta.”
- „Szalah-nak abba kellene hagynia ezt az önző ostobaságot. Simán adhatott volna két gólpasszt ma este, ha nem olyan helyekről lő, ahonnan jobb lenne passzolni.”
- „Elegünk van Szalah önző viselkedéséből. Egyértelműen Wirtznek kellett volna adnia a lehetőséget.”
- „Szalah-t ki kell hagyni a csapatból. Pazarló, kétségbeesett és önző. Tiszta passz Wirtznek, ez lett volna a jó megoldás, de túl kapzsi volt.”
Szalah nem először volt önző
Érdekesség, hogy a Liverpool előző meccsén, a Manchester United ellen 2-1-re elveszített bajnokin Szalah hasonló helyzetben, az ötös sarkáról ugyanúgy a lövést választotta ahelyett, hogy a sokkal jobb helyzetben lévő Wirtznek passzolt volna középre. Akkor sem született gól végül.
Mohamed Szalah tehát nem tanult a korábbi hibájából, és újra megfosztotta az első liverpooli góljától a németet.
Íme a Manchester United elleni eset: