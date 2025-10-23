Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Látta?

Itt van Szoboszlai Dominik BL-ben lőtt bombagólja – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Bajnokok Ligájában, az Eintracht Frankfurt otthonában szakadt meg a Liverpool négy meccs óta tartó vereségsorozata. Az 5-1-es siker alkalmával Szoboszlai Dominik volt a vezér a góljával és a gólpasszával, mellette pedig Florian Wirtz is magára talált, két gólpasszt osztott ki. Mohamed Szalah ugyanakkor továbbra is szenved, az önzősége miatt pedig felháborodtak a Liverpool-szurkolók.

A Frankfurt otthonában aratott kiütéses sikerrel támadt fel a Liverpool. Szoboszlai Dominik volt az egyik húzóember: góllal és gólpasszal járult hozzá a sikerhez. Arne Slot együttese három fordulót követően a Bajnokok Ligája alapszakaszának 10. helyén áll. Ami gond továbbra is, az Mohamed Szalah formája.

Szalah ismét önző volt.
Wirtz nem fogadta jól, hogy Szalah ismét nem passzolt neki. (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

 

Wirtz első góljára készült, de Szalah nem passzolt

Szalah a kispadra szorult Frankfurtban, ugyanis borzasztó formában van: az elmúlt 12 meccsen mindössze három gólt szerzett. Az egyiptomi játékával is gondok akadnak, de most a Frankfurt ellen azzal húzta fel a Liverpool-szurkolókat, hogy megfosztotta Florian Wirtzet az első góljától a klub színeiben – újra.

A nyáron vett német középpályás a nehéz szezonkezdet után végre kezd belelendülni, Frankfurtban két gólpasszig jutott, sőt az első liverpooli gólját is megszerezhette volna, ha Szalah passzol neki, de nem tette…

A találkozó hajrájában a csereként beálló Szalah nagy helyzetbe került, de az ötös sarkáról, éles szögből, amit zárt a kapus, inkább lövéssel próbálkozott ahelyett, hogy a középen üresen érkező Wirtznek passzoljon, aki ajtó-ablak helyzetben az üres kapuba lőhetett volna. Szalah nem talált be lövésével, önzősége miatt kukába ment a ziccer.

Miért, Szalah?

– hangzik el a kérdés az X-bejegyzésben is.

 

Felháborodtak a Liverpool-drukkerek

A Daily Mail ezután összegyűjtötte, hogyan reagáltak erre a Liverpool szurkolói nagy általánosságban, íme:

  • „Ez lett volna Wirtz első gólja, ha Szalah nem lett volna ennyire önző. Hihetetlenül rossz döntés, különösen annak fényében, hogy mennyire szüksége van Wirtznek egy gólra.”
  • „Hasonló dolgot csinált a United ellen is, ahol Wirtz és Isak könnyen befejezhették volna a támadásokat, de ő maga akarta a gólt, és kihagyta.”
  • „Szalah-nak abba kellene hagynia ezt az önző ostobaságot. Simán adhatott volna két gólpasszt ma este, ha nem olyan helyekről lő, ahonnan jobb lenne passzolni.”
  • „Elegünk van Szalah önző viselkedéséből. Egyértelműen Wirtznek kellett volna adnia a lehetőséget.”
  • „Szalah-t ki kell hagyni a csapatból. Pazarló, kétségbeesett és önző. Tiszta passz Wirtznek, ez lett volna a jó megoldás, de túl kapzsi volt.”

 

Szalah nem először volt önző

Érdekesség, hogy a Liverpool előző meccsén, a Manchester United ellen 2-1-re elveszített bajnokin Szalah hasonló helyzetben, az ötös sarkáról ugyanúgy a lövést választotta ahelyett, hogy a sokkal jobb helyzetben lévő Wirtznek passzolt volna középre. Akkor sem született gól végül.

Mohamed Szalah tehát nem tanult a korábbi hibájából, és újra megfosztotta az első liverpooli góljától a németet.

Íme a Manchester United elleni eset:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!