Arne Slot szokatlanul őszintén beszélt arról, hogyan látja Szalah mostani helyzetét. A Liverpool szerdán ugyan kiütötte az Eintracht Frankfurtot 5-1-re a Bajnokok Ligájában, ám az egyiptomi támadó ezúttal is csak csereként lépett pályára, és már hat mérkőzés óta gólképtelen. Slot azonban nem lát problémát a játékos frusztráltságában – sőt, örül neki.

Arne Slot nem aggódik, átérzi Mo Szalah helyzetét, és bízik benne, hogy a Liverpool gólzsákja hamarosan ismét visszanyeri a formáját Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A frusztráció mint hajtóerő

Remélem, soha nem fogja jól viselni, ha nem kerül be a kezdőbe, mert abban a pillanatban, amikor valaki ezt elfogadja, elvész belőle a tűz

– mondta a holland edző. Hozzátette: „Ez minden játékosra igaz, nem csak Móra. Ha valaki beletörődik abba, hogy kimarad, az azt jelenti, hogy már nem ég benne az a vágy, ami ehhez a szinthez kell.”

Slot tehát a frusztrációt nem problémának, hanem a versenyszellem természetes megnyilvánulásának látja. Szalah dühös reakciója szerinte bizonyítja, hogy továbbra is győzni és bizonyítani akar.

Szalah góltalanság nem aggasztja Slotot

A holland szakvezető nyugodt marad a sztár formáját illetően. Szalah eddig mindössze három gólt szerzett a szezonban, és utoljára 2022-ben volt ilyen hosszú, hétmeccses gól nélküli sorozata. Ennek ellenére Slot bizakodó.

„A legfontosabb, hogy Mo mindig gólokat szerzett a Liverpoolban. Egyáltalán nem aggódom, hogy újra betalál-e. Egész életében ezt tette, és most is csak idő kérdése, hogy visszatérjen a megszokott szintre” – fogalmazott.

Slot szerint Szalah edzésmunkája és hozzáállása továbbra is példás. „Amikor befejezéseket gyakorolunk, azonnal látszik, hogy nem lehet elfelejteni a góllövést. Csak az a feladatunk, hogy minél gyakrabban juttassuk őt helyzetbe.”

A holland tréner humorral tette hozzá: hogyan döntene, ha a munkája egyetlen lövésen múlna: „Ha 12 yardról valakinek el kellene lőnie a labdát, hogy megmentse az állásomat, akkor biztosan Mót választanám”.

A Liverpool újjáépülése közepette

A Liverpool a nyári megújulás és a sorozatos sérülések közepette keresi új ritmusát. Alexander-Arnold, Alisson, Frimpong és Isak is sérüléssel bajlódik, miközben Slot igyekszik megtalálni a megfelelő kezdőt. Szalah formája sem a régi, de az edző szerint ebben a nyári változások is szerepet játszanak.