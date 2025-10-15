Szalai Attila 1956 után az első magyar játékosként talált be Portugáliában – utoljára Lantos Mihály lőtt gólt magyar válogatott mezben itt –, ennek ellenére elsősorban nem a saját gólját emelte ki, hanem azt, hogy rendkívül büszke vagyok a csapatra többek között a mentalitásért, a küzdésért, és a hajtásért is.

Szalai Attila történelmet írt

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Szalai Attila senkit nem honosítana a portugál válogatottból

A magyar csapat hőse, arra a kérdésre, hogy kit honosítana a portugálok közül a magyar válogatottba, így reagált:

Nem vinnék senkit. Tényleg nagyon sokat számít a magyar szív, a magyar címer, amiért küzdünk. Nyilván mindenki szívesen játszana Cristiano Ronaldóval együtt, de lehet a Varga Barni ma több párharcot nyert meg, mint Ronaldo. Úgyhogy büszke vagyok a srácokra.

Szalai Attila teljes értékelése az alábbi videóban tekinthető meg:

A pótselejtezőt érő második helyen álló magyarok legközelebb november 13-án a sereghajtó Örményország vendégeként lépnek pályára.