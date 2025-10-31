Az FC Barcelona Youtube-csatornájának vendége volt a klub kapusa, Wojciech Szczesny. A 35 éves 84 szeres válogatott lengyel kapus élőben válaszolt a nézők kérdéseire, és szóba került egyik legkülönlegesebb képessége is, ami nem más, mint a büntetők hárítása.

Szczesny kivédi Mbappé büntetőjét az október 26-i, Real Madrid elleni El Clásicón

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Szczesny a tizenegyesölő kapus

Az egyik néző felvetette, hogy a lengyel az egyetlen kapus a világon, aki Lionel Messi és Kylian Mbappé büntetőjét is kivédte már legalább egyszer.

„És Neymarét is” – egészítette ki az így már valóban impozáns listát a kapus, majd elárulta, hogy a meccs hevében persze nem foglalkozik azzal, hogy éppen kinek a lövését fogta meg.

„Majd ötven évesen, amikor már remélhetőleg lesznek unokáim, nekik majd megmutathatom a listát, és az tényleg klassz lesz” – mondta.

De még valami. Kivédtem Mbappé tizenegyesét, és kikaptunk. Kivédtem Messi tizenegyesét, és kikaptunk. Kivédtem Neymar büntetőjét, és akkor is kikaptunk. Úgy látszik, csak parádézok, amikor semmi haszna nincs

– tette hozzá nevetve.

Szczesny az Arsenal, a Brentford, a Roma és a Juventus után került 2024-ben a Barcelonához, ahol a sérült Marc-Andre Ter Stegen pótlása a feladata, amit meg is old. A listájára felkerült sztárok közül legutóbb a az El Clásicón Kylisan Mbappé büntetőjét védte ki az október 26-i, 2-1-re elveszített El Clásicón.