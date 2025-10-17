Óriási gondban a Liverpool, de miért Szoboszlaié a piszkos munka?

Trent Alexander-Arnold távozása után hirtelen kényes kérdéssé vált Liverpoolban, hogy ki legyen a jobbhátvéd. A klub a nyáron leigazolta Jeremie Frimpongot, miközben Conor Bradley arra készült, hogy nagyobb szerepet kapjon Arne Slot csapatában. A szezon elején azonban egyikük sem volt teljesen bevethető: Bradley már a felkészülési időszakban megsérült, Frimpong pedig rövid időre kidőlt, így Slot kénytelen volt váratlant húzni. Szoboszlai Dominik került a jobbhátvéd szerepébe – először csak ideiglenesen, aztán meccsről meccsre ő játszott ebben a pozícióban. Innen indult az a történet, ami ma már sokkal több, mint kényszermegoldás: a Liverpool jobb oldala az egész rendszer tükre lett.

Szoboszlai Dominik a Galatasaray elleni BL-meccsen is jobbhátvédként futballozott

Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

Szoboszlai pótolja, ami pótolhatatlan

Az Athletic elemzése szerint Szoboszlai az első hetekben kimagaslóan teljesített új szerepében.

A Newcastle és az Arsenal ellen egyaránt a mezőny legjobbjai közé tartozott, miközben olyan tulajdonságokat hozott a posztra, amelyek Alexander-Arnold távozása után hiányoztak. A magyar játékos képes volt beljebb húzódni, középpályát építeni, irányítani a passzokat és diktálni a játék ritmusát – olyasmit, amit Frimpong vagy Bradley nemigen tud.

Az Athletic adatai szerint Alexander-Arnold tavaly átlagosan 5,1 progresszív passzt adott 90 percenként a Premier League-ben – vagyis ennyiszer juttatta előre a labdát a támadóharmad irányába –, míg Bradley 1,2-t, Frimpong 0,9-et. Ezt a hiányt csak Szoboszlai tudta részben pótolni, aki középpályásként ösztönösen mozog a labda körül és bátrabban vállal előre irányuló passzokat.

Csakhogy minden erénye ellenére egyre nyilvánvalóbb: ezzel a megoldással a Liverpool egész egyensúlya borult fel. A jobb oldal, amely évekig a csapat legfőbb fegyvere volt, most inkább kísérleti terep lett. Alexander-Arnold és Szalah szinte gondolatolvasó szinten értették egymást, most viszont a mögötte váltakozó szereplők – Bradley, Frimpong, Szoboszlai – miatt a kapcsolat megszakadt.

Szalah formája és a rendszer ára

„A rotáció mögötte nem segíti Szalah-t” – írja az Athletic, és nehéz ezzel vitatkozni. Szalah formája hullámzó, mert a támadások ritmusa felborult: mást kap, ha Szoboszlai húz befelé, és megint mást, ha Bradley futja be a vonalat. Ez nem Szoboszlai hibája, hanem a rendszer instabilitásának tünete. A jobb oldal elvesztette az identitását, ami az egész támadójátékot megzavarja.