Óriási gondban a Liverpool, de miért Szoboszlaié a piszkos munka?

Sport

Szoboszlai Dominik tavaly Arne Slot Liverpooljának az egyik legstabilabb és legmegbízhatóbb játékosává vált: energikus középpályásként kulcsszerepe volt abban, hogy a holland edző első idényében a csapat megtalálta az új ritmusát, és meg is nyerte a Premier League-t. Az idei szezonban viszont minden megváltozott. A jobb oldali egyensúly megbomlott, Szoboszlai pedig gyakran a „piszkos munkát” végzi, amit más nem tud. Az Athletic elemzése szerint ezzel a Liverpool rengeteget nyer, de a magyar középpályás játékából ugyanennyit veszít – mert a csapat akkor a legerősebb, ha ismét a középpályáról irányíthat, onnan, ahol tavaly a legjobban érvényesült.

Trent Alexander-Arnold távozása után hirtelen kényes kérdéssé vált Liverpoolban, hogy ki legyen a jobbhátvéd. A klub a nyáron leigazolta Jeremie Frimpongot, miközben Conor Bradley arra készült, hogy nagyobb szerepet kapjon Arne Slot csapatában. A szezon elején azonban egyikük sem volt teljesen bevethető: Bradley már a felkészülési időszakban megsérült, Frimpong pedig rövid időre kidőlt, így Slot kénytelen volt váratlant húzni. Szoboszlai Dominik került a jobbhátvéd szerepébe – először csak ideiglenesen, aztán meccsről meccsre ő játszott ebben a pozícióban. Innen indult az a történet, ami ma már sokkal több, mint kényszermegoldás: a Liverpool jobb oldala az egész rendszer tükre lett.

Szoboszlai Dominik fájdalma érthető, ellene fújtak be tizenegyest, kikapott a Liverpool a Galatasary ellen, de amit a törökök művelnek a babás fotója alatt, az az igazán fájó
Szoboszlai Dominik a Galatasaray elleni BL-meccsen is jobbhátvédként futballozott
Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

Szoboszlai pótolja, ami pótolhatatlan

Az Athletic elemzése szerint Szoboszlai az első hetekben kimagaslóan teljesített új szerepében.

A Newcastle és az Arsenal ellen egyaránt a mezőny legjobbjai közé tartozott, miközben olyan tulajdonságokat hozott a posztra, amelyek Alexander-Arnold távozása után hiányoztak. A magyar játékos képes volt beljebb húzódni, középpályát építeni, irányítani a passzokat és diktálni a játék ritmusát – olyasmit, amit Frimpong vagy Bradley nemigen tud.

Az Athletic adatai szerint Alexander-Arnold tavaly átlagosan 5,1 progresszív passzt adott 90 percenként a Premier League-ben – vagyis ennyiszer juttatta előre a labdát a támadóharmad irányába –, míg Bradley 1,2-t, Frimpong 0,9-et. Ezt a hiányt csak Szoboszlai tudta részben pótolni, aki középpályásként ösztönösen mozog a labda körül és bátrabban vállal előre irányuló passzokat.

Csakhogy minden erénye ellenére egyre nyilvánvalóbb: ezzel a megoldással a Liverpool egész egyensúlya borult fel. A jobb oldal, amely évekig a csapat legfőbb fegyvere volt, most inkább kísérleti terep lett. Alexander-Arnold és Szalah szinte gondolatolvasó szinten értették egymást, most viszont a mögötte váltakozó szereplők – Bradley, Frimpong, Szoboszlai – miatt a kapcsolat megszakadt.

Szalah formája és a rendszer ára

„A rotáció mögötte nem segíti Szalah-t” – írja az Athletic, és nehéz ezzel vitatkozni. Szalah formája hullámzó, mert a támadások ritmusa felborult: mást kap, ha Szoboszlai húz befelé, és megint mást, ha Bradley futja be a vonalat. Ez nem Szoboszlai hibája, hanem a rendszer instabilitásának tünete. A jobb oldal elvesztette az identitását, ami az egész támadójátékot megzavarja.

Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) scores his team's second goal against Atletico Madrid's Slovenian goalkeeper #13 Jan Oblak during the UEFA Champions League first round football match between Liverpool and Atletico Madrid at Anfield in Liverpool, north west England on September 17, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Mohamed Szalah az előző szezonban a Premier League legjobb játékosa volt, idén, eddig fényévekre van ettől
Fotó: Oli Scarf/AFP / AFP

Ami korábban Liverpool védjegye volt, az most gyenge ponttá vált. A jobbhátvéd poszt elvesztette a kiszámíthatóságát, és ez nemcsak a támadásokat, hanem a védekezést is megbontotta. Szoboszlai a középpályás ösztöneivel védekezik, nem úgy, mint egy védő – a Galatasaray elleni büntetőt érő mozdulata és a Chelsea elleni lemaradása is ezt bizonyította. Mégis, a fizikuma és az állóképessége miatt Slot számára ő (volt) az egyetlen, aki képes volt túlélni ezt az átmeneti időszakot.

Rossi mást lát, és ebben igaza is van

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya már korábban is utalt rá, hogy Szoboszlai „nem klasszikus középpályás”, hanem szabadon mozgó, kreatív játékos. A válogatottban ebben a szerepben játszik: támadóbb pozícióból szervez, kockáztathat, ösztönből alkot. Slotnál viszont mindez háttérbe szorul, a Liverpoolban a magyar középpályásnak pozíciós fegyelmet kell tartania, zárnia kell a szélt, és olykor Szalah mögött kell „takarítania”. Innen a címben említett „piszkos munka”: nem látványos, de elengedhetetlen.

A Liverpool jobboldalának a válsága így sokkal mélyebb, mint egy posztvita. Alexander-Arnold távozása után nemcsak egy játékos, hanem egy játékrendszer tűnt el. A Real Madridba igazolt angol játékos hozta azokat a diagonális labdákat, amelyekből Szalah elindult a kapu felé, ő volt az első passz a támadáshoz, ő adta meg az egész oldal ritmusát.

Most Slot két világ között lavírozik: Frimpong és Bradley gyorsabb, de kevésbé kreatív, Szoboszlai viszont kreatívabb, de kevésbé védő. Ez a döntés nemcsak taktikai, hanem filozófiai is – milyen Liverpoolt akar látni Arne Slot a következő években?

A sokoldalúság ára

Az Origo Sport olvasói is érzik, hogy Szoboszlai nincs a helyén. Egy minapi szavazásunkon a szurkolók több mint 80 százaléka a középpályát jelölte meg ideális posztként. Slot viszont más szemszögből látja: a magyar játékos sokoldalúsága aranyat ér egy olyan időszakban, amikor a Liverpool átmenetben van. Rövid távon tehát kényszermegoldás, hosszú távon viszont veszély, hogy Szoboszlai energiáit védekező feladatokra pazarolják.

Szoboszlai nem panaszkodik. Elfogadja, hogy most a csapat érdekében dolgozik, még ha ez a szerep nem is az övé. De miközben ő takarít, Szalah szenved – és ez a Liverpool számára hosszú távon fenntarthatatlan egyensúly.

A tükör, amelyben a Liverpool önmagát látja

Ha valamit megmutatott ez az idény, az az, hogy Szoboszlai Dominik nem a probléma, hanem az, aki jelenleg elviszi a hátán a problémát. Ő az, aki képes volt pótolni egy pótolhatatlan játékost, és aki nélkül a Liverpool sokkal nagyobb bajban lenne. De amíg a klub nem találja meg újra a saját ritmusát, addig a magyar középpályás marad a csapat legfegyelmezettebb „takarítója”, a Premier League egyik legtehetségesebb kreatív játékosa, aki most épp a piszkos munka elvégzésével tartja életben a rendszert.

