Óriási gondban a Liverpool, de miért Szoboszlaié a piszkos munka?

Trent Alexander-Arnold távozása után hirtelen kényes kérdéssé vált Liverpoolban, hogy ki legyen a jobbhátvéd. A klub a nyáron leigazolta Jeremie Frimpongot, miközben Conor Bradley arra készült, hogy nagyobb szerepet kapjon Arne Slot csapatában. A szezon elején azonban egyikük sem volt teljesen bevethető: Bradley már a felkészülési időszakban megsérült, Frimpong pedig rövid időre kidőlt, így Slot kénytelen volt váratlant húzni. Szoboszlai Dominik került a jobbhátvéd szerepébe – először csak ideiglenesen, aztán meccsről meccsre ő játszott ebben a pozícióban. Innen indult az a történet, ami ma már sokkal több, mint kényszermegoldás: a Liverpool jobb oldala az egész rendszer tükre lett.
Szoboszlai pótolja, ami pótolhatatlan
Az Athletic elemzése szerint Szoboszlai az első hetekben kimagaslóan teljesített új szerepében.
A Newcastle és az Arsenal ellen egyaránt a mezőny legjobbjai közé tartozott, miközben olyan tulajdonságokat hozott a posztra, amelyek Alexander-Arnold távozása után hiányoztak. A magyar játékos képes volt beljebb húzódni, középpályát építeni, irányítani a passzokat és diktálni a játék ritmusát – olyasmit, amit Frimpong vagy Bradley nemigen tud.
Az Athletic adatai szerint Alexander-Arnold tavaly átlagosan 5,1 progresszív passzt adott 90 percenként a Premier League-ben – vagyis ennyiszer juttatta előre a labdát a támadóharmad irányába –, míg Bradley 1,2-t, Frimpong 0,9-et. Ezt a hiányt csak Szoboszlai tudta részben pótolni, aki középpályásként ösztönösen mozog a labda körül és bátrabban vállal előre irányuló passzokat.
Csakhogy minden erénye ellenére egyre nyilvánvalóbb: ezzel a megoldással a Liverpool egész egyensúlya borult fel. A jobb oldal, amely évekig a csapat legfőbb fegyvere volt, most inkább kísérleti terep lett. Alexander-Arnold és Szalah szinte gondolatolvasó szinten értették egymást, most viszont a mögötte váltakozó szereplők – Bradley, Frimpong, Szoboszlai – miatt a kapcsolat megszakadt.
Szalah formája és a rendszer ára
„A rotáció mögötte nem segíti Szalah-t” – írja az Athletic, és nehéz ezzel vitatkozni. Szalah formája hullámzó, mert a támadások ritmusa felborult: mást kap, ha Szoboszlai húz befelé, és megint mást, ha Bradley futja be a vonalat. Ez nem Szoboszlai hibája, hanem a rendszer instabilitásának tünete. A jobb oldal elvesztette az identitását, ami az egész támadójátékot megzavarja.
Ami korábban Liverpool védjegye volt, az most gyenge ponttá vált. A jobbhátvéd poszt elvesztette a kiszámíthatóságát, és ez nemcsak a támadásokat, hanem a védekezést is megbontotta. Szoboszlai a középpályás ösztöneivel védekezik, nem úgy, mint egy védő – a Galatasaray elleni büntetőt érő mozdulata és a Chelsea elleni lemaradása is ezt bizonyította. Mégis, a fizikuma és az állóképessége miatt Slot számára ő (volt) az egyetlen, aki képes volt túlélni ezt az átmeneti időszakot.
Rossi mást lát, és ebben igaza is van
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya már korábban is utalt rá, hogy Szoboszlai „nem klasszikus középpályás”, hanem szabadon mozgó, kreatív játékos. A válogatottban ebben a szerepben játszik: támadóbb pozícióból szervez, kockáztathat, ösztönből alkot. Slotnál viszont mindez háttérbe szorul, a Liverpoolban a magyar középpályásnak pozíciós fegyelmet kell tartania, zárnia kell a szélt, és olykor Szalah mögött kell „takarítania”. Innen a címben említett „piszkos munka”: nem látványos, de elengedhetetlen.
A Liverpool jobboldalának a válsága így sokkal mélyebb, mint egy posztvita. Alexander-Arnold távozása után nemcsak egy játékos, hanem egy játékrendszer tűnt el. A Real Madridba igazolt angol játékos hozta azokat a diagonális labdákat, amelyekből Szalah elindult a kapu felé, ő volt az első passz a támadáshoz, ő adta meg az egész oldal ritmusát.
Most Slot két világ között lavírozik: Frimpong és Bradley gyorsabb, de kevésbé kreatív, Szoboszlai viszont kreatívabb, de kevésbé védő. Ez a döntés nemcsak taktikai, hanem filozófiai is – milyen Liverpoolt akar látni Arne Slot a következő években?
A sokoldalúság ára
Az Origo Sport olvasói is érzik, hogy Szoboszlai nincs a helyén. Egy minapi szavazásunkon a szurkolók több mint 80 százaléka a középpályát jelölte meg ideális posztként. Slot viszont más szemszögből látja: a magyar játékos sokoldalúsága aranyat ér egy olyan időszakban, amikor a Liverpool átmenetben van. Rövid távon tehát kényszermegoldás, hosszú távon viszont veszély, hogy Szoboszlai energiáit védekező feladatokra pazarolják.
Hol játsszon a Liverpoolban Szoboszlai Dominik?
Szoboszlai nem panaszkodik. Elfogadja, hogy most a csapat érdekében dolgozik, még ha ez a szerep nem is az övé. De miközben ő takarít, Szalah szenved – és ez a Liverpool számára hosszú távon fenntarthatatlan egyensúly.
A tükör, amelyben a Liverpool önmagát látja
Ha valamit megmutatott ez az idény, az az, hogy Szoboszlai Dominik nem a probléma, hanem az, aki jelenleg elviszi a hátán a problémát. Ő az, aki képes volt pótolni egy pótolhatatlan játékost, és aki nélkül a Liverpool sokkal nagyobb bajban lenne. De amíg a klub nem találja meg újra a saját ritmusát, addig a magyar középpályás marad a csapat legfegyelmezettebb „takarítója”, a Premier League egyik legtehetségesebb kreatív játékosa, aki most épp a piszkos munka elvégzésével tartja életben a rendszert.
