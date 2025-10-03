A szurkolók már hetek óta tudják, hogy a magyar középpályás kapta az elismerést, de a klub csak most adta át a trófeát, amelyet Szoboszlai a csapat edzőközpontjában vehetett kézbe.

Szoboszlai a jól megérdemelt trófeával

Forrás: liverpoolfc.com

A 24 éves magyar válogatott játékos remekül kezdte a 2025-26-os idényt az Anfielden: mind a négy augusztusi mérkőzésen kezdőként lépett pályára Arne Slot csapatában. Sőt, két rangadón – a Newcastle és az Arsenal ellen – nem a megszokott középpályás szerepében, hanem jobbhátvédként kellett helytállnia, és mindkétszer a mezőny egyik legjobbja volt.

Augusztusban mindenki Szoboszlai Dominikról beszélt

A Newcastle elleni meccsen egy zseniális labdaátlépéssel készítette elő Rio Ngumoha győztes gólját, az Arsenal ellen pedig 30 méterről eleresztett szabadrúgásgóljával döntötte el a három pont sorsát az Anfielden. Mindkét találkozón ő lett a meccs embere.

A Liverpool-szurkolók is értékelték a teljesítményét: a klub szavazásán a voksok kétharmadát Szoboszlai zsebelte be, messze megelőzve az új nyári igazolást, Hugo Ekitikét.

A tavaly érkezett magyar játékos egy év alatt nemcsak beilleszkedett, hanem mára a Premier League címvédőjének egyik kulcsfigurája lett. A díj megerősíti, hogy Szoboszlai Dominik nem csupán felzárkózott a csapathoz, hanem a Liverpool egyik meghatározó játékosává vált.