Szoboszlai Dominik az Eintracht Frankfurt elleni meccsen középpályásként futballozott, az első félidőben egy szögletből adott gólpasszt a francia Ibrahima Konaténak.
Szoboszlai-parádé Frankfurtban
A második félidő 66. percében Szoboszlai Dominik álompasszt adott, amivel megágyazott a holland Cody Gakpo góljának, négy perccel később pedig a magyar középpályás egy védhetetlen bombagóllal koronázta meg szerda esti teljesítményét.
Szoboszlai gólja a linkre kattintva nézhető meg.
