Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Rossz hír a háborúpártiaknak – itt vannak a részletek Szijjártó Péter és az amerikai külügyminiszter tárgyalásáról

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool a német Eintracht Frankfurt otthonában lépett pályára. A Liverpool egyik legjobbja Szoboszlai Dominik volt, aki az első félidőben adott egy gólpasszt, a második félidőben pedig előkészített egy gólt, végül egy bombagóllal koronázta meg teljesítményét.

Szoboszlai Dominik az Eintracht Frankfurt elleni meccsen középpályásként futballozott, az első félidőben egy szögletből adott gólpasszt a francia Ibrahima Konaténak. 

Szoboszlai Dominik a Liverpool legjobbja volt a Frankfurt ellen
Szoboszlai Dominik a Liverpool legjobbja volt a Frankfurt ellen
Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP

Szoboszlai-parádé Frankfurtban

A második félidő 66. percében Szoboszlai Dominik álompasszt adott, amivel megágyazott a holland Cody Gakpo góljának, négy perccel később pedig a magyar középpályás egy védhetetlen bombagóllal koronázta meg szerda esti teljesítményét. 

Szoboszlai gólja a linkre kattintva nézhető meg. 

  • kapcsolódó cikkek:
Szoboszlai csodagóljával és gólpasszával feltámadt a Liverpool
Szörnyű tragédia a BL-meccs előtt, gyászol a Liverpool
Fenyő Noah gólja sem tudta megállítani a Liverpoolt – videó
A Liverpool legendája megint Szoboszlaiba szállt bele, és még hülyeséget is beszél

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!