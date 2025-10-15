Live
Rendkívüli!

Pusztító csapás várható? Moszkva készenlétben, háború a küszöbön!

Egy mérkőzésre eltiltották Enzo Marescát, az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Chelsea vezetőedzőjét. Az olasz szakembert azért tiltották el, mert a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milos foglalkoztató Liverpool elleni rangadón a technikai zónát elhagyva őrjöngve ünnepelte csapata győztes gólját.

Enzo Maresca, a Chelsea olasz edzője szombaton nem ülhet le a kispadra a Nottingham Forest elleni Premier League-meccsen, mert október 4-én második sárga lappal kiállította a játékvezető a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool ellen 2-1-re megnyert találkozó 96. percében, a győztes gól megszerzését követően.

Maresca a játékosaival és a szurkolókkal ünnepelte a Szoboszlaiék elleni győzelmet
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Őrjöngve ünnepelt Szoboszlaiék ellen

Maresca a Chelsea győztes gólja után elhagyta a technikai zónát, majd odasprintelt a szögletzászlóhoz és a játékosaival együtt ünnepelt.

A klubvilágbajnok Chelsea edzője elismerte a fegyelmi vétséget, ennek ellenére 8000 fontot is kell fizetnie. Csapata hét forduló után a tabella hetedik helyén áll.

A Chelsea hétvégi ellenfele az a Nottingham Forest lesz, amely minden sorozatot figyelembe véve kilenc mérkőzés óta nyeretlen. 

