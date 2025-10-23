Live
A magyar válogatott csapatkapitánya és a Liverpool edzője a pálya szálán sugdolóztak. Arne Slot a Frankfurt-Liverpool (1-5) BL-meccs lefújása után elárulta, miről beszélgettek Szoboszlai Dominikkal.

Góllal és gólpasszal járult hozzá csapata 5-1-es sikeréhez Szoboszlai Dominik a Frankfurt–Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

Arne Slot is rajong Szoboszlai Dominikért
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Slot ezt súgta Szoboszlai fülébe

A magyar válogatott középpályást – harmadszor az idényben – a szurkolók a találkozó legjobbjának választották meg, és Arne Slot vezetőedző is elismerően nyilatkozott róla a lefújást követően.

Dominik ismét jól teljesített. Amióta itt vagyok, ő az egyik olyan játékos, aki — talán Virgil és Mo után — a legtöbb percet játszotta nálam. Ez mindent elárul arról, mit gondolok róla

 – fogalmazott a holland szakember, aki felfedte azt is, miről sugdolóztak Szoboszlaival a pálya mellett, írja a Bors.

„A Szoboszlaival folytatott beszélgetés témája az volt, hogy hat, hét vagy nyolc meccset néztünk meg az ellenfélről, de egyszer sem játszottak így. 4-4-2-es felállásra számítottunk, nem 5-2-3-ra. A jó hír viszont az, hogy ez elég ismerős számunkra, mert a Crystal Palace, a Manchester United és a Burnley is ezt játssza" – idézi a LiverpoolEcho Arne Slot szavait, 

akinek meccs közben módosítania kellett a csapat letámadásán.

„Erről beszélgettünk Dominikkal" – zárta szavait a vezetőedző.

