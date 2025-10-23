Live
Itt van Szoboszlai Dominik BL-ben lőtt bombagólja – videó

Így kell lezárni egy rossz sorozatot. Szoboszlai Dominik góljának és gólpasszának is köszönhetően a Liverpool 5-1-re nyert az Eintracht Frankfurt otthonban a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának szerdai harmadik fordulójában. A magyar válogatott csapatkapitányának a teljesítményét hivatalosan is elismerték.

Az angol bajnokcsapatnál Szoboszlai Dominik végigjátszotta a Frankfurt ellen 5-1-re megnyert összecsapást, Kerkez Milos ugyanakkor ezúttal nem kapott lehetőséget.

Szoboszlai Dominik volt a Frankfurt elleni meccs legjobbja
Szoboszlai Dominik volt a Frankfurt elleni meccs legjobbja
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Szoboszlai Dominik volt a legjobb

A meccsen harmadik találatot a magyar válogatott csapatkapitánya készítette elő egy szögletrúgással, majd az ötödik vendég találatnál Szoboszlai lőtte ki jobbal, 18 méterről a jobb alsó sarkot, csapata pedig gólzáporos sikerrel vetett véget négymérkőzéses vereségsorozatának. Ráadásul a meccsen 110 passzából 105 volt pontos.

Ennek ellenére az UEFA Virgil van Dijknak adta a meccs embere díjat. A Liverpool és Calsberg közös együttműködése keretében viszont 

a magyar focista lett a meccs embere.

Egy gól és egy gólpassz Szobónak. A meccs embere a Calsbergünknél 

- írta a PL-címvédő a közösségi oldalán.

