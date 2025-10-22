„Ilyen még sose történt a karrieremben" – Szoboszlai a reptéren adott rendkívüli interjút

A Premier League-ben címvédő gárda technikai okok miatt órákig nem tudott felszállni a repülővel, ezért a Deutsche Bank Parkban Arne Slot vezetőedző és Szoboszlai Dominik sem oszthatta meg gondolatait az újságírókkal - a magyar válogatott kapitánya volt ugyanis a kijelölt játékos.

Szoboszlai Dominik azon van, hogy javítani tudjanak

Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai Dominik a reptéren adott interjút

Bár a hivatalos sajtótájékoztató elmaradt, Szoboszlai Dominik interjút adott indulás előtt a reptéren - szúrta ki a Poolbarátok Facebook-oldala.

Azt hiszem, ilyen még soha nem történt a karrieremben, de sok srác pályafutásában sem, hogy négyszer egymás után kikaptunk. Szóval most együtt kell maradnunk – ez a legfontosabb. Sok megbeszélésünk volt, sokat beszélgettünk egymással, de a legfontosabb, hogy együtt maradjunk.

Mert jó időkben könnyű együtt maradni, de amikor nehéz helyzet van, akkor igazán fontos, hogy egységesek maradjunk. Úgy gondolom, készen állunk arra, hogy megfelelően reagáljunk a helyzetre szerdán” - kezdte a magyar válogatott csapatkapitánya, aki továbbra sem aggódik.

„Természetesen. Ez meg fog fordulni. Ha keményen dolgozol és nem adod fel, a szerencse is melléd áll. Cody háromszor is eltalálta a kapufát, helyzeteket teremtünk, és nem engedünk sok lehetőséget az ellenfeleknek. Ez most ilyen időszak, de csak tovább kell mennünk. A legfontosabb, hogy újra megmutassuk önmagunkat – azt, hogy mit tudunk, és mire képes a Liverpool.

Ezt tavaly is bebizonyítottuk, amikor rengeteg ponttal bajnokok lettünk. Most mindenki fel van ránk készülve – de ez egy jó dolog, ehhez pozitívan kell hozzáállnunk, és egyszerűen nekünk is készen kell állnunk mindenki ellen”

- árulta el Szoboszlai, aki a Frankfurt elleni BL-meccsről is beszélt.

"We are ready to show a reaction"



Dominik Szoboszlai on how the Reds will look to put things right after a disappointing run of results ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) October 21, 2025

„Mérkőzésről mérkőzésre kell haladnunk. Most Frankfurtba utazunk, és készen kell állnunk. Számomra pedig különösen különleges ez a BL-szezon, mert – ahogy tudod – a döntőt Budapesten rendezik.

De hosszú az út odáig, sok dolgunk van még: tanulni, változtatni, és egyszerűen magunkra kell koncentrálnunk. Hihetetlen szurkolóik vannak. Egy futballimádó városról van szó, és sokszor játszottam ellenük – voltak jó, de kevésbé jó emlékeim is. Kiváló csapatuk van, és nagyon jó edzőjük, akit még a lipcsei időkből ismerek. Biztosan készen fognak állni ellenünk.

Most Hugo Ekitiké lesz abban a helyzetben, mint Szoboszlai volt a Lipcse ellen, hogy a korábbi klubja lesz az ellenfél. A magyar középpályás szerint nem egyszerű ez a helyzet.