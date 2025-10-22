Live
„Ilyen még sose történt a karrieremben" – Szoboszlai a reptéren adott rendkívüli interjút

Mint ismert, az angol bajnok Liverpool FC labdarúgócsapata nem érkezett meg időben Frankfurtba, így elmaradt a gárda hivatalos sajtótájékoztatója a két együttes szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt. Szoboszlai Dominik azonban a reptéren így is el tudta mondani a gondolatait.

A Premier League-ben címvédő gárda technikai okok miatt órákig nem tudott felszállni a repülővel, ezért a Deutsche Bank Parkban Arne Slot vezetőedző és Szoboszlai Dominik sem oszthatta meg gondolatait az újságírókkal - a magyar válogatott kapitánya volt ugyanis a kijelölt játékos.

Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai Dominik a reptéren adott interjút

Bár a hivatalos sajtótájékoztató elmaradt, Szoboszlai Dominik interjút adott indulás előtt a reptéren - szúrta ki a Poolbarátok Facebook-oldala.

Azt hiszem, ilyen még soha nem történt a karrieremben, de sok srác pályafutásában sem, hogy négyszer egymás után kikaptunk. Szóval most együtt kell maradnunk – ez a legfontosabb. Sok megbeszélésünk volt, sokat beszélgettünk egymással, de a legfontosabb, hogy együtt maradjunk. 

Mert jó időkben könnyű együtt maradni, de amikor nehéz helyzet van, akkor igazán fontos, hogy egységesek maradjunk. Úgy gondolom, készen állunk arra, hogy megfelelően reagáljunk a helyzetre szerdán” - kezdte a magyar válogatott csapatkapitánya, aki továbbra sem aggódik. 

„Természetesen. Ez meg fog fordulni. Ha keményen dolgozol és nem adod fel, a szerencse is melléd áll. Cody háromszor is eltalálta a kapufát, helyzeteket teremtünk, és nem engedünk sok lehetőséget az ellenfeleknek. Ez most ilyen időszak, de csak tovább kell mennünk. A legfontosabb, hogy újra megmutassuk önmagunkat – azt, hogy mit tudunk, és mire képes a Liverpool. 

Ezt tavaly is bebizonyítottuk, amikor rengeteg ponttal bajnokok lettünk. Most mindenki fel van ránk készülve – de ez egy jó dolog, ehhez pozitívan kell hozzáállnunk, és egyszerűen nekünk is készen kell állnunk mindenki ellen”

 - árulta el Szoboszlai, aki a Frankfurt elleni BL-meccsről is beszélt.

„Mérkőzésről mérkőzésre kell haladnunk. Most Frankfurtba utazunk, és készen kell állnunk. Számomra pedig különösen különleges ez a BL-szezon, mert – ahogy tudod – a döntőt Budapesten rendezik. 

De hosszú az út odáig, sok dolgunk van még: tanulni, változtatni, és egyszerűen magunkra kell koncentrálnunk. Hihetetlen szurkolóik vannak. Egy futballimádó városról van szó, és sokszor játszottam ellenük – voltak jó, de kevésbé jó emlékeim is. Kiváló csapatuk van, és nagyon jó edzőjük, akit még a lipcsei időkből ismerek. Biztosan készen fognak állni ellenünk.

Most Hugo Ekitiké lesz abban a helyzetben, mint Szoboszlai volt a Lipcse ellen, hogy a korábbi klubja lesz az ellenfél. A magyar középpályás szerint nem egyszerű ez a helyzet.

„Mindig különleges érzés. Főleg ahogyan Hugo távozott – talán két szezon után még nem lehet legendának nevezni, de a szurkolók így tekintettek rá. Ő szerette őket, ők is szerették őt – és ez a legfontosabb kapcsolat a játékos, a klub és a szurkolók között. Hihetetlen érzés visszatérni oda, ahol még mindig szeretnek, még ha már nem is ott játszol. De remélem, hogy holnap nekünk segít, nem nekik.”

Internetes források szerint a Liverpool FC gépe végül útnak indult, ezt erősítik meg a Liverpool X-oldalán található fotók is.  Az angol bajnokcsapat az előző négy tétmérkőzését elveszítette, legutóbb 1953-ban kapott ki sorozatban ötször.

