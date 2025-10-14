A portugálok elleni meccsen Szalai Attila gyorsan megszerezte a vezetést, majd Cristiano Ronaldo két gólja után Szoboszlai Dominik egyenlített.

Szoboszlai Dominik gólja nagyon sokat érhet

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Szoboszlai Dominik hitt a sikerben

Szoboszlai Dominik az utolsó pillanatokban egyenlített. A meccs után elmondta, annyira fáradt volt, hogy csak a hosszúra tudott érkezni, de ezúttal nekünk volt szerencsénk, mert a lábak között átment a labda.

A szerzett több szempontból is értékes: a presztízs mellett azért is, mert a portugálok így még nem jutottak ki a világbajnokságra, így biztosan komolyan veszik majd a további meccseit az írek, majd a örmények ellen.

A gólt ITT nézheti meg.