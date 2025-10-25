Szoboszlai Dominik alapembernek számít már Liverpoolban, ahol felköszöntötték a 25. születésnapján. Plusz készült vele egy videó is, amelyben lerántja a leplet a játékos arról, miképp született meg az Arsenal elleni egészen parádés szabadrúgásgólja, amellyel eldöntötte a rangadón a három pont sorsát.

Szoboszlai Dominik alapember lett a válogatottban és Liverpoolban is

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport / Árvai Károly/Nemzeti Sport

Szoboszlai Dominik elárulta a kulisszatitkokat a gólról

„Ez egy kis varázslat. Mindig próbálok valami különlegeset csinálni, tudod, azt hiszem, jókor jött ez. Virgil megkérdezte, hogy be akarom-e neki ívelni labdát, és akkor ő visszafejelheti, és akkor lehet egy helyzetünk a kapu előtt. Nagyjából a 83. percben történt. Szóval azt gondoltam: „Mikor, ha nem most?” Azt mondtam nekik, menjenek messzebbre, és egy kicsit balra, mert az egy méternek a faltól, az ellenfél játékosaitól meg kellett lennie. Akkor talán Raya nem látja majd a labdát, csak kilenc méter után fogja meglátni. És ez, azt hiszem, ez nehéz egy kapusnak, ahogy tudom, mert ezt sokat kérdezem tőlük. Őszintén szólva kockáztatnom kellett, mert messze volt a cél. Nagyon erősen kellett lőni, hogy ne legyen ideje a kapusnak elkapni. Úgy éreztem, hogy nagyon jól találtam el, nem túl magasra, nem túl alacsonyra lőttem. A fal felett ment a labda, jó tempójú lövés volt. Csak abban reménykedtem, hogy amikor eltalálom a kapufát, befelé megy, és nem kifelé. Ahogy láttátok, még a labda bejutása előtt elkezdtem futni, szóval csak a legjobbakat reméltem. Az ünneplés egy órásnak tűnt, és azt gondoltam, bárcsak ne fejeződne be. Nem akartam még a pálya szélére érni, tovább akartam futni. Szóval, ha gólt szerzel a Kop (liverpooli stadion része, szurkolók előtti rész – a szerk.) előtt, azt csak azok a játékosok érezhetik, hogy milyen, akik ezt megtették. Nem számít, milyen gólt szereztél, őrült egy érzés, ez a legjobb érzés. Már két éve várok arra, hogy megkapjam a lehetőségeimet, és azt hiszem, megragadom őket.” – mondta a kiváló játékos a Liverpool kamerája előtt.