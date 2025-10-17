Szoboszlai Dominik eddig tíz mérkőzésen lépett pályára az idényben, s csupán a Southampton elleni Ligakupa-találkozót hagyta ki pihentetés miatt.
Szoboszlai Dominikot méltatta a korábbi csapattársa
A szezon elején szerzett káprázatos szabadrúgásgólja az Arsenal ellen kulcsfontosságú sikert hozott, emellett gólpasszt adott a Crystal Palace és az Atlético Madrid elleni találkozókon is. A Newcastle elleni bajnokin ugyancsak kulcsszerepet vállalt: az ő remek mozdulata előzte meg Rio Ngumoha győztes találatát. A szurkolók meg is hálálták a teljesítményét – Szoboszlait megválasztották augusztus hónap legjobbjának Liverpoolban.
A válogatottban is remek formában maradt: a magyar nemzeti csapat legutóbbi, Portugália elleni vb-selejtezőjén hosszabbításban egyenlítő gólt lőtt, valamint az első találat előkészítésében is főszerepet játszott a 2–2-es döntetlen során.
Korábbi salzburgi csapattársa, Diadie Samassekou szerint mindez egyáltalán nem meglepő.
A mali középpályás – aki jelenleg az amerikai Houston Dynamóban szerepel – , két idényt töltött együtt Szoboszlaival az osztrák Red Bull Salzburgban.
Már 18 évesen látszott, mekkora tehetség
– idézi a játékost az RG. – Ő volt az U17-es csapatkapitány, amikor csatlakozott hozzánk. Mindenki tudta, hogy kiválóan lő, technikás, és rengeteget dolgozik. Jó csapatunk volt, ami segítette a fejlődését, de neki is megvolt hozzá minden adottsága. Nagyon örülök, hogy most is ilyen jól megy neki Liverpoolban – megérdemli, mert rendkívül kedves srác.”
Szoboszlai és Samassekou összesen 16 mérkőzésen játszott együtt, és további tíz alkalommal voltak közösen nevezve a keretbe, miközben 2018/19-ben megnyerték az osztrák bajnokságot és kupát is. A fiatal magyar ekkor robbant be igazán: húsz fellépésén öt gólt és öt gólpasszt jegyzett.
A következő nyáron Samassekou a német Hoffenheimhez szerződött, Szoboszlai pedig néhány évvel később, 2021 januárjában követte őt a Bundesligába, amikor az RB Leipzig 20 millió euróért megvásárolta.
A két középpályás egymás ellen is pályára lépett a 2021/22-es idényben, de kapcsolatuk máig baráti maradt.
Most, hogy Szoboszlai már a Premier League egyik meghatározó játékosa, korábbi csapattársa csak annyit mond:
Minden adottsága megvolt ahhoz, hogy a legmagasabb szinten sikeres legyen – és nem is állt meg addig, amíg ezt el nem érte.