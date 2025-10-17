Szoboszlai Dominik eddig tíz mérkőzésen lépett pályára az idényben, s csupán a Southampton elleni Ligakupa-találkozót hagyta ki pihentetés miatt.

Szoboszlai Dominik hatalmas sztár lett Liverpoolban

Fotó: YAGIZ GURTUG / Middle East Images

Szoboszlai Dominikot méltatta a korábbi csapattársa

A szezon elején szerzett káprázatos szabadrúgásgólja az Arsenal ellen kulcsfontosságú sikert hozott, emellett gólpasszt adott a Crystal Palace és az Atlético Madrid elleni találkozókon is. A Newcastle elleni bajnokin ugyancsak kulcsszerepet vállalt: az ő remek mozdulata előzte meg Rio Ngumoha győztes találatát. A szurkolók meg is hálálták a teljesítményét – Szoboszlait megválasztották augusztus hónap legjobbjának Liverpoolban.

A válogatottban is remek formában maradt: a magyar nemzeti csapat legutóbbi, Portugália elleni vb-selejtezőjén hosszabbításban egyenlítő gólt lőtt, valamint az első találat előkészítésében is főszerepet játszott a 2–2-es döntetlen során.

Korábbi salzburgi csapattársa, Diadie Samassekou szerint mindez egyáltalán nem meglepő.

A mali középpályás – aki jelenleg az amerikai Houston Dynamóban szerepel – , két idényt töltött együtt Szoboszlaival az osztrák Red Bull Salzburgban.

Már 18 évesen látszott, mekkora tehetség

– idézi a játékost az RG. – Ő volt az U17-es csapatkapitány, amikor csatlakozott hozzánk. Mindenki tudta, hogy kiválóan lő, technikás, és rengeteget dolgozik. Jó csapatunk volt, ami segítette a fejlődését, de neki is megvolt hozzá minden adottsága. Nagyon örülök, hogy most is ilyen jól megy neki Liverpoolban – megérdemli, mert rendkívül kedves srác.”

Szoboszlai és Samassekou összesen 16 mérkőzésen játszott együtt, és további tíz alkalommal voltak közösen nevezve a keretbe, miközben 2018/19-ben megnyerték az osztrák bajnokságot és kupát is. A fiatal magyar ekkor robbant be igazán: húsz fellépésén öt gólt és öt gólpasszt jegyzett.

Volt, hogy egymás ellen lépett pályára a két jóbarát a Bundesligában

Fotó: SEBASTIAN KAHNERT / DPA

A következő nyáron Samassekou a német Hoffenheimhez szerződött, Szoboszlai pedig néhány évvel később, 2021 januárjában követte őt a Bundesligába, amikor az RB Leipzig 20 millió euróért megvásárolta.

A két középpályás egymás ellen is pályára lépett a 2021/22-es idényben, de kapcsolatuk máig baráti maradt.

Most, hogy Szoboszlai már a Premier League egyik meghatározó játékosa, korábbi csapattársa csak annyit mond: