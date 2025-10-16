Szoboszlai Dominik a mostani szezon eddigi hét Premier League-meccsén minden percet pályán töltött, az Opta nemzetközi adatbázisa szerint szerint 46%-ban volt jobbhátvéd, 30%-ban játszott 10-es pozícióban, 10%-ban 8-ast, valamint 14%-ban védekező középpályásként használta Arne Slot vezetőedző a Liverpoolban, igazi Jolly Joker a magyar játékos. A hétvégén valószínűleg ismét fontos feladat vár majd a válogatott kiválóságára, mert vasárnap magyar idő szerint 17.30-tól a Vörösök a Manchester United csapatát fogadják otthon a bajnokság 8. fordulójában. Ráadásul furcsa ezt így leírni is, de a két együttes legutóbbi öt bajnokiján hasonlóan szerepelt, három győzelem mellett két vereség a mérleg mindkét oldalon. A rangadó előtt részletes statisztika látott napvilágot, amely bizonyítja, miért is nélkülözhetetlen Szoboszlai a csapatában.

Szoboszlai Dominik a válogatott mellett Liverpoolban is nélkülözhetetlen

Fotó: Csudai Sándor

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legjobbja

A szinte mindenhol is bevethető Szoboszlai egészen kiváló mutatókkal rendelkezik idén a Liverpoolban a Premier League-meccseket tekintve:

Legtöbb labdaszerzés (39) – ligaszinten 5. legtöbb;

Gakpóval megosztva a legtöbb lövés (16);

Második legtöbb labdaérintés (560);

Legtöbb sikeres szerelés (13);

Legtöbb labdavezetés a támadóharmadba (17);

Alisson (49) mögött a legtöbb pontos hosszú passz (48);

Legtöbb progresszív passz (42), miközben ez hátul óriási hiánycikk és

Virgil van Dijk (52) után a legtöbb passz a támadó harmadba (44).

Gyakorlatilag bebizonyította a magyar válogatott klasszis, hogy Arne Slot bármit is kér tőle, ő mindig megfelel a vezetőedző elvárásainak, sőt...