A Manchester United meglepte a Liverpool csapatát, amely zsinórban negyedik alkalommal kapott ki, de ebben a szezonban először az Anfield Roadon. A Liverpool játékosai közül alig emelkedett ki valaki, Cody Gakpo és Szoboszlai Dominik kapott jó értékeléseket, de Kerkez Milos nagyon rossz osztályzatokat kapott.

A Manchester United már az első percben vezetést szerzett Bryan Mbeumo góljával, ami miatt dühöngenek a Liverpool szurkolói. Később Cody Gakpo háromszor találta el a kapufát, míg Bruno Fernandes is így tett az első félidőben. A Liverpool a hajrában egyenlített Gakpo révén, de Harry Maguire fejese döntött, 2-1-re nyert a United. Szoboszlai Dominik csapata a Bajnokok Liájában javíthat majd.

Szoboszlai Dominik eddig a szezon embere Liverpoolban
Fotó: PETER POWELL / AFP

A Liverpool-játékosok közül többen is csődöt mondtak, Szoboszlai Dominik nem

A Liverpool zsinórban negyedik vereségét szenvedte el, erre kevesen gondoltak volna azt követően, hogy a Vörösök 450 millió fontot költöttek új játékosokra. A bajnoki címvédő a szezon elején utolsó perces gólokkal nyert, de már a szerencse sincs a csapat mellet. A védelem sebezhetősége egész évben probléma volt, és most is kevesebb mint két perc kellett a United első góljához.

„Ha négyszer egymás után kikapsz, aggódnod kell” – nyilatkozta Arne Slot a mérkőzés után, miközben a manchesteriek ünnepelhettek. Wayne Rooney, Juan Mata, Robin van Persie, Carlos Tévez, John O'Shea, Ryan Giggs és Diego Forlán után Harry Maguire szerzett győztes gólt az Anfielden az utóbbi 20 évben.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot and Liverpool's German midfielder #07 Florian Wirtz react following the English Premier League football match between Liverpool and Manchester United at Anfield in Liverpool, north west England on October 19, 2025. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arne Slotnak lesz dolga
Fotó: PETER POWELL / AFP

Gyenge teljesítmények a Liverpoolban

A Liverpool védelme gondban van az elmúlt meccseken, ezen nem segít Alisson Becker sérülése sem. Helyettese, Giorgi Mamardashvili Kerkez hibája után védett két nagyot, de nem tudott ő sem felnőni a feladathoz.

A védelem leggyengébb pontja sajnos Kerkez Milos, aki a Liverpool Echótól 4-es, a This is Anfieldtől 3-as osztályzatot kapott. Volt egy eladott labdája, amiből majdnem gól lett. A kritikáknál azt emelték ki, hogy sokszor nagy bajban volt hátul, elől pedig túl kiszámítható volt. Kritizálták a gyenge beadásai miatt, illetve azért, mert folyamatosan a védelem legsebezhetőbb része volt, aki miatt Virgil van Dijk is gyengébben tejesített. Andy Robertson visszatérését várják. A BBC szerint egyébként Mohamed Szalah és Alexander Isak is gyengébb volt nála, de ez aligha vigasztalja.

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez tackles Manchester United's Ivorian forward #16 Amad Diallo during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester United at Anfield in Liverpool, north west England on October 19, 2025. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos küzdött, de sokszor bizonytalan volt
Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai Dominik 6-os és 7-es osztályzatokat kapott, ugyanis energiát és fizikalitást hozott a Vörösök középpályájára, sok második labdát szedett össze, az utolsó periódusban megint jobboldali védő volt, ezt a feladatot is megoldotta. A This is Anfield a legjobb liverpoolinak látta Szoboszlait, aki szerintük 

a szezon embere eddig, aki felemet fejjel hagyhatta el a pályát.

A BBC csak Gakpót és a csereként beállt Ekitikét látta jobbnak Szoboszlainál, aki akkor állt hátra a védelembe, amikor Florian Wirtz is beállt csereként. 

A Liverpool legközelebb a Bajnokok Ligájában lép pályára a Frankfurt otthonában, majd jön szintén idegenben a Brentford elleni bajnoki.

 

