A Manchester United már az első percben vezetést szerzett Bryan Mbeumo góljával, ami miatt dühöngenek a Liverpool szurkolói. Később Cody Gakpo háromszor találta el a kapufát, míg Bruno Fernandes is így tett az első félidőben. A Liverpool a hajrában egyenlített Gakpo révén, de Harry Maguire fejese döntött, 2-1-re nyert a United. Szoboszlai Dominik csapata a Bajnokok Liájában javíthat majd.

Szoboszlai Dominik eddig a szezon embere Liverpoolban

Fotó: PETER POWELL / AFP

A Liverpool-játékosok közül többen is csődöt mondtak, Szoboszlai Dominik nem

A Liverpool zsinórban negyedik vereségét szenvedte el, erre kevesen gondoltak volna azt követően, hogy a Vörösök 450 millió fontot költöttek új játékosokra. A bajnoki címvédő a szezon elején utolsó perces gólokkal nyert, de már a szerencse sincs a csapat mellet. A védelem sebezhetősége egész évben probléma volt, és most is kevesebb mint két perc kellett a United első góljához.

„Ha négyszer egymás után kikapsz, aggódnod kell” – nyilatkozta Arne Slot a mérkőzés után, miközben a manchesteriek ünnepelhettek. Wayne Rooney, Juan Mata, Robin van Persie, Carlos Tévez, John O'Shea, Ryan Giggs és Diego Forlán után Harry Maguire szerzett győztes gólt az Anfielden az utóbbi 20 évben.

Arne Slotnak lesz dolga

Fotó: PETER POWELL / AFP

Gyenge teljesítmények a Liverpoolban

A Liverpool védelme gondban van az elmúlt meccseken, ezen nem segít Alisson Becker sérülése sem. Helyettese, Giorgi Mamardashvili Kerkez hibája után védett két nagyot, de nem tudott ő sem felnőni a feladathoz.

A védelem leggyengébb pontja sajnos Kerkez Milos, aki a Liverpool Echótól 4-es, a This is Anfieldtől 3-as osztályzatot kapott. Volt egy eladott labdája, amiből majdnem gól lett. A kritikáknál azt emelték ki, hogy sokszor nagy bajban volt hátul, elől pedig túl kiszámítható volt. Kritizálták a gyenge beadásai miatt, illetve azért, mert folyamatosan a védelem legsebezhetőbb része volt, aki miatt Virgil van Dijk is gyengébben tejesített. Andy Robertson visszatérését várják. A BBC szerint egyébként Mohamed Szalah és Alexander Isak is gyengébb volt nála, de ez aligha vigasztalja.

Kerkez Milos küzdött, de sokszor bizonytalan volt

Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai Dominik 6-os és 7-es osztályzatokat kapott, ugyanis energiát és fizikalitást hozott a Vörösök középpályájára, sok második labdát szedett össze, az utolsó periódusban megint jobboldali védő volt, ezt a feladatot is megoldotta. A This is Anfield a legjobb liverpoolinak látta Szoboszlait, aki szerintük

a szezon embere eddig, aki felemet fejjel hagyhatta el a pályát.

A BBC csak Gakpót és a csereként beállt Ekitikét látta jobbnak Szoboszlainál, aki akkor állt hátra a védelembe, amikor Florian Wirtz is beállt csereként.