A legutóbbi fájó epizód a Brentford elleni 3–2-es vereség volt, amely nemcsak az eredmény, hanem a mutatott játék miatt is aggodalomra ad okot Szoboszlai Dominikéknál.

A Liverpool nagyon nehéz helyzetbe került, de Szoboszlai teljesítményére nem lehet panasz. A mgyar focista rendre a csapata legjobbja

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Miért kerültek bajba Szoboszlaiék?

A következő hetek ráadásul rendkívül nehezek lesznek Arne Slot számára: jön a Crystal Palace elleni Ligakupa-meccs, az Aston Villa, majd a Real Madrid és a Manchester City elleni rangadók.

A Mundo Deportivo hat pontban foglalta össze a Liverpool válságának legfontosabb okait.

1. Elveszett egyensúly

Virgil van Dijk nemrég maga is elismerte, hogy a csapat nehezen találja meg azt az egyensúlyt, ami a bajnoki diadalhoz vezette.

A nyáron távozó Luis Díaz nélkül a Liverpool játéka megbomlott, és hiába érkeztek nagynevű futballisták, Slot egyelőre nem találja a megfelelő rendszert,

amely visszahozná a csapat hatékonyságát.

2. A szuperigazolások nem váltak be

Florian Wirtz és Alexander Isak sem hozza azt a szintet, amit a rekordokat döntő átigazolási díjak alapján elvárnának tőlük. A lap szerint a balhátvéd Milos Kerkez teljesítménye is csalódás eddig, Giovanni Leoni pedig súlyos sérülés miatt hónapokra kidőlt.

3. Formán kívüli alapemberek és Alisson hiánya

Mohamed Szalah tavaly 34 gólt és 23 gólpasszt jegyzett, idén viszont mindössze négy találata és három asszisztja van. Alexis Mac Allister teljesítménye szintén visszaesett, míg a védelem két vezére, Van Dijk és Ibrahima Konaté is kulcsfontosságú hibákat vétett.

A helyzetet súlyosbítja, hogy Alisson Becker sérülése óta a Liverpool három bajnoki mérkőzését is elveszítette.

4. Arne Slot legnagyobb kihívása

A holland mester tavaly csodát tett: Jürgen Klopp távozása után első idényében bajnoki címet szerzett szinte változatlan kerettel. Most azonban minden fronton támadják – a szakmai sajtó, a szurkolók és a klubon belül is kétségek merülnek fel, vajon képes-e kezelni a helyzetet. Slot karrierje legnehezebb időszakát éli: új csapatot kell formálnia a sztárigazolásokból, méghozzá gyorsan.

Dominik Szoboszlai the only player who has given everything tonight. One man team. pic.twitter.com/T3WqQAHgeA — Samuel (@SamueILFC) October 25, 2025

5. Szoboszlai Dominik a fény az éjszakában

A Brentford elleni vereség során

csak Szoboszlai Dominik mutatta azt az elszántságot és szenvedélyt, amely a Liverpool játékosait jellemezni szokta. A magyar középpályás küzdött, irányított, próbálta tűzbe hozni társait – de társai többnyire lélektelenül futballoztak. Minden jel arra mutat, hogy a jelenlegi válság nemcsak taktikai, hanem mentális kérdés is.

6. Gyászban a csapat

A Liverpool idén nyáron szörnyű tragédiát is átélt: július 3-án autóbalesetben életét vesztette Diogo Jota és testvére, André Silva. A csapat azóta is a gyász árnyékában dolgozik. Sok játékosnak – köztük a portugálhoz közel állóknak – különösen nehéz feldolgozni a veszteséget, ami érezhetően rányomja a bélyegét a csapat hangulatára és teljesítményére.