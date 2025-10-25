Szoboszlai Dominiket a Liverpool róla szóló elképesztő posztja ébresztette – fotó

Szoboszlai Dominik újabb mérföldkőhöz érkezett, a magyar labdarúgás csillaga negyedszázados lett október 25-én. A születésnapját minden jel szerint munkával tölti majd, mivel magyar idő szerint szombaton 21.00-kor a Liverpool a Brentford otthonában lép majd pályára a Premier League-ben. A Vörösök számára kulcsfontosságú lenne egy győzelem a bajnokságban, mivel a legutóbbi három PL-meccsükön egyaránt kikaptak, és jelenleg a harmadikok a tabellán az Arsenal és a Manchester City mögött.

Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz játékkapcsolatát élmény volt nézni a BL-ben

Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Szoboszlai Dominik a BL-ben óriásit játszott

A Liverpool kezd kijönni a gödörből, zsinórban négy elveszített mérkőzés után a héten a Bajnokok Ligájában erőt demonstráltak a Frankfurt ellen. Az 5-1-re megnyert találkozón Wirtz két gólpasszt jegyzett, Szoboszlai gól és gólpasszal zárt, és csapata egyik legjobbja volt.