Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Mi történt?

Már az ukrán atomerőmű is könyörög Kijevnek, hogy hallgasson Putyinra

Meglepő!

Szoboszlai Dominiket a Liverpool róla szóló elképesztő posztja ébresztette – fotó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Napra pontosan 25 évvel ezelőtt született meg a mai magyar labdarúgás legnagyobb csillaga. Szoboszlai Dominik 25 éves lett, ebből az alkalomból pedig a Liverpool is felköszöntötte őt.

Szoboszlai Dominik újabb mérföldkőhöz érkezett, a magyar labdarúgás csillaga negyedszázados lett október 25-én. A születésnapját minden jel szerint munkával tölti majd, mivel magyar idő szerint szombaton 21.00-kor a Liverpool a Brentford otthonában lép majd pályára a Premier League-ben. A Vörösök számára kulcsfontosságú lenne egy győzelem a bajnokságban, mivel a legutóbbi három PL-meccsükön egyaránt kikaptak, és jelenleg a harmadikok a tabellán az Arsenal és a Manchester City mögött.

Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz játékkapcsolatát élmény volt nézni a BL-ben
Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz játékkapcsolatát élmény volt nézni a BL-ben
Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Szoboszlai Dominik a BL-ben óriásit játszott 

A Liverpool kezd kijönni a gödörből, zsinórban négy elveszített mérkőzés után a héten a Bajnokok Ligájában erőt demonstráltak a Frankfurt ellen. Az 5-1-re megnyert találkozón Wirtz két gólpasszt jegyzett, Szoboszlai gól és gólpasszal zárt, és csapata egyik legjobbja volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!