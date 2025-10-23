Szoboszlai Dominik előbb gólpasszt adott, majd gólt lőtt a Liverpool 5-1-re megnyert BL-meccsén. A Bajnokok Ligája szervezője, az UEFA ugyan Virgil van Dijkot látta a meccs emberének, a Liverpool hivatalos oldala és több más fórum is a magyar játékost titulálta a meccs hősének.
Szoboszlai Dominik – mestermunka
Szoboszlai statisztikai mutatói önmagukért beszélnek:
Gól: 1
Gólpassz: 1
Kialakított helyzetek: 4
Kialakított nagy helyzetek: 3
Passzpontosság: 105/110 (95%)
Labdaérintések száma: 122
Sikeres cselek: 2/2 (100%)
Passzok a támadóharmadba: 17
Hosszú indítások: 5/6 (83%)
Visszaszerzett labdák: 7
Megnyert párharcok: 2/2 (100%)
A Liverpool Echo újságírója a Liverpool szívdobbanásának nevezte Szoboszlait. Szoboszlai Dominik teljesítményében minden benne volt, amit elvárhatunk egy Liverpool-játékostól. Ő az, akitől összeáll minden. Az intelligenciája és a kifogyhatatlan energiája miatt hamar a csapat szívdobbanása lett. Különleges játékos.
Szoboszlai Dominik is üzent a meccs után
A magyar válogatott csapatkapitánya a közösségi oldalain üzent az 5-1-es siker után.
Visszatértünk, hajrá, Vörösök!
A BL-alapszakaszban három kör után két győzelemmel és egy vereséggel álló Liverpool legközelebb szombat este – éppen Szoboszlai 25. születésnapján – lép pályára a Brentford vendégeként a Premier League 9. fordulójában. A Liverpool négy vereség után tudott újra meccset nyerni.
