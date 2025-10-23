Szoboszlai Dominik előbb gólpasszt adott, majd gólt lőtt a Liverpool 5-1-re megnyert BL-meccsén. A Bajnokok Ligája szervezője, az UEFA ugyan Virgil van Dijkot látta a meccs emberének, a Liverpool hivatalos oldala és több más fórum is a magyar játékost titulálta a meccs hősének.

Szoboszlai Dominik egyik legjobb meccsét játszotta a Liverpoolban

Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Szoboszlai Dominik – mestermunka

Szoboszlai statisztikai mutatói önmagukért beszélnek:

Gól: 1

Gólpassz: 1

Kialakított helyzetek: 4

Kialakított nagy helyzetek: 3

Passzpontosság: 105/110 (95%)

Labdaérintések száma: 122

Sikeres cselek: 2/2 (100%)

Passzok a támadóharmadba: 17

Hosszú indítások: 5/6 (83%)

Visszaszerzett labdák: 7

Megnyert párharcok: 2/2 (100%)

A Liverpool Echo újságírója a Liverpool szívdobbanásának nevezte Szoboszlait. Szoboszlai Dominik teljesítményében minden benne volt, amit elvárhatunk egy Liverpool-játékostól. Ő az, akitől összeáll minden. Az intelligenciája és a kifogyhatatlan energiája miatt hamar a csapat szívdobbanása lett. Különleges játékos.

Dominik Szoboszlai’s performance tonight is everything you’d want from a Liverpool player. He’s the one who makes it all tick. His intelligence and endless amounts of energy are quickly becoming the heartbeat of this side. Special player. — Keifer MacDonald (@KeiferMacD) October 22, 2025

Szoboszlai Dominik is üzent a meccs után

A magyar válogatott csapatkapitánya a közösségi oldalain üzent az 5-1-es siker után.

Visszatértünk, hajrá, Vörösök!

A BL-alapszakaszban három kör után két győzelemmel és egy vereséggel álló Liverpool legközelebb szombat este – éppen Szoboszlai 25. születésnapján – lép pályára a Brentford vendégeként a Premier League 9. fordulójában. A Liverpool négy vereség után tudott újra meccset nyerni.