Az Aqvital FC Csákvár honlapja szerint nem sokkal a kezdést követően a Liverpool játékosa, Szoboszlai Dominik foglalt helyet a lelátón. A magyar válogatott csapatkapitánya így testközelből láthatta, amit a házigazda tíz perccel később megszerezte a vezetést Mondovics révén. A Békéscsaba azonban még a szünet előtt egyenlíteni tudott egy szöglet után Szabó Bálint fejesével, s végül elvitt egy pontot Csákvárról.

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai Dominik döntetlent látott Csákváron

A Liverpool magyar középpályása a közelgő válogatott szünet miatt érkezett haza, ám mivel jó viszonyt ápol a Csákvár egyik játékosával, Dencinger Norberttel, így kilátogatott a találkozóra. A FEOL beszámolója szerint a szurkolók azonnal megrohamozták Szoboszlait a szünetben, aki kedélyesen elbeszélgetett mindenkivel, és számos aláírást is adott, de természetesen rengeteg közös kép is készült vele.

A Csákvárnak ez volt sorozatban a harmadik döntetlenje és negyedik veretlen meccset. A csabaiak három forduló óta nyeretlenek.

Angyalföldön és Kispesten is döntetlen született: a Vasas vendégeként a Szeged, a Honvéd otthonában pedig a Tiszakécske szerzett egy pontot. Az újoncként a tabella hetedik helyén álló Karcag 1-0-ra győzött Ajkán.

Eredmények, 9. forduló:

Vasas FC - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0-0

Budapest Honvéd FC-Tiszakécskei LC 1-1 (1-0)

g.: Gyurcsó (12.), illetve Takács Zs. (85.)

Aqvital FC Csákvár-Békéscsaba 1912 Előre 1-1 (1-1)

g.: Mondovics (11.), illetve Szabó B. (41.)

FC Ajka-Karcagi SC 0-1 (0-1)

g.: Girsik (84., tizenegyesből)