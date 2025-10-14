Szoboszlai Dominik a magyar válogatott vezére. Ő viseli a csapatkapitányi karszalagot, s a Liverpool magyar sztárja a legfontosabb játékos is, a legutóbbi negyven meccset kivétel nélkül vele a pályán játszotta le Marco Rossi együttese. Mindemellett Szoboszlai a jó hangulatért is felelős.

Szoboszlai Dominik a portugálok elleni vb-selejtezőre készülő magyar válogatott legjobb játékosa, csapatkapitánya és hangulatfelelőse is

Fotó: Csudai Sándor

Az Örményország elleni 2-0-s siker után Gruber Zsombor is Szoboszlai poénjáról nyilatkozott.

Szoboszlai Dominik poénja Lisszabonban

A csapatkapitányt a humora a következő vb-selejtező helyszínén, Lisszabonban sem hagyta cserben.

Szoboszlai a szokásos stadionsétára Kerkez Milos társaságában érkezett meg, majd a lába helyett most a szája sült el, Szappanos Péter és Varga Barnabás pedig nem is állt meg nevetés nélkül, a magyaroktól zengett Cristiano Ronaldo pályafutásának fontos állomása, a Sporting stadionja.

Bár a magyaroknak nehéz dolguk lesz, bízunk benne, hogy Szoboszlai és társai a Ronaldo vezette Portugália elleni meccs után is poénos hangulatban lesznek.