A Liverpool posztja röviden így foglalta össze az eseményeket: „Ti kértétek, az EA Sports teljesítette – Szoboszlai Dominik megérdemelt frissítést kapott.” A videóban a Liverpool bemutat pár parádés mozdulatot a magyar középpályástól: közbelépést, védekezést, sprintet, zseniális labdaátlépést Rio gólja előtt, az Arsenal elleni bombagólját. Mindent, ami jelzi, világklasszissá érett. És ezt már tényleg mindenki látja.

Szoboszlai Dominik robbanásszerű fejlődésével mindenki tisztában van

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A képernyőn mindeközben a korábbi rajongói üzenetek villannak fel – azok, amelyekkel a szurkolók már hetek óta próbálták meggyőzni az EA Sports FC-t, hogy Szoboszlai többet érdemel.

Szoboszlai Dominikért kiálltak a szurkolók

A kommentelők szerint például „a 67-es védekezés bűncselekmény”, mások arra kérték a fejlesztőket, hogy „adjanak végre tiszteletet Szobónak”, volt, aki csak annyit írt: „Szobo 83? Ez egyszerűen igazságtalan.” Többen pedig minimum 85-ös értékelést követeltek neki.

Szoboszlai értékei az utóbbi időben látványosan fejlődtek. Tavaly, az EA Sports FC 25-ben még 82-es összértékeléssel szerepelt, az idei, EA Sports FC 26 alaplapján már 83-asra emelték. A legújabb, Ratings Reload frissítés után pedig 87-es értéket kapott.

A legnagyobb előrelépést a passzolás (84-ről 87-re) és a cselezés (82-ről 86-ra) mutatja, miközben a lövés 86-ra, a fizikum 81-re javult. A sebesség értéke 79-ről 83-ra nőtt, a védekezés pedig 67-ről 71-re – vagyis szinte minden mutatója érezhetően erősödött.

Gavi, Ödegaard, Musiala mellé került

Az EA Sports csak kivételes esetekben emel játékosértékeket szezon közben, így a magyar középpályás bekerült abba a szűk elitbe, amelyet a fejlesztők a valós teljesítményük alapján év közben is frissítenek. Szoboszlai ezzel olyan nevek mellé került, mint Gavi, Ödegaard vagy Musiala – vagyis a legnagyobb fiatal sztárok közé.

A kommentmezőben valóságos rajongói ünneplés kezdődött. Többen írták, hogy Szoboszlai „a csapat leguniverzálisabb játékosa”, mások szerint „minimum 90-es értékelést érdemel”, és akadt, aki tréfásan hozzátette: „87? Ugyan, adjatok neki inkább 98-at.” Egy szurkoló úgy fogalmazott: „Végre a királyunk megkapja az elismerést, amit megérdemel.”