A Liverpool hivatalos Instagram-oldalán jelent meg az a videó, amelyben a klub bemutatta: Szoboszlai Dominik különleges elismerést kapott az EA Sports FC 26-ban, ugyanis év közben javították a játékbeli értékeit. Az EA Sports „Ratings Reload” nevű kampánya azoknak a futballistáknak szól, akik a szezon során kiemelkedően teljesítenek, és akiket a játékosközösség szerint korábban alulértékeltek.

A Liverpool posztja röviden így foglalta össze az eseményeket: „Ti kértétek, az EA Sports teljesítette – Szoboszlai Dominik megérdemelt frissítést kapott.” A videóban a Liverpool bemutat pár parádés mozdulatot a magyar középpályástól: közbelépést, védekezést, sprintet, zseniális labdaátlépést Rio gólja előtt, az Arsenal elleni bombagólját. Mindent, ami jelzi, világklasszissá érett. És ezt már tényleg mindenki látja. 

Szoboszlai Dominik és Sallai Roland meccsét csak fizetősen lehet nézni
Szoboszlai Dominik robbanásszerű fejlődésével mindenki tisztában van
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A képernyőn mindeközben a korábbi rajongói üzenetek villannak fel – azok, amelyekkel a szurkolók már hetek óta próbálták meggyőzni az EA Sports FC-t, hogy Szoboszlai többet érdemel.

Szoboszlai Dominikért kiálltak a szurkolók

A kommentelők szerint például „a 67-es védekezés bűncselekmény”, mások arra kérték a fejlesztőket, hogy „adjanak végre tiszteletet Szobónak”, volt, aki csak annyit írt: „Szobo 83? Ez egyszerűen igazságtalan.” Többen pedig minimum 85-ös értékelést követeltek neki.

Szoboszlai értékei az utóbbi időben látványosan fejlődtek. Tavaly, az EA Sports FC 25-ben még 82-es összértékeléssel szerepelt, az idei, EA Sports FC 26 alaplapján már 83-asra emelték. A legújabb, Ratings Reload frissítés után pedig 87-es értéket kapott.

A legnagyobb előrelépést a passzolás (84-ről 87-re) és a cselezés (82-ről 86-ra) mutatja, miközben a lövés 86-ra, a fizikum 81-re javult. A sebesség értéke 79-ről 83-ra nőtt, a védekezés pedig 67-ről 71-re – vagyis szinte minden mutatója érezhetően erősödött.

Gavi, Ödegaard, Musiala mellé került

Az EA Sports csak kivételes esetekben emel játékosértékeket szezon közben, így a magyar középpályás bekerült abba a szűk elitbe, amelyet a fejlesztők a valós teljesítményük alapján év közben is frissítenek. Szoboszlai ezzel olyan nevek mellé került, mint Gavi, Ödegaard vagy Musiala – vagyis a legnagyobb fiatal sztárok közé.

A kommentmezőben valóságos rajongói ünneplés kezdődött. Többen írták, hogy Szoboszlai „a csapat leguniverzálisabb játékosa”, mások szerint „minimum 90-es értékelést érdemel”, és akadt, aki tréfásan hozzátette: „87? Ugyan, adjatok neki inkább 98-at.” Egy szurkoló úgy fogalmazott: „Végre a királyunk megkapja az elismerést, amit megérdemel.”

Szoboszlai Mbappét és Yamalt is megelőzte, az alacsony piaci áráról viszont magyarázkodnak
Óriási gondban a Liverpool, de miért Szoboszlaié a piszkos munka?
Eldőlt, igaza volt-e a Liverpool edzőjének, amikor Szoboszlait 100 milliós játékosnak nevezte

 

