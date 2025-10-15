Live
A magyar labdarúgó-válogatott 2-2-es döntetlent játszott kedden a portugál csapat vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen. A meccs hőse a 91. percben egyenlítő Szoboszlai Dominik volt, akinek a gólját nem lehet elégszer megnézni.

A portugálok még nem jutottak ki a világbajnokságra, hála Szoboszlai Dominik hosszabbításban szerzett góljának.

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Szoboszlai Dominik gólja: újra és újra

Mint ismert, Szalai Attila fejes góljával szerzett vezetést a magyar válogatott, majd Cristiano Ronaldo két találatával Portugália fordított. Az al-Nasszr világsztárja a 225. válogatott meccsén a 143. góljával fordított, így tovább javította a saját világcsúcsait, ráadásul 41 vb-selejtezős találatával egyedüli rekorderré vált.  A második félidőben eleinte csak kapufákig jutottak a csapatok, de 

a hosszabbításban Szoboszlai Dominik egyenlítése pontot mentett a magyaroknak.

Az M4 Sport újabb szögből mutatta meg a fantasztikus gólt: 

ilyen volt Szoboszlai Dominik 91. perces egyenlítő gólja testközelből.

A gól ide kattintva tekinthető meg. 
 

