Szoboszlai Dominik a 91. percben egyenlített Portugália ellen, hatalmas örömet szerezve többmillió magyar futballszurkolónak.

Szoboszlai Dominik volt a meccs egyik hőse

Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

A Liverpool is gratulált Szoboszlai Dominiknek

Ami a meccset illeti, a bátor kezdésének köszönhetően Szalai Attila fejes góljával szerzett vezetést a nemzeti együttes, amely így 1956 - és négy mérkőzés - után talált be ismét Portugáliában. A Nemzetek Ligája-győztes hazaiak az első félidő derekán az első helyzetüket gólra váltva egyenlítettek Cristiano Ronaldo révén, aki közvetlenül a szünet előtt a 225. válogatott meccsén a 143. góljával fordított, így tovább javította a saját világcsúcsait, ráadásul 41 vb-selejtezős találatával egyedüli rekorderré vált.

A második félidőben eleinte csak kapufákig jutottak a csapatok, de a hosszabbításban Szoboszlai Dominik egyenlítése pontot mentett a magyaroknak.

Szoboszlai Dominik klubja, a Liverpool sem feledkezett el a magyar hősről a meccs után.

Szobo a hosszabbításban egyenlített Portugália ellen a mai világbajnoki selejtezőn

– írta az igencsak jól elkapott fotó mellé a Liverpool, gratulálva a magyar válogatot csapatkaptiányának.

A magyar csapat, amely története során továbbra sem tudta felülmúlni Portugáliát, a döntetlennel megőrizte egypontos előnyét a pótselejtezőt érő második helyen, csak immár nem az örmények, hanem az írek előtt.

A magyarok legközelebb november 13-án Örményország vendégeként lépnek pályára.