A portugál labdarúgó-válogatott kijut a 2026-os világbajnokságra, amennyiben kedden hazai pályán legyőzi a magyar csapatot és közben a csoport másik találkozóján az örmények nem nyernek Írországban. A Szoboszlai Dominik fémjelezte magyar válogatott azonban azon lesz, hogy ez ne sikerüljön. Marco Rossi együttese hétfőn utazott Lisszabonba, az utazásról az MLSZ tett közzé videót.

Szoboszlai Dominikék az írországi döntetlennel és az örmények legyőzésével nyeregben érezhetik magukat a pótselejtezőt érő második helyért folytatott küzdelemben.

Szoboszlai Dominikék kedden Portugália otthonában lépnek pályára
Szoboszlai Dominikék kedden Portugália otthonában lépnek pályára
Fotó: MLSZ

Szoboszlai Dominikék megérkeztek Lisszabonba

Jó hír, hogy letöltötte kétmeccses eltiltását a Dublinban kiállított Sallai Roland, továbbá visszatérhet a középcsatár Varga Barnabás is, aki két sárga lapja miatt nem játszhatott szombaton.

Persze így is óriási meglepetés lenne, ha a magyarok ponttal vagy pontokkal távoznának a José Alvalade Stadionból, tekintve, hogy Portugáliát még egyszer sem sikerült felülmúlni, ráadásul a legutóbbi három idegenbeli összecsapás egyaránt 3-0-s vereséggel zárult.

Mindenesetre a magyar válogatott már megérkezett Lisszabonba, a repülős utazás után az ilyenkor szokásos sajtótájékoztató és stadionbejárás is megtörtént hétfőn. Minderről az MLSZ tett közzé egy videót a közösségi oldalán.

A magyarok egy bravúros győzelemmel megőriznék a jelenlegi második helyüket, melyet döntetlen esetén csak akkor veszítenének el, ha az örmények másodszor is megvernék az íreket. 

Ugyanakkor előfordulhat, hogy vereséggel is második marad Rossi legénysége.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

