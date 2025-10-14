Szoboszlai Dominikék az írországi döntetlennel és az örmények legyőzésével nyeregben érezhetik magukat a pótselejtezőt érő második helyért folytatott küzdelemben.

Szoboszlai Dominikék kedden Portugália otthonában lépnek pályára

Fotó: MLSZ

Szoboszlai Dominikék megérkeztek Lisszabonba

Jó hír, hogy letöltötte kétmeccses eltiltását a Dublinban kiállított Sallai Roland, továbbá visszatérhet a középcsatár Varga Barnabás is, aki két sárga lapja miatt nem játszhatott szombaton.

Persze így is óriási meglepetés lenne, ha a magyarok ponttal vagy pontokkal távoznának a José Alvalade Stadionból, tekintve, hogy Portugáliát még egyszer sem sikerült felülmúlni, ráadásul a legutóbbi három idegenbeli összecsapás egyaránt 3-0-s vereséggel zárult.

Mindenesetre a magyar válogatott már megérkezett Lisszabonba, a repülős utazás után az ilyenkor szokásos sajtótájékoztató és stadionbejárás is megtörtént hétfőn. Minderről az MLSZ tett közzé egy videót a közösségi oldalán.

A magyarok egy bravúros győzelemmel megőriznék a jelenlegi második helyüket, melyet döntetlen esetén csak akkor veszítenének el, ha az örmények másodszor is megvernék az íreket.

Ugyanakkor előfordulhat, hogy vereséggel is második marad Rossi legénysége.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.