Bernhard Seonbuchner immár 15 éve dolgozik a Red Bull Salzburgnál, főleg az akadémián vállalt szerepet, ahogy most is ott dolgozik, de volt a felnőttek sportigazgatója is, idén januártól pedig az akadémia sportigazgatójaként számítanak a munkájára Salzburgban. A még mindig fiatalos szakemberrel elsősorban Szoboszlai Dominik ott töltött éveit elemeztük közösen. A lenti videós interjúban Seonbuchner beszélt a korai évekről, Szoboszlai első, még tinédzserként ott töltött edzéséről is. Ezzel kapcsolatban a szakember megosztotta velünk azt, hogy akkor még csak 15 éves volt Szoboszlai és hivatalosan csak 16 éves kortól lehetett csatlakozni az akadémiához, így a fiatal tehetség rengeteget utazott az otthona és Salzburg között az edzések miatt. Mindeközben lelkesen tanulta a német nyelvet, megismerkedett a klubbal és a salzburgi játékstílussal is. Amikor betöltötte a 16-ot, a klub már tudta, hogy egy igazi kincs került hozzájuk, akinek a tehetsége és a technikai képességei elképesztőek voltak már akkor is, ráadásul a munkamoráljával sem voltak problémák, sőt.

Szoboszlai Dominik igazi példakép lett Salzburgban

Szoboszlai Dominik a Liefering csapatánál is szerepelt, amely a Red Bull Salzburg fiókcsapata. A másodosztályban szereplő csapatról sokat elmond, hogy jelenleg 18,5 év az átlagéletkor.

„Dominik technikai képességei elképesztőek voltak. De a technika csak egy része a játéknak. Mindenkinek feltűnt, hogy különleges képességei vannak. Fizikailag is minden adottsága megvolt ahhoz, hogy profi játékos legyen. Ezt tudtuk. De a napi munka, a napi hozzáállás – ez az, ami igazán számít. Nemcsak a gólok és a gólpasszok. Ezt kellett megtanulnia. Úgy gondoltam, hogy inkább az U18-ban fog játszani, de soha nem játszott ott. 16–17 évesen már a másodosztályban játszott, ráadásul nem csereként, hanem rendszeresen kezdőként” – mondta a sportigazgató, aki szerint a Haaland is jó hatással volt rá

„A koronavírus-járvány idején mindenkinek otthon kellett maradnia. Akkor hallottam, hogy nagyon jó kapcsolatban volt Erling Haalanddal. Erling egy „fenevad” volt mentalitásban, és Dominik sokat tanult tőle abban az időszakban. Amikor visszatért, már igazi profi játékos volt. Innen vezetett az útja Németországon át Liverpoolba. Számunkra ő egy igazi példakép – különösen abban, hogy 16 évesen, külföldiként idejött, és innen meghódította a futballvilágot. Azt mondanám, ő az egyik – ha nem a – legjobb példaképünk. Gyerekként érkezett, és férfiként távozott" – mondta Seonbuchner, akinek a további érdekes történeteit a lenti videóból tudhatja meg.