Szoboszlai Dominik 25 éves lett: 25 év-25 kép – fotók

Szoboszlai Dominik október utolsó szombatján töltötte be a 25. életévét. A Liverpool és a nemzeti tizenegy még mindig fiatal játékosa minden jel szerint munkával tölti majd a nagy napot, mert szombaton este a Vörösök a Brentford ellen lépnek pályára. A bajnokságban sorozatban három vereség után érkezik a Liverpool a hazaiakhoz, így kulcsfontosságú lenne a győzelem, már csak amiatt is, mert a Premier League-ben a harmadik helyre csúszott vissza a csapat.

Szoboszlai Dominik jelenleg a Liverpool egyik sztárja

Szoboszlai Dominik kulcsjátékossá vált Liverpoolban

Szoboszlai nagy utat tett meg a Red Bull Salzburg akadémiájától egészen a regnáló angol bajnokig. Tudatos, kemény munkával és hihetetlen akarással a nem csekély tehetség mellett jutott el a legmagasabb szintre a magyar válogatott csapatkapitánya, aki még a születésnapján is arról posztol a saját Instagram-oldalán, hogy meccs lesz, munka van.

A 25 éves futballista születésnapján 25 év-25 kép jeligére egy galériát készítettünk Szoboszlai Dominik tiszteletére: