Szoboszlai Dominik, a Liverpool és a magyar válogatott sztárja október 25-én lett 25 éves. Ezt a különleges napot valószínűleg munkával tölti majd a még mindig fiatal futballista, ugyanis szombaton este a Brentford otthonában lesz a Vörösöknek jelenése a Premier League-ben. Márpedig itt is fontos lenne a győzelem a regnáló bajnoknak, mert sorozatban háromszor kaptak ki, emiatt pedig a harmadik helyre csúsztak a tabellán az Arsenal és a Manchester City mögé. Mindenesetre a hét közben a Bajnokok Ligájában már győzött a csapat, 5-1-re verték a Frankfurtot, ezen a találkozón Wirtz két gólpasszt jegyzett, Szoboszlai gól és gólpasszal zárt, az egyik legjobb volt az egész mezőnyben.

Szoboszlai Dominik fontos szereplő a Liverpool csapatában

Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan / MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai Dominik munkával ünnepel

Szoboszlai nem aludt sokáig a születésnapján, mert magyar idő szerint 7.40 körül posztolt egy Instagram-sztorit, ami kint még csak 6.40, azaz kora reggel. Ráadásul ez a sztori is a szombat esti meccsről szól, nem pedig az ünneplésről, ami azért elég sokat elárul a 25 éves focista professzionális munkamoráljáról.