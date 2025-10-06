Korábban arról már itt az Origón is beszámoltunk, hogy a magyar nemzeti tizenegy tagjai sorban megérkeztek hétfő délután a válogatott edzőtáborába, ahova később Szoboszlai Dominik is befutott. A mieink először majd az európai vb-selejtezők F csoportjában szombaton Örményországot fogadják a telt házas Puskás Arénában, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes, jelenleg a csoportunkat is vezető Portugália vendégei lesznek.

Szoboszlai Dominik hétfőn érkezett meg Telkibe

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai nem akárhogy futott be Telkibe

Megérkezni tudni kell, és a magyar válogatott csapatkapitánya, ahogy a lenti fotón látható, megadta a módját. A nemzeti tizenegy szombaton este 18.00-kor kezd az örmények ellen, a mérkőzést az Origó a helyszínről élőben tudósítja majd.