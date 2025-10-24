Borzalmas alakult eddig a hét Michy Batshuayi számára. Nem elég, hogy a belga válogatott támadó a kispadon volt kénytelen végignézni, amint csapata, az Eintracht Frankfurt szerdán 5-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Liverpooltól a Bajnokok Ligája alapszakásznak harmadik fordulójában – köszönhetően Szoboszlai Dominik góljának és gólpasszának is, még a magánéletében is nagy csapás érte.
A Szoboszlaiék elleni pofon után a macskájáért aggódik a belga sztárfocista
Az 55-szörös belga válogatott sztár csütörtök este kétségbeesetten kért segítséget a követőitől az Instagram-oldalán. A 32 éves csatár arról adott hírt, hogy szeretett macskája kritikus állapotban van, ugyanis elütötte egy autó. A házi kedvencet így sürgősen meg kell műteni, de annyira legyengült, hogy vérátömlesztésre van szüksége ahhoz, hogy túlélje a beavatkozást.
A Chelsea, a Dortmund és a Galatasaray korábbi támadója érzelmes bejegyzésében arra kérte a Frankfurt és a német gyárváros közelében élő követőit, hogy engedjék meg, hogy a macskájuk vérdonor legyen s ezáltal az ő házi kedvencének életét megmenthessék.
Tudom, hogy ez nem egy túl gyakori kérés, de ez az egyetlen esélye a macskámnak a túlélésre
– írta Batshuayi, aki több mint egy hónapja nem lépett pályára.
A játékos bejegyzése után nem sokkal a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurt is segítséget kért a szurkolóktól a hivatalos közösségi oldalain.
A német labdarúgó-bajnokságban jelenleg 11. helyen álló és négy tétmeccs óta nyeretlen Frankfurt vasárnap a St . Pauli ellen javíthat.
