Borzalmas alakult eddig a hét Michy Batshuayi számára. Nem elég, hogy a belga válogatott támadó a kispadon volt kénytelen végignézni, amint csapata, az Eintracht Frankfurt szerdán 5-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Liverpooltól a Bajnokok Ligája alapszakásznak harmadik fordulójában – köszönhetően Szoboszlai Dominik góljának és gólpasszának is, még a magánéletében is nagy csapás érte.

A Szoboszlaiék elleni BL-meccs után elütötték Michy Batshuayi macskáját

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A Szoboszlaiék elleni pofon után a macskájáért aggódik a belga sztárfocista

Az 55-szörös belga válogatott sztár csütörtök este kétségbeesetten kért segítséget a követőitől az Instagram-oldalán. A 32 éves csatár arról adott hírt, hogy szeretett macskája kritikus állapotban van, ugyanis elütötte egy autó. A házi kedvencet így sürgősen meg kell műteni, de annyira legyengült, hogy vérátömlesztésre van szüksége ahhoz, hogy túlélje a beavatkozást.

A Chelsea, a Dortmund és a Galatasaray korábbi támadója érzelmes bejegyzésében arra kérte a Frankfurt és a német gyárváros közelében élő követőit, hogy engedjék meg, hogy a macskájuk vérdonor legyen s ezáltal az ő házi kedvencének életét megmenthessék.

Tudom, hogy ez nem egy túl gyakori kérés, de ez az egyetlen esélye a macskámnak a túlélésre

– írta Batshuayi, aki több mint egy hónapja nem lépett pályára.

🚨 Unser Spieler @mbatshuayi benötigt Hilfe für seine Katze, die von einem Auto angefahren wurde. #SGE 🦅



Wer bei Instagram ist, kann Michy #Batshuayi direkt anschreiben. ⤵️

🔗 https://t.co/2zpslTGXc4 pic.twitter.com/79R56JccoF — AdlerNews (@AdlerNews) October 23, 2025

A játékos bejegyzése után nem sokkal a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurt is segítséget kért a szurkolóktól a hivatalos közösségi oldalain.

A német labdarúgó-bajnokságban jelenleg 11. helyen álló és négy tétmeccs óta nyeretlen Frankfurt vasárnap a St . Pauli ellen javíthat.