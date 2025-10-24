Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Putyin megszólalt, s amit mondott, azt senki nem teszi zsebre – a frász is jött a Nyugatra

Link másolása
Vágólapra másolva!
Finoman szólva sem alakultak jól az elmúlt napok az Eintracht Frankfurt belga válogatott futballistája, Michy Batshuayi számára. A Szoboszlai Dominikéktól elszenvedett BL-vereség után most elkeseredésében a rajongóihoz fordult.

Borzalmas alakult eddig a hét Michy Batshuayi számára. Nem elég, hogy a belga válogatott támadó a kispadon volt kénytelen végignézni, amint csapata, az Eintracht Frankfurt szerdán 5-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Liverpooltól a Bajnokok Ligája alapszakásznak harmadik fordulójában – köszönhetően Szoboszlai Dominik góljának és gólpasszának is, még a magánéletében is nagy csapás érte.

A Szoboszlaiék elleni BL-meccs után elütötték Michy Batshuayi macskáját
A Szoboszlaiék elleni BL-meccs után elütötték Michy Batshuayi macskáját
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A Szoboszlaiék elleni pofon után a macskájáért aggódik a belga sztárfocista

Az 55-szörös belga válogatott sztár csütörtök este kétségbeesetten kért segítséget a követőitől az Instagram-oldalán. A 32 éves csatár arról adott hírt, hogy szeretett macskája kritikus állapotban van, ugyanis elütötte egy autó. A házi kedvencet így sürgősen meg kell műteni, de annyira legyengült, hogy vérátömlesztésre van szüksége ahhoz, hogy túlélje a beavatkozást. 

A Chelsea, a Dortmund és a Galatasaray korábbi támadója érzelmes bejegyzésében arra kérte a Frankfurt és a német gyárváros közelében élő követőit, hogy engedjék meg, hogy a macskájuk vérdonor legyen s ezáltal az ő házi kedvencének életét megmenthessék.

Tudom, hogy ez nem egy túl gyakori kérés, de ez az egyetlen esélye a macskámnak a túlélésre

 – írta Batshuayi, aki több mint egy hónapja nem lépett pályára.

A játékos bejegyzése után nem sokkal a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurt is segítséget kért a szurkolóktól a hivatalos közösségi oldalain.

A német labdarúgó-bajnokságban jelenleg 11. helyen álló és négy tétmeccs óta nyeretlen Frankfurt vasárnap a St . Pauli ellen javíthat.

Kapcsolódó cikkek:

Végre kiderült: ezt súgta Szoboszlai Dominik fülébe meccs közben a Liverpool edzője
Kínosan magyarázkodott Szoboszlai fő kritikusa a súlyos tévedése után
Az NB II-es magyar csapat csodáját idézte a Bajnokok Ligájában a Chelsea
Szoboszlai csodagóljával és gólpasszával feltámadt a Liverpool
Félelmetes páros: Szoboszlai és Wirtz mindenkit ámulatba ejtett
Forrnak az indulatok Liverpoolban az újabb Szalah–Wirtz-ügy miatt
Szoboszlai a Liverpool vezére és legjobbja volt, csak az UEFA látta másként

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!