Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese a legutóbbi három mérkőzését elveszítette a Premier League-ben, azonban hét közben az angol csapat 5-1-es győzelmet aratott a Bajnokok Ligájában az Eintracht Frankfurt otthonában, így a Liverpool jó formában mehetett a londoni meccsre.
A Mersey-parti csapat kezdőjébe visszakerült a 21 éves Kerkez Milos, aki a hét közi mérkőzésen nem kapott lehetőséget, és természetes ott volt a csapatban a 25. születésnapját ünneplő Szoboszlai Dominik is, akit a Frankfurt elleni meccs után a szurkolók megválasztottak a mérkőzés emberének. A magyar válogatott csapatkapitánya a németek ellen az első félidőben adott egy gólpasszt, a második félidőben pedig előkészített egy gólt, végül egy bombagóllal koronázta meg teljesítményét.
Szoboszlaiék azonnal hátrányba kerültek
A találkozót a Brentford kezdte jobban, az ötödik percben pedig meg is szerezte a vezetést az első nagy helyzetéből. az olasz Michael Kayode hatalmas bedobását Kristoffer Ajer csúsztatta meg a rövid oldalon, a hosszún érkező Dango Ouattara pedig Kerkezt megelőzve védhetetlen gólt lőtt estében (1-0).
A folytatásban a Liverpool átvette az irányítást, az első nagy helyzetre viszont egészen a 20. percig kellett várni. Ekkor egy lecsorgó labdára Florian Wirtz érkezett, de a 11 méteres kapás lövése néhány centivel elkerülte a jobb alsót. Hat perccel később újabb lehetőség adódott a Liverpool előtt. Curtis Jones tálalt a remek ütemben beinduló Kerkez Milos elé, a magyar válogatott balhátvéd betört a tizenhatoson belülre, de lövés helyett a beadást választotta, azt viszont leolvasta Caoimhin Kelleher, a Liverpool korábbi kapusa.
A 33. percben ismét Kerkez volt a főszereplő, egy taktikai faulttal lerántotta a Liverpool kapuja felé meginduló Igor Thiagót, így a magyar szélső megkapta az első félidei sárga lapját.
A félidő második felében a Brentford beszorította a Liverpoolt, a 39. percben pedig kis híján növelte is az előnyét, de a dán Mikkel Damsgaard bombáját Giorgi Mamardashvili egy óriási bravúrral kiszedte a bal felsőből.
Azonban hat perccel később már a georgiai kapus is tehetetlen volt. Egy labdavesztés után Damsgaard adott elképesztő labdát a félpályáról induló Kevin Schadénak, a német középpályás egyedül törhetett kapura, majd 11 méterről higgadtan a hálóba lőtt (2-0).
A Brentford azonban nem tudta megtartani kétgólos előnyét, ugyanis az első félidő hosszabbításában szépíteni tudott a Liverpool, méghozzá Kerkez Milos találatával. Egy szép támadás végén a jobbhátvéd Conor Bradley lőtte középre a labdát, amit Hugo Ekitiké tett tovább sarokkal, a hosszún érkező Kerkez pedig közelről a kapuba lőtt (2-1).
A második félidő kisebb késéssel indult, ugyanis Simon Hooper játékvezető sérülés miatt nem tudta folytatni a találkozót, így a negyedik játékvezető, Tim Robinson vette át a helyét a pályán. A fordulás után ismét a Brentford volt aktívabb, a londoni csapat az 54. percben visszaállíthatta volna a kétgólos különbséget, de Igor Thiago közeli lövését Mamardashvili védeni tudta.
Öt perccel később aztán főszereplő lett a negyedik játékvezető. A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk rúgott oda a tizenhatos vonalánál Ouattarának, Tim Robinson pedig elsőre szabadrúgást ítélt a Brentfordnak. Azonban a VAR-szobában vizsgálni kezdték az estet és arra döntésre jutottak, hogy a holland védő a tizenhatos vonalán érte el a Brentford játékosát, így büntetőt kapott a hazai csapat.
A labda mögé a brazil Igor Thiago állt oda, és higgadtan a kapu közepébe gurított a jobbra vetődő Mamardashvili helyére (3-1).
A Brentford harmadik gólja után Arne Slot azonnal hármat cserélt. Cody Gakpo helyére Federico Chiesa érkezett, Conor Bradley-t Alexis Mac Allister váltotta, Kerkez Milos helyére pedig Andy Robertson jött. A kétgólos hátrányban a Liverpool becsülettel ment előre, de Slot együttese rendkívül görcsösen futballozott. A 89. percben azonban felcsillant a remény. Szoboszlai Dominik lecsapott egy labdára, majd bejátszotta azt Mohamed Szalah-nak, az egyiptomi támadó pedig egy pattanás után, 11 méterről a bal felső sarokba bombázott (3-2).
A 11 perces hosszabbításban a Liverpool mindent megtett az egyenlítésért, de a Brentford védelme újabb lehetőséget nem adott, így a nyugat-londoni csapat megnyerte a mérkőzést. A Liverpool ezzel sorozatban a negyedik bajnoki mérkőzését veszített el, ilyenre legutóbb 2021 februárjában volt példa. Akkor Jürgen Klopp együttese 18 nap leforgása alatt kikapott a Brightontól, a Manchester Citytől, a Leicester Citytől és a városi rivális Evertontól.
Premier League, 9. forduló:
Brentford-Liverpool 3-2 (2-1)
gólszerzők: Ouattara (5.), Schade (45.), Igor Thiago (60.-11-esből), ill. Kerkez (45+4.), Szalah (89.)
- kapcsolódó cikkek: