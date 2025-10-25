Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool 3-2-re kikapott a Brentford otthonában. Szoboszlai és Kerkez is kezdett a találkozón, előbbi gólpasszt adott, utóbbi pedig megszerezte első gólját a Liverpool együttesében, amely sorozatban negyedik bajnoki mérkőzését veszítette el.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese a legutóbbi három mérkőzését elveszítette a Premier League-ben, azonban hét közben az angol csapat 5-1-es győzelmet aratott a Bajnokok Ligájában az Eintracht Frankfurt otthonában, így a Liverpool jó formában mehetett a londoni meccsre. 

Szoboszlai Dominik kihagyhatatlan a Liverpool kezdőcsapatából
Szoboszlai Dominik kihagyhatatlan a Liverpool kezdőcsapatából
Fotó: Yagiz Gurtug/Middle East Images via AFP

A Mersey-parti csapat kezdőjébe visszakerült a 21 éves Kerkez Milos, aki a hét közi mérkőzésen nem kapott lehetőséget, és természetes ott volt a csapatban a 25. születésnapját ünneplő Szoboszlai Dominik is, akit a Frankfurt elleni meccs után a szurkolók megválasztottak a mérkőzés emberének. A magyar válogatott csapatkapitánya a németek ellen az első félidőben adott egy gólpasszt, a második félidőben pedig előkészített egy gólt, végül egy bombagóllal koronázta meg teljesítményét.

Szoboszlaiék azonnal hátrányba kerültek

A találkozót a Brentford kezdte jobban, az ötödik percben pedig meg is szerezte a vezetést az első nagy helyzetéből. az olasz Michael Kayode hatalmas bedobását Kristoffer Ajer csúsztatta meg a rövid oldalon, a hosszún érkező Dango Ouattara pedig Kerkezt megelőzve védhetetlen gólt lőtt estében (1-0).

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (L) and Brentford's German midfielder #07 Kevin Schade (R) jump for the ball during the English Premier League football match between Brentford and Liverpool at the Gtech Community Stadium in London on October 25, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos nagyot harcolt a Brentford támadóival
Fotó: Glyn Kirk/AFP

A folytatásban a Liverpool átvette az irányítást, az első nagy helyzetre viszont egészen a 20. percig kellett várni. Ekkor egy lecsorgó labdára Florian Wirtz érkezett, de a 11 méteres kapás lövése néhány centivel elkerülte a jobb alsót. Hat perccel később újabb lehetőség adódott a Liverpool előtt. Curtis Jones tálalt a remek ütemben beinduló Kerkez Milos elé, a magyar válogatott balhátvéd betört a tizenhatoson belülre, de lövés helyett a beadást választotta, azt viszont leolvasta Caoimhin Kelleher, a Liverpool korábbi kapusa. 

A 33. percben ismét Kerkez volt a főszereplő, egy taktikai faulttal lerántotta a Liverpool kapuja felé meginduló Igor Thiagót, így a magyar szélső megkapta az első félidei sárga lapját. 

A félidő második felében a Brentford beszorította a Liverpoolt, a 39. percben pedig kis híján növelte is az előnyét, de a dán Mikkel Damsgaard bombáját Giorgi Mamardashvili egy óriási bravúrral kiszedte a bal felsőből. 

Liverpool's Georgian goalkeeper #25 Giorgi Mamardashvili gestures during the English Premier League football match between Brentford and Liverpool at the Gtech Community Stadium in London on October 25, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A georgiai Mamardashvili remekül helyettesíti a sérült Alisson Beckert
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Azonban hat perccel később már a georgiai kapus is tehetetlen volt. Egy labdavesztés után Damsgaard adott elképesztő labdát a félpályáról induló Kevin Schadénak, a német középpályás egyedül törhetett kapura, majd 11 méterről higgadtan a hálóba lőtt (2-0).

A Brentford azonban nem tudta megtartani kétgólos előnyét, ugyanis az első félidő hosszabbításában szépíteni tudott a Liverpool, méghozzá Kerkez Milos találatával. Egy szép támadás végén a jobbhátvéd Conor Bradley lőtte középre a labdát, amit Hugo Ekitiké tett tovább sarokkal, a hosszún érkező Kerkez pedig közelről a kapuba lőtt (2-1). 

A második félidő kisebb késéssel indult, ugyanis Simon Hooper játékvezető sérülés miatt nem tudta folytatni a találkozót, így a negyedik játékvezető, Tim Robinson vette át a helyét a pályán.  A fordulás után ismét a Brentford volt aktívabb, a londoni csapat az 54. percben visszaállíthatta volna a kétgólos különbséget, de Igor Thiago közeli lövését Mamardashvili védeni tudta. 

Öt perccel később aztán főszereplő lett a negyedik játékvezető. A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk rúgott oda a tizenhatos vonalánál Ouattarának, Tim Robinson pedig elsőre szabadrúgást ítélt a Brentfordnak. Azonban a VAR-szobában vizsgálni kezdték az estet és arra döntésre jutottak, hogy a holland védő a tizenhatos vonalán érte el a Brentford játékosát, így büntetőt kapott a hazai csapat. 

A labda mögé a brazil Igor Thiago állt oda, és higgadtan a kapu közepébe gurított a jobbra vetődő Mamardashvili helyére (3-1). 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) battles with Brentford's Danish midfielder #24 Mikkel Damsgaard (C) during the English Premier League football match between Brentford and Liverpool at the Gtech Community Stadium in London on October 25, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik ezúttal is rengeteget dolgozott 
Fotó: Glyn Kirk/AFP

A Brentford harmadik gólja után Arne Slot azonnal hármat cserélt. Cody Gakpo helyére Federico Chiesa érkezett, Conor Bradley-t Alexis Mac Allister váltotta, Kerkez Milos helyére pedig Andy Robertson jött. A kétgólos hátrányban a Liverpool becsülettel ment előre, de Slot együttese rendkívül görcsösen futballozott. A 89. percben azonban felcsillant a remény. Szoboszlai Dominik lecsapott egy labdára, majd bejátszotta azt Mohamed Szalah-nak, az egyiptomi támadó pedig egy pattanás után, 11 méterről a bal felső sarokba bombázott (3-2).

A 11 perces hosszabbításban a Liverpool mindent megtett az egyenlítésért, de a Brentford védelme újabb lehetőséget nem adott, így a nyugat-londoni csapat megnyerte a mérkőzést. A Liverpool ezzel sorozatban a negyedik bajnoki mérkőzését veszített el, ilyenre legutóbb 2021 februárjában volt példa. Akkor Jürgen Klopp együttese 18 nap leforgása alatt kikapott a Brightontól, a Manchester Citytől, a Leicester Citytől és a városi rivális Evertontól. 

Premier League, 9. forduló:
Brentford-Liverpool 3-2 (2-1)
gólszerzők: Ouattara (5.), Schade (45.),  Igor Thiago (60.-11-esből), ill. Kerkez (45+4.), Szalah (89.)

