Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese a legutóbbi három mérkőzését elveszítette a Premier League-ben, azonban hét közben az angol csapat 5-1-es győzelmet aratott a Bajnokok Ligájában az Eintracht Frankfurt otthonában, így a Liverpool jó formában mehetett a londoni meccsre.

Szoboszlai Dominik kihagyhatatlan a Liverpool kezdőcsapatából

Fotó: Yagiz Gurtug/Middle East Images via AFP

A Mersey-parti csapat kezdőjébe visszakerült a 21 éves Kerkez Milos, aki a hét közi mérkőzésen nem kapott lehetőséget, és természetes ott volt a csapatban a 25. születésnapját ünneplő Szoboszlai Dominik is, akit a Frankfurt elleni meccs után a szurkolók megválasztottak a mérkőzés emberének. A magyar válogatott csapatkapitánya a németek ellen az első félidőben adott egy gólpasszt, a második félidőben pedig előkészített egy gólt, végül egy bombagóllal koronázta meg teljesítményét.

Szoboszlaiék azonnal hátrányba kerültek

A találkozót a Brentford kezdte jobban, az ötödik percben pedig meg is szerezte a vezetést az első nagy helyzetéből. az olasz Michael Kayode hatalmas bedobását Kristoffer Ajer csúsztatta meg a rövid oldalon, a hosszún érkező Dango Ouattara pedig Kerkezt megelőzve védhetetlen gólt lőtt estében (1-0).

Kerkez Milos nagyot harcolt a Brentford támadóival

Fotó: Glyn Kirk/AFP

A folytatásban a Liverpool átvette az irányítást, az első nagy helyzetre viszont egészen a 20. percig kellett várni. Ekkor egy lecsorgó labdára Florian Wirtz érkezett, de a 11 méteres kapás lövése néhány centivel elkerülte a jobb alsót. Hat perccel később újabb lehetőség adódott a Liverpool előtt. Curtis Jones tálalt a remek ütemben beinduló Kerkez Milos elé, a magyar válogatott balhátvéd betört a tizenhatoson belülre, de lövés helyett a beadást választotta, azt viszont leolvasta Caoimhin Kelleher, a Liverpool korábbi kapusa.

A 33. percben ismét Kerkez volt a főszereplő, egy taktikai faulttal lerántotta a Liverpool kapuja felé meginduló Igor Thiagót, így a magyar szélső megkapta az első félidei sárga lapját.

A félidő második felében a Brentford beszorította a Liverpoolt, a 39. percben pedig kis híján növelte is az előnyét, de a dán Mikkel Damsgaard bombáját Giorgi Mamardashvili egy óriási bravúrral kiszedte a bal felsőből.