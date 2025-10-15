A magyar labdarúgó-válogatott remekül zárta az októberi világbajnoki selejtezős időszakot: Marco Rossi együttese előbb 2-0-ra legyőzte Örményországot, majd hatalmas küzdelemben 2-2-es döntetlent ért el Portugália ellen. A két találkozó egyik főszereplője kétségkívül Szoboszlai Dominik volt: az örményverés után kedden, Portugália ellen is elemében volt.

Szoboszlai Dominik szárnyakat kapott a 93. percben belőtt gólja után

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP / AFP

A Liverpool középpályása a portugálok elleni meccs másnapján az Instagramon üzent a szurkolóknak:

Büszke vagyok a csapatra! Ezúttal is az elejétől a végéig küzdöttünk egymásért, és most a szerencse is mellénk állt a végén, így jól megérdemelt 4 pontot szereztünk. Köszönjük a töretlen szurkolást, novemberben jön a harmadik felvonás!

A portugálok elleni meccsen Szoboszlai klasszis teljesítményt nyújtott: szögletből adott gólpasszt Szalai Attilának, majd a 91. percben Lukács Dániel passzából ő egyenlített, ezzel pontot mentve a magyar csapatnak. A portugál sajtó szerint nem a két gólt szerző Cristiano Ronaldo, hanem Szoboszlai Dominik volt a mérkőzés embere, a lapok a magyar csapatkapitány vezérszerepét és higgadtságát emelték ki.

Újra elérhető a vb-pótselejtező?

A válogatott jelenleg a csoport második helyén áll, ami pótselejtezős helyet érne, és ha sikerül megtartani a pozíciót, akkor esély nyílhat a világbajnoki kijutásra, amire 1986 óta nem volt példa. Pótselejtezőn legutóbb 1997-ben szerepelt Magyarország, akkor a Csank János vezette együttes Jugoszláviától 12-1-es összesítéssel búcsúzott – azóta sem járt ilyen közel a vb-részvételhez a nemzeti csapat.

Szoboszlai posztjában már előre is tekintett: novemberben folytatódnak a selejtezők, amikor a válogatott előbb Örményországban vendégszerepel, majd hazai pályán fogadja Írországot. A csapatkapitány szerint a csapat ereje az összetartásban rejlik, és ez lehet a kulcs a történelmi sikerhez.

Extrém kommentek Szoboszlai Instagram-oldalán

A poszt alatt valóságos kommentcunami zúdult Szoboszlai Instagramjára: magyarok, lengyelek, angolok, de még a Közel-Keletről is gratuláltak neki. A hazai szurkolók büszkén írták: „Bravó, Domi! Szép volt srácok! Hajrá, Magyarok!” és „Köszönjük, Kapitány!”, illetőleg a piros-fehér-zöld szívek is ellepték a bejegyzést. Lengyelországból is érkezett üzenet: „Éljen sokáig a lengyel-magyar barátság!”, míg külföldön sokan már világsztárként ünnepelték: „A Liverpool legjobbja jelenleg”, „The Hungarian beast!” vagy egyszerűen csak „What a player!” – írták a hozzászólok.