A Liverpool az első öt mérkőzését megnyerte a Premier League-ben, múlt hétvégén azonban felejthető játékkal elszenvedte első vereségét a Crystal Palace otthonában. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a javítás reményében lépett pályára a török bajnok Galatasaray otthonában, azonban a liverpooli gépezet ezúttal is akadozott.

Szoboszlai Dominik hozta össze a Galatasaray tizenegyesét

Fotó: Hakan Akgun/Anadolu via AFP

A találkozó 15. percében Baris Alper Yilmaz kapott egy indítást a bal oldalon, rávezette a labdát Szoboszlaira, a majd egy visszahúzós csel után a magyar játékos odacsapatott egyet a töröknek, aki azonnal elterült a tizenhatoson belül, a francia Clément Turpin játékvezető pedig azonnal a büntetőpontra mutatott. A tizenegyest a nigériai Victor Osimhen értékesítette, a Galata pedig ezzel a góllal megnyerte a mérkőzést.

​Szoboszlait megvédte a Liverpool edzője

A bekapott gól után a Liverpool ugyan fölényben játszott, azonban az angol csapat igazán komoly ziccert nem tudott kialakítani a mérkőzésen, míg a Galatasaray több nagy helyzetet is elpuskázott, így a játék képét tekintve Sallai Roland csapata teljesen megérdemelt győzelmet aratott.

A találkozó után Arne Slot, a Liverpool edzője nem hibáztatta Szoboszlait az összehozott tizenegyest miatt, inkább a török játékos csibészségét emelte ki.

Dominik nem tett semmi rosszat. A büntetőnél átvertek minket, Yilmaz érzett egy kis lökést és elesett. Rájátszott az esetre, nagyon okosan csinálta. Egy 20%-os büntetőből 100%-osat csinált. A játékvezető pedig nem tehette semmissé a döntést, ha már megtörtént a kontakt, bár a mi esetünkben ezt megtette”

– utalt a holland edző arra, hogy a találkozó hajrájában a francia Clément Turpin játékvezető büntetőt ítélt a Liverpool javára, de videózást követően visszavonta az tizenegyest.

Slot arról is beszélt a meccs után, hogy miért játszatta jobbhátvédként Szoboszlait és miért Jeremie Frimpong volt a jobb oldali támadó.

A Liverpool edzője elégedett volt Szoboszlai és Frimpong játékával is

Fotó: Serhat Cagdas/Anadolu via AFP

„Jeremie sokszor játszott szélső hátvédként vagy jobb oldali támadóként a Leverkusenben. Nálunk is játszott elől a felkészülési időszakban. Ő az egyik játékos, aki helyettesítheti Szalah-t ezen a poszton. Nem látok sok játékost, aki ezen a poszton játszhatna. Szerintem ez Jeremie egyik kedvenc posztja, a holland válogatottban is mindig ott játszik.

Szerintem mindketten nagyon jól tudnak játszani jobbhátvéd poszton, Conor Bradley pedig sokat kihagyott a felkészülési időszakban. Ez azt is jelenti, hogy még nem tud minden egyes meccsen játszani, szóval mérlegelni kell, hogy melyik meccs a legideálisabb a játékosoknak. Szalah is már sokat játszott, ezért úgy döntöttünk, hogy ma így csináljuk, és az első félidőben elégedett voltam”

– tette hozzá Arne Slot.