A Liverpool az első öt mérkőzését megnyerte a Premier League-ben, múlt hétvégén azonban felejthető játékkal elszenvedte első vereségét a Crystal Palace otthonában. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a javítás reményében lépett pályára a török bajnok Galatasaray otthonában, azonban a liverpooli gépezet ezúttal is akadozott.
A találkozó 15. percében Baris Alper Yilmaz kapott egy indítást a bal oldalon, rávezette a labdát Szoboszlaira, a majd egy visszahúzós csel után a magyar játékos odacsapatott egyet a töröknek, aki azonnal elterült a tizenhatoson belül, a francia Clément Turpin játékvezető pedig azonnal a büntetőpontra mutatott. A tizenegyest a nigériai Victor Osimhen értékesítette, a Galata pedig ezzel a góllal megnyerte a mérkőzést.
A bekapott gól után a Liverpool ugyan fölényben játszott, azonban az angol csapat igazán komoly ziccert nem tudott kialakítani a mérkőzésen, míg a Galatasaray több nagy helyzetet is elpuskázott, így a játék képét tekintve Sallai Roland csapata teljesen megérdemelt győzelmet aratott.
A találkozó után Arne Slot, a Liverpool edzője nem hibáztatta Szoboszlait az összehozott tizenegyest miatt, inkább a török játékos csibészségét emelte ki.
Dominik nem tett semmi rosszat. A büntetőnél átvertek minket, Yilmaz érzett egy kis lökést és elesett. Rájátszott az esetre, nagyon okosan csinálta. Egy 20%-os büntetőből 100%-osat csinált. A játékvezető pedig nem tehette semmissé a döntést, ha már megtörtént a kontakt, bár a mi esetünkben ezt megtette”
– utalt a holland edző arra, hogy a találkozó hajrájában a francia Clément Turpin játékvezető büntetőt ítélt a Liverpool javára, de videózást követően visszavonta az tizenegyest.
Slot arról is beszélt a meccs után, hogy miért játszatta jobbhátvédként Szoboszlait és miért Jeremie Frimpong volt a jobb oldali támadó.
„Jeremie sokszor játszott szélső hátvédként vagy jobb oldali támadóként a Leverkusenben. Nálunk is játszott elől a felkészülési időszakban. Ő az egyik játékos, aki helyettesítheti Szalah-t ezen a poszton. Nem látok sok játékost, aki ezen a poszton játszhatna. Szerintem ez Jeremie egyik kedvenc posztja, a holland válogatottban is mindig ott játszik.
Szerintem mindketten nagyon jól tudnak játszani jobbhátvéd poszton, Conor Bradley pedig sokat kihagyott a felkészülési időszakban. Ez azt is jelenti, hogy még nem tud minden egyes meccsen játszani, szóval mérlegelni kell, hogy melyik meccs a legideálisabb a játékosoknak. Szalah is már sokat játszott, ezért úgy döntöttünk, hogy ma így csináljuk, és az első félidőben elégedett voltam”
– tette hozzá Arne Slot.
A mérkőzés után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok sem Szoboszlai nyakába varrták a vereséget. A magyar válogatott csapatkapitánya nem kapott jó osztályzatokat, de ez a Liverpool legtöbb játékosáról ugyanúgy elmondható.
A Liverpool Echo 5-ös osztályzatot adott Szoboszlainak, akiről azt írják, hogy jobbhátvédként kemény meccset produkált. A tizenegyes szituációról megjegyzik, hogy valóban elég könnyű síppal befújt ítélet volt.
Kerkez Milos szintén 5-öst kapott. Róla azt írják, hogy a bekapott gól után támadásban nem tudott hozzátenni a Liverpool játékához, mellette azért megjegyzik, hogy az első félidőben egy kis szerencsével gólt is lőhetett volna egy szöglet utáni kavarodásban.
A This is Anfield 6-ost adott Szoboszlainak. Kiemelik, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya az idei szezonban kiemelkedő teljesítményt nyújtott jobbhátvédként, de azért megjegyzik, hogy ezt a szintet ezen a mérkőzésen nem sikerült hoznia.
Kerkez Milos szintén 6-os értékelést kapott. Róla azt írják, hogy „névtelen” maradt, ami mindenképpen pozitívum egy ilyen gyenge színvonalú mérkőzésen, mert ez azt jelenti, hogy nem követett el semmiféle kirívó hibát. Kiemelik, hogy Kerkez hozta a szokásos formáját: sokat futott, lelkes volt és tele volt energiával, de a csapat gyenge teljesítményéhez ezzel nem tudott sokat hozzátenni.
A liverpool.com 5-öst adott Szoboszlainak. Kiemelik, hogy az idei szezonban a magyar középpályás remekelt ezen a poszton, az összehozott büntetőjéről pedig megjegyzik, hogy nem volt túl nagy kontak a két játékos között. Ami negatívum, hogy Szoboszlai a labdás fázisban ezúttal nem nyújtott túl sokat, ráadásul több olyan beadása is volt, amit az első védő azonnal ki tudott fejelni.
Kerkez Milos 6-os osztályzatot kapott. Az ő játéka kapcsán azt írják, hogy tele volt energiával, az első fél órában tisztességes teljesítményt nyújtott, de utána gyorsan elhalványult.
A Liverpool legközelebb szombat este lép pályára a Premier League 7. fordulójában. Arne Slot csapata a Stamford Bridge-en játszik rangadót a Chelsea ellen.
