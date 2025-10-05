Arne Slot Szoboszlait középre, az eredeti helyére tette a meccs elején, majd a második félidőben beküldte Wirtzet a kispadról, így a magyar válogatott csapatkapitánya hátrakerült Kerkez Milos mellé, jobb bekként. A Chelsea a 95. percben döntötte el a meccset és győzött 2-1-re, amivel a Liverpool sorozatban harmadik vereségét szenvedte el múlt szombattól október első szombatjáig, sorrendben a Crystal Palace (Premier League), a Galatasaray (Bajnokok Ligája) és a Chelsea ellen. Ilyen szériára legutóbb még 2023 tavaszán Jürgen Klopp vezetésével volt példa, akkor Szoboszlai még Lipcsében játszott.

Szoboszlai középen és hátul is szerepet kapott a Chelsea ellen

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlait néhol dicsérték, Kerkezzel kemények voltak

A Liverpool Echo Szoboszlainak 6-osértékelést adott azzal, hogy előre nyomást gyakorolt, de az első félidőben nem vett részt annyira a középpálya szervezésében, mint amennyire szerette volna, de ismét jól teljesített jobbhátvédként. Kerkeznek 4-estadott a portál, és kiemelte, hogy egy fontos helyzetben lövés helyett passzolt, és rosszul adta át a labdát Szalahnak, valamint szerintük nehéz délutánja volt a magyar válogatott játékosnak, akit Robertson váltott az 55. percben. Nemcsak Kerkezt pontozta le a portál - ugyanígy 4-est kapott Mac Allister és Szalah is.

A liverpoolworld.uk Kerkeznek 5-öst adott, mellétéve, hogy az első félidőben a nagy helyzetében lőnie kellett volna, és a szünet után nem sokat tett, ezért az 55. percben lecserélték. Szoboszlai 7-est érdemelt a laptól, és egy szép értékelést is:

Valószínűleg az első félidőben a Liverpool egyik legjobb játékosa volt, de ez nem volt nehéz. Jobban is kihasználhatta volna a helyzetét. A második félidőben jobbhátvédként játszott, és ő adta be a keresztpasszt, amely az egyenlítő gólt eredményezte. A Cucurella ellen elkövetett szabálytalanságáért sárga lapot kapott, ami szigorú büntetés volt, de aztán időben visszaért, és fontos szerelést hajtott végre Gittens ellen, aki azt hitte, hogy áttörhet a kapu felé.

A thisisanfield.com Kerkeznek 5-ös ostályzatot adott, továbbra is kiemelik, hogy Kerkeznek időbe telik, amíg hozzászokik a liverpooli élethez. A balhátvéd játékát nagyon frusztráló volt nézni, mind védekezésben, mind támadásban, és Mohamed Szalahnak adott könnyű keresztpasszát is jobban kellett volna megoldania. Megérdemelten cserélték le röviddel a félidő után - írták.