A párharc elején Szoboszlai került hátrányba: a Liverpool-játékosok felsorolásánál 8 másodperccel a vége előtt megakadt, így az első kört Kerkez vitte. A magyar konyhai eszközöknél viszont Dominik brillírozott – a legendás „kiskanál–kisvilla” trükkel átvette a vezetést, és hatalmas fölénnyel egyenlített.

Kerkez vs Szoboszlai a Sky Sports játékában

A sportágak felsorolása döntötte el a Szoboszlai-Kerkez csatát

A harmadik fordulóban Bajnokok Ligája-csapatokat kellett sorolni, itt Kerkez kétszer is ismételt (Real Madrid, majd Liverpool), amit a játékvezető nem fogadott el, így Szoboszlai simán fordított.

Aztán jött a nagy hajrá. A meccsnapi teendők kategóriában igazi adok-kapok alakult ki – zuhanyzás, utazás, melegítés, gólszerzés –, végül Kerkez kevesebb mint egy másodperccel verte meg csapattársát. Így 2-2-re álltak, jöhetett a döntő.

A fináléban sportágakat kellett felsorolni. Mindketten viccelődtek, hogy „alig ismernek ötöt”, de végül hosszú lista született: futball, kosárlabda, úszás, kézilabda... Majd Kerkez előrukkolt a kissé bizonytalan „spear throwing” kifejezéssel, amit a zsűri végül javelinként, avagy gerelyhajításként elfogadott. Szoboszlai 13 sportág után lefagyott, Kerkez pedig megnyerte a csatát.

A győztes hangosan felnevetett, miközben Szoboszlai láthatóan bosszankodott – ő ugyanis híresen utál veszíteni.

A nézők sem bírták röhögés nélkül

A videó alatt özönlöttek a vicces és szurkálódó megjegyzések. Sokan azonnal kiszúrták a legfurcsább meccsnapos válaszokat: sokakat megnevettetett, amikor a fiúk olyanokat mondtak, mint „bemész a szobába” vagy „leteszed a táskád az asztalra”. A legendás pillanatok közé került Kerkez „spear throwing” (lándzsadobás) ötlete is, amin Szoboszlai csak annyit kérdezett nevetve: „Mi az?”, mire a kommentelők kórusban javították: „Javelin!”

Nem egy rajongó hitetlenkedett azon, hogy a két focista Angliában élve sem mondta be a krikettet, miközben a magyar konyhás körben simán elhangzott olyan, mint „toll” vagy „papír”.

Volt, aki így foglalta össze: „Utolsó másodperces győzelem, teljes tanácstalanság… imádtam!” Mások csipkelődve írták: „Milos úgy nyerte az elsőt, hogy Szoboszlainak már két szezonja van itt…”

A rajongók ugyanakkor imádták a két magyar közötti dinamikát. Többen is megjegyezték, hogy „Milos mekkora vibe” vagy hogy „Dom igazi nagytesóként terelgeti Milost”. Volt, aki egyszerűen csak így fogalmazott: „Ez túl vicces volt, sírtam a röhögéstől.”

A külföldi nézők sem maradtak ki a poénkodásból: akadt, aki szerint „a magyar konyhák elég furák”, más pedig csak annyit írt: „Ez a két srác zseniálisan vicces.”