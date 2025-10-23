A mérkőzés előtt nagy volt a nyomás a Liverpoolon, hiszen zsinórban négy vereség után utazott Frankfurtba, ahol egyértelműen az volt a cél, hogy megállítsák a lejtmenetet. A Liverpool kezdőjében ezúttal csak egy magyar volt, Szoboszlai Dominik, akik végig is játszotta a meccset, Kerkez Milos viszont a kispadról nézte végig a frankfurti gólzáport.
Arne Slot csapata az első félidő derekánál ugyan hátrányba került, de a volt frankfurti csatár, Hugo Ekitiké és Virgil van Dijk találatival négy perc leforgása alatt fordítani tudott, sőt a 44. percben Szoboszlai szögletét Ibrahima Konaté váltotta gólra, így még a szünet előtt megnyugtató előnybe került. A meglehetősen súlytalan Frankfurt a fordulás után nem igazán tudott kialakítani komoly helyzeteket, míg a Liverpool fokozta a nyomást és újabb két góllal tette magabiztossá a győzelmet, ami a játék képét tekintve teljesen megérdemelt volt. Az 5-1-es végeredményt a magyar válogatott csapatkapitánya állította be a 70. percben, miután 18 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. A Vörösök így véget vetettek a négymérkőzéses vereségsorozatuknak, ráadásul a szezon eddigi legnagyobb arányú győzelmével.
Szoboszlai mindenhol kiemelkedett
A mérkőzés után a Liverpool csapatával foglalkozó portáloknál mindenhol kiemelkedett Szoboszlai, aki kissé hátravontabb szerepkörben, védekező középpályásként is remekelt, ugyanis
a gólja és a gólpassza mellett a meccsen 110 passzából 105 volt pontos. Bár a legtöbb szigetországi lapnál Szoboszlai volt a legjobb, az UEFA Virgil van Dijknak adta a meccs embere díjat.
„A csapat vezére volt, szervezte a védelmet, folyamatosan kommunikált a társakkal és mindig részt vett a játékban. A Frankfurtnak csak két lehetősége volt – fantasztikus teljesítményt nyújtott a posztján, és verhetetlen volt az egy egy elleni szituációkban és a levegőben is” – dicsérte a holland védőt az Európai Labdarúgó Szövetség a honlapján.
A Liverpool Echo 8-as osztályzatot adott Szoboszlainak, akiről azt írták, hogy védekező középpályásként fegyelmezetten szűrt, de így is képes volt helyzetekbe hozni a társakat, mielőtt az ötödik liverpooli gólt megszerezte volna. A lapnál egyébként csak Florian Wirtz kapott ennél jobb osztályzatot, aki a kezdeti kritikák után most két gólpasszal hívta fel magára a figyelmet.
A This is Anfield valamivel szigorúban osztályozta a csapat teljesítményét, így még inkább elismerésre ad okot, hogy a portálnál a 9-est kiérdemlő Szoboszlai lett a meccs legjobbja.
A magyar középpályásról azt írták, olyan vezére volt a Liverpoolnak, mint a magyar válogatottnak. Uralta a középpálya közepét, és magabiztosan passzolt, viszont kritikaként felrótták neki, hogy a frankfurti gól előtt az ő hibája miatt is volt átjátszható a középpálya.
A BBC-nél Hugo Ekitikét látták a legjobbnak, aki 8,2-es értékelést kapott. A francia csatártól viszont nem sokkal maradt el Szoboszlai, aki a második legjobb osztályzatot, szám szerint 7,95-öt kapott a brit közszolgálati laptól.
A Mirrornál a kiosztott osztályzatok között 8-as volt a legmagasabb pontszám, ezt négy liverpooli játékos érdemelte ki, köztük Szoboszlai Dominik (valamint Virgil van Dijk, Cody Gakpo és Hugo Ekitiké). A lap szerint Szoboszlai nyújtja eddig ebben a szezonban a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt a Liverpool játékosai között, függetlenül attól, hogy a középpályán, vagy akár jobbhátvédként kap szerepet.
Lenyűgöző gólt szerzett, és minden tekintetben elegáns játékos”
– méltatták a magyar játékost.
A Liverpool hivatalos oldala is Szoboszlait látta a meccs emberének:
A liverpool.com 8-ast adott Szoboszlainak, amivel Wirtzzel és Ekitikével holtversenyben a legjobb lett. Kiemelik, hogy a magyar középpályás rengeteget futott, szinte mindenhol ott volt, és rengeteg energiát vitt a Liverpool középpályájára. Azt írták: a gólpassza előtt a 8. percben gyönyörű betöréssel hozta helyzetbe Alexander Isakot. Frankfurtban újabb remek teljesítményt nyújtott Liverpool mezben, a gólja pedig a Vörösök legszebb találata volt.
A Tribuna és a Sports Illustrated is Szoboszlit látta a legjobbnak, előbbi 9-es, utóbbi pedig 9,2-es osztályzatot adott a magyar válogatott csapatkapitányának. A Liverpool karmestereként sokat dolgozott a középpályán, kiváló munkát végzett. Az SI kiemeli a Konaténak adott gólpasszát, és a nagyszerű távoli lövését, összességében pedig szerintük briliáns játékot produkált.
A BL-alapszakaszban három kör után két győzelemmel és egy vereséggel álló Liverpool legközelebb szombat este – éppen Szoboszlai 25. születésnapján – lép pályára a Brentford vendégeként a Premier League 9. fordulójában.
