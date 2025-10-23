Live
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában a Liverpool gólparádét rendezett, ugyanis 5-1-re nyert a német Eintracht Frankfurt otthonában. Arne Slot együttese ezzel lezárta négymeccses kudarcsorozatát, Szoboszlai Dominik pedig kulcsszereplője volt a frankfurti sikernek. A magyar válogatott csapatkapitánya góllal és gólpasszal jeleskedett, így nem meglepő, hogy szenzációs értékeléseket kapott.

A mérkőzés előtt nagy volt a nyomás a Liverpoolon, hiszen zsinórban négy vereség után utazott Frankfurtba, ahol egyértelműen az volt a cél, hogy megállítsák a lejtmenetet. A Liverpool kezdőjében ezúttal csak egy magyar volt, Szoboszlai Dominik, akik végig is játszotta a meccset, Kerkez Milos viszont a kispadról nézte végig a frankfurti gólzáport.

22 October 2025, Hesse, Frankfurt/Main: Soccer: Champions League, Eintracht Frankfurt - Liverpool FC, preliminary round, matchday 3, Deutsche Bank Park. Dominik Szoboszlai (Liverpool FC, l) celebrates next to Hugo Ekitiké (Liverpool FC) after his goal to make it 5:1. Photo: Arne Dedert/dpa (Photo by ARNE DEDERT / dpa Picture-Alliance via AFP)
Szoboszlai Dominik ünnepli a gólját
Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Arne Slot csapata az első félidő derekánál ugyan hátrányba került, de a volt frankfurti csatár, Hugo Ekitiké és Virgil van Dijk találatival négy perc leforgása alatt fordítani tudott, sőt a 44. percben Szoboszlai szögletét Ibrahima Konaté váltotta gólra, így még a szünet előtt megnyugtató előnybe került. A meglehetősen súlytalan Frankfurt a fordulás után nem igazán tudott kialakítani komoly helyzeteket, míg a Liverpool fokozta a nyomást és újabb két góllal tette magabiztossá a győzelmet, ami a játék képét tekintve teljesen megérdemelt volt. Az 5-1-es végeredményt a magyar válogatott csapatkapitánya állította be a 70. percben, miután 18 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. A Vörösök így véget vetettek a négymérkőzéses vereségsorozatuknak, ráadásul a szezon eddigi legnagyobb arányú győzelmével.

Szoboszlai mindenhol kiemelkedett

A mérkőzés után a Liverpool csapatával foglalkozó portáloknál mindenhol kiemelkedett Szoboszlai, aki kissé hátravontabb szerepkörben, védekező középpályásként is remekelt, ugyanis

 a gólja és a gólpassza mellett a meccsen 110 passzából 105 volt pontos. Bár a legtöbb szigetországi lapnál Szoboszlai volt a legjobb, az UEFA Virgil van Dijknak adta a meccs embere díjat.

„A csapat vezére volt, szervezte a védelmet, folyamatosan kommunikált a társakkal és mindig részt vett a játékban. A Frankfurtnak csak két lehetősége volt – fantasztikus teljesítményt nyújtott a posztján, és verhetetlen volt az egy egy elleni szituációkban és a levegőben is” – dicsérte a holland védőt az Európai Labdarúgó Szövetség a honlapján.

Liverpool Echo 8-as osztályzatot adott Szoboszlainak, akiről azt írták, hogy védekező középpályásként fegyelmezetten szűrt, de így is képes volt helyzetekbe hozni a társakat, mielőtt az ötödik liverpooli gólt megszerezte volna. A lapnál egyébként csak Florian Wirtz kapott ennél jobb osztályzatot, aki a kezdeti kritikák után most két gólpasszal hívta fel magára a figyelmet.

A This is Anfield valamivel szigorúban osztályozta a csapat teljesítményét, így még inkább elismerésre ad okot, hogy a portálnál a 9-est kiérdemlő Szoboszlai lett a meccs legjobbja.

A magyar középpályásról azt írták, olyan vezére volt a Liverpoolnak, mint a magyar válogatottnak. Uralta a középpálya közepét, és magabiztosan passzolt, viszont kritikaként felrótták neki, hogy a frankfurti gól előtt az ő hibája miatt is volt átjátszható a középpálya.

A BBC-nél Hugo Ekitikét látták a legjobbnak, aki 8,2-es értékelést kapott. A francia csatártól viszont nem sokkal maradt el Szoboszlai, aki a második legjobb osztályzatot, szám szerint 7,95-öt kapott a brit közszolgálati laptól.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai checks on Liverpool's Dutch defender #30 Jeremie Frimpong who had to go off after sustaining an injury during the UEFA Champions League football match between Eintracht Frankfurt and Liverpool FC in Frankfurt, western Germany on October 22, 2025. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Szoboszlai vigasztalja csapattársát, Jeremie Frimpongot, aki még az első félidőben sérült meg
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A Mirrornál a kiosztott osztályzatok között 8-as volt a legmagasabb pontszám, ezt négy liverpooli játékos érdemelte ki, köztük Szoboszlai Dominik (valamint Virgil van Dijk, Cody Gakpo és Hugo Ekitiké). A lap szerint Szoboszlai nyújtja eddig ebben a szezonban a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt a Liverpool játékosai között, függetlenül attól, hogy a középpályán, vagy akár jobbhátvédként kap szerepet. 

Lenyűgöző gólt szerzett, és minden tekintetben elegáns játékos”

 – méltatták a magyar játékost.

A Liverpool hivatalos oldala is Szoboszlait látta a meccs emberének:

liverpool.com 8-ast adott Szoboszlainak, amivel Wirtzzel és Ekitikével holtversenyben a legjobb lett. Kiemelik, hogy a magyar középpályás rengeteget futott, szinte mindenhol ott volt, és rengeteg energiát vitt a Liverpool középpályájára. Azt írták: a gólpassza előtt a 8. percben gyönyörű betöréssel hozta helyzetbe Alexander Isakot. Frankfurtban újabb remek teljesítményt nyújtott Liverpool mezben, a gólja pedig a Vörösök legszebb találata volt.

A Tribuna és a Sports Illustrated is Szoboszlit látta a legjobbnak, előbbi 9-es, utóbbi pedig 9,2-es osztályzatot adott a magyar válogatott csapatkapitányának. A Liverpool karmestereként sokat dolgozott a középpályán, kiváló munkát végzett. Az SI kiemeli a Konaténak adott gólpasszát, és a nagyszerű távoli lövését, összességében pedig szerintük briliáns játékot produkált.

Szoboszlai megállíthatatlan volt, góllal és gólpasszal vette ki a részét a Liverpool fölényes győzelméből
A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk ismét fejjel villant
Galéria: A Liverpool Frankfurtban, a Bayern és a Chelsea otthon gálázott
1/31
A frankfurti szurkolók pokoli hangulatot teremtettek

A BL-alapszakaszban három kör után két győzelemmel és egy vereséggel álló Liverpool legközelebb szombat este – éppen Szoboszlai 25. születésnapján – lép pályára a Brentford vendégeként a Premier League 9. fordulójában.

