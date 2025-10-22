Az angol bajnoki címvédő remekül kezdte a szezont, igaz többször is utolsó perces gólokkal nyert, de már a szerencse sincs a csapat mellet. Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool az elmúlt hetekben komoly hullámvölgybe került, ugyanis sorozatban négy mérkőzést vesztett el. Arne Slot együttese ráadásul sem támadásban, sem védekezésben nem volt olyan hatékony, mint korábban, amit jól mutat, hogy mindössze három gólt lőttek és hetet kaptak a Vörösök az elmúlt egy hónapban.
A Liverpool – amely repülőgép-probléma miatt jelentős késéssel érkezett meg a német nagyvárosba – egyértelműen azzal a szándékkal lépett pályára az Eintracht Frankfurt otthonában, hegy lezárja a kudarcsorozatát. Különösen, hogy utoljára 72 éve szenvedett el a Liverpool öt vereséget zsinórban.
A Bundesliga-csapatot ugyancsak a hektikusság jellemzi idén, legutóbbi öt meccséből csak egyet tudott megnyerni. A Bajnokok Ligájában legutóbb attól az Atlético Madridtól kapta ki, amelyet a Liverpool legyőzött a nyitófordulóban, ahol a német együttes azt a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayt verte, amely Isztambulban megverte az angol sztárcsapatot.
Szoboszlai kezdett, Kerkez és Szalah csak csere volt
A Manchester United elleni hazai vereség után sokan komoly változásokat sürgettek a Liverpoolnál, aminek Arne Slot eleget is tett, ugyanis a hétvégi bajnokihoz képest alaposan felforgatta kezdőcsapatát, összesen öt helyen változtatott. Szoboszlai Dominik ezúttal is kezdett, méghozzá a középpályán, ám Kerkez Milos csak a kispadon kapott helyet, akárcsak a hét meccs óta gólképtelen Mohamed Szalah. Az egyiptomi támadó helyett Hugo Ekitiké került be a kezdőbe, aki éppen a Frankfurttól igazolt a nyáron 95 millió euróért a szigetországi sztárcsapathoz.
A Liverpool a Mamaradasvili – Roberts, Van Dijk, Konaté, Frimpong – Szoboszlai, Jones, Wirtz – Ekitike, Isak, Gakpo összeállításban lépett a frankfurti Deutscha Bank Park gyepszőnyegére.
Érdekesség, hogy a mérkőzés előtt az ifi BL-ben is összecsapott egymással a két csapat, ahol a Liverpool U19-es csapata egészen drámai, kilencgólos mérkőzésen győzte le az Eintracht Frankfurt gárdáját, amelyben a németek magyar csatára, Fenyő Noah is betalált.
Ekitiké góllal tért vissza, Szoboszlai gólpasszt adott
Jó iramban kezdődött a mérkőzés, a német csapat a hetedik percben kis híján meg is szerezte a vezetést, de Mamardasvili védte Bahoya éles szögből leadott lövését, majd a túloldalon Zetterer kapus mutatott be két nagy védést Alexander Isak lövéseinél.
Ezt követően a Liverpool többet birtokolta a labdát, és próbálta feltörni a betömörülő hazai védelmet, de sok hiba csúszott a passzokba.
Bő negyedóra után főhetett Arne Slot feje, ugyanis egy teljesen ártalmatlan szituációban megsérült Jeremie Frimpong, aki nem is tudta folytatni, így Conor Bradley állt be a helyér, ami azt jelentette, hogy Szoboszlai maradhatott a középpályán.
A 26. percben aztán egy szép támadás végén a Frankfurt szerezte meg a vezetést. Götze passzolt Rasmus Kristensenhez, aki 14 méterről kilőtte laposan a hosszú alsó sarkot (1-0).
A gól után nagyobb iramra kapcsolt a Liverpool és a 35. percben kiegyenlített. Hugo Ekitikét ugatták ki, aki rávezethette a labdát a kapusra, és végül nem hibázta el a ziccert (1-1). Sőt, három perccel később Virgil van Dijk fejesével még a szünet előtt fordítani tudtak a vendégek (1-2). Bár a csapatkapitány gólja előtt Gakpo végezte el a szögletet, de az első félidő hajrájában aztán Szoboszlai rúghatott a jobb oldalról és a beívelésére tökéletesen érkezett Ibrahima Konaté, aki a bal alsóba fejelt, ezzel magabiztossá téve az angolok előnyét a szünetre (1-3). Szoboszlai gólpasszát IDE kattintva tekintheti meg!
A második félidő elején beszorította ellenfelét a Liverpool, a 49. percben pedig majdnem tovább is növelte előnyét a csereként beállt Federico Chiesa akrobatikus mozdulatával. A Frankfurt gyakorlatilag megtartani sem tudta a labdát, Wirtz szabadrúgását követően pedig akár a meccset is eldönthette volna a Liverpool, de Zetterer bravúrral kiszedte a bal felsőbe tartó lövést.
Cikkünk folyamatosan frissül.
