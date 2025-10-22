Az angol bajnoki címvédő remekül kezdte a szezont, igaz többször is utolsó perces gólokkal nyert, de már a szerencse sincs a csapat mellet. Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool az elmúlt hetekben komoly hullámvölgybe került, ugyanis sorozatban négy mérkőzést vesztett el. Arne Slot együttese ráadásul sem támadásban, sem védekezésben nem volt olyan hatékony, mint korábban, amit jól mutat, hogy mindössze három gólt lőttek és hetet kaptak a Vörösök az elmúlt egy hónapban.

Szoboszlai Dominikot megviselte a Liverpool hullámvölgye

A Liverpool – amely repülőgép-probléma miatt jelentős késéssel érkezett meg a német nagyvárosba – egyértelműen azzal a szándékkal lépett pályára az Eintracht Frankfurt otthonában, hegy lezárja a kudarcsorozatát. Különösen, hogy utoljára 72 éve szenvedett el a Liverpool öt vereséget zsinórban.

A Bundesliga-csapatot ugyancsak a hektikusság jellemzi idén, legutóbbi öt meccséből csak egyet tudott megnyerni. A Bajnokok Ligájában legutóbb attól az Atlético Madridtól kapta ki, amelyet a Liverpool legyőzött a nyitófordulóban, ahol a német együttes azt a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayt verte, amely Isztambulban megverte az angol sztárcsapatot.

Szoboszlai kezdett, Kerkez és Szalah csak csere volt

A Manchester United elleni hazai vereség után sokan komoly változásokat sürgettek a Liverpoolnál, aminek Arne Slot eleget is tett, ugyanis a hétvégi bajnokihoz képest alaposan felforgatta kezdőcsapatát, összesen öt helyen változtatott. Szoboszlai Dominik ezúttal is kezdett, méghozzá a középpályán, ám Kerkez Milos csak a kispadon kapott helyet, akárcsak a hét meccs óta gólképtelen Mohamed Szalah. Az egyiptomi támadó helyett Hugo Ekitiké került be a kezdőbe, aki éppen a Frankfurttól igazolt a nyáron 95 millió euróért a szigetországi sztárcsapathoz.

A Liverpool a Mamaradasvili – Roberts, Van Dijk, Konaté, Frimpong – Szoboszlai, Jones, Wirtz – Ekitike, Isak, Gakpo összeállításban lépett a frankfurti Deutscha Bank Park gyepszőnyegére.

A Liverpool két francia légiósa, Eikitiké és Konaté is betalált az első félidőben

Érdekesség, hogy a mérkőzés előtt az ifi BL-ben is összecsapott egymással a két csapat, ahol a Liverpool U19-es csapata egészen drámai, kilencgólos mérkőzésen győzte le az Eintracht Frankfurt gárdáját, amelyben a németek magyar csatára, Fenyő Noah is betalált.