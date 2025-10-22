Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Rossz hír a háborúpártiaknak – itt vannak a részletek Szijjártó Péter és az amerikai külügyminiszter tárgyalásáról

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában a kisebb hullámvölgybe került Liverpool az Eintracht Frankfurt otthonába látogatott. A becsületéért küzdő és ezúttal csak egy magyarral felálló Liverpool ugyan hátrányba került, de mindössze négy perc alatt fordított, sőt Szoboszlai gólpasszának köszönhetően a szünetre magabiztos előnyre tett szert. Kövesse velünk élőben a mérkőzést!

Az angol bajnoki címvédő remekül kezdte a szezont, igaz többször is utolsó perces gólokkal nyert, de már a szerencse sincs a csapat mellet. Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool az elmúlt hetekben komoly hullámvölgybe került, ugyanis sorozatban négy mérkőzést vesztett el. Arne Slot együttese ráadásul sem támadásban, sem védekezésben nem volt olyan hatékony, mint korábban, amit jól mutat, hogy mindössze három gólt lőttek és hetet kaptak a Vörösök az elmúlt egy hónapban.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai warms up prior to the UEFA Champions League football match between Eintracht Frankfurt and Liverpool FC in Frankfurt, western Germany on October 22, 2025. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Szoboszlai Dominikot megviselte a Liverpool hullámvölgye
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A Liverpool – amely repülőgép-probléma miatt jelentős késéssel érkezett meg a német nagyvárosba – egyértelműen azzal a szándékkal lépett pályára az Eintracht Frankfurt otthonában, hegy lezárja a kudarcsorozatát. Különösen, hogy utoljára 72 éve szenvedett el a Liverpool öt vereséget zsinórban.

A Bundesliga-csapatot ugyancsak a hektikusság jellemzi idén, legutóbbi öt meccséből csak egyet tudott megnyerni. A Bajnokok Ligájában legutóbb attól az Atlético Madridtól kapta ki, amelyet a Liverpool legyőzött a nyitófordulóban, ahol a német együttes azt a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayt verte, amely Isztambulban megverte az angol sztárcsapatot.

Szoboszlai kezdett, Kerkez és Szalah csak csere volt

A Manchester United elleni hazai vereség után sokan komoly változásokat sürgettek a Liverpoolnál, aminek Arne Slot eleget is tett, ugyanis a hétvégi bajnokihoz képest alaposan felforgatta kezdőcsapatát, összesen öt helyen változtatott. Szoboszlai Dominik ezúttal is kezdett, méghozzá a középpályán, ám Kerkez Milos csak a kispadon kapott helyet, akárcsak a hét meccs óta gólképtelen Mohamed Szalah. Az egyiptomi támadó helyett Hugo Ekitiké került be a kezdőbe, aki éppen a Frankfurttól igazolt a nyáron 95 millió euróért a szigetországi sztárcsapathoz. 

A Liverpool a Mamaradasvili – Roberts, Van Dijk, Konaté, Frimpong – Szoboszlai, Jones, Wirtz – Ekitike, Isak, Gakpo összeállításban lépett a frankfurti Deutscha Bank Park gyepszőnyegére.

Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike reacts after scoring the 1-1 goal with Liverpool's French defender #05 Ibrahima Konate (L) during the UEFA Champions League football match between Eintracht Frankfurt and Liverpool FC in Frankfurt, western Germany on October 22, 2025. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
A Liverpool két francia légiósa, Eikitiké és Konaté is betalált az első félidőben
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Érdekesség, hogy a mérkőzés előtt az ifi BL-ben is összecsapott egymással a két csapat, ahol a Liverpool U19-es csapata egészen drámai, kilencgólos mérkőzésen győzte le az Eintracht Frankfurt gárdáját, amelyben a németek magyar csatára, Fenyő Noah is betalált.

Ekitiké góllal tért vissza, Szoboszlai gólpasszt adott

Jó iramban kezdődött a mérkőzés, a német csapat a hetedik percben kis híján meg is szerezte a vezetést, de Mamardasvili védte Bahoya éles szögből leadott lövését, majd a túloldalon Zetterer kapus mutatott be két nagy védést Alexander Isak lövéseinél.

Ezt követően a Liverpool többet birtokolta a labdát, és próbálta feltörni a betömörülő hazai védelmet, de sok hiba csúszott a passzokba.

Bő negyedóra után főhetett Arne Slot feje, ugyanis egy teljesen ártalmatlan szituációban megsérült Jeremie Frimpong, aki nem is tudta folytatni, így Conor Bradley állt be a helyér, ami azt jelentette, hogy Szoboszlai maradhatott a középpályán.

Szoboszlai Dominik vigasztalja a megsérült Jeremie Frimpongot
Szoboszlai Dominik vigasztalja a megsérült Jeremie Frimpongot
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A 26. percben aztán egy szép támadás végén a Frankfurt szerezte meg a vezetést. Götze passzolt Rasmus Kristensenhez, aki 14 méterről kilőtte laposan a hosszú alsó sarkot (1-0). 

A gól után nagyobb iramra kapcsolt a Liverpool és a 35. percben kiegyenlített. Hugo Ekitikét ugatták ki, aki rávezethette a labdát a kapusra, és végül nem hibázta el a ziccert (1-1). Sőt, három perccel később Virgil van Dijk fejesével még a szünet előtt fordítani tudtak a vendégek (1-2). Bár a csapatkapitány gólja előtt Gakpo végezte el a szögletet, de az első félidő hajrájában aztán Szoboszlai rúghatott a jobb oldalról és a beívelésére tökéletesen érkezett Ibrahima Konaté, aki a bal alsóba fejelt, ezzel magabiztossá téve az angolok előnyét a szünetre (1-3). Szoboszlai gólpasszát IDE kattintva tekintheti meg!

A második félidő elején beszorította ellenfelét a Liverpool, a 49. percben pedig majdnem tovább is növelte előnyét a csereként beállt Federico Chiesa akrobatikus mozdulatával. A Frankfurt gyakorlatilag megtartani sem tudta a labdát, Wirtz szabadrúgását követően pedig akár a meccset is eldönthette volna a Liverpool, de Zetterer bravúrral kiszedte a bal felsőbe tartó lövést.

Cikkünk folyamatosan frissül.

  • Kapcsolódó cikkek:
Sallai Roland kezdett, csapata parádézott a Bajnokok Ligájában
Szörnyű tragédia a BL-meccs előtt, gyászol a Liverpool
Fenyő Noah gólja sem tudta megállítani a Liverpoolt – videó
A Liverpool legendája megint Szoboszlaiba szállt bele, és még hülyeséget is beszél
„Ilyen még sose történt a karrieremben" – Szoboszlai a reptéren adott rendkívüli interjút
Szoboszlai Beckhamet másolja? Elképesztő átalakuláson ment át a Liverpool sztárja

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!