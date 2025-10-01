Az isztambuli mérkőzést az angolok kezdték jobban, mégis a törökök kerültek előnybe alig negyedórát követően, miután a jobbhátvédként futballozó Szoboszlai Dominik a liverpooli tizenhatoson belül megütötte Yilmazt, a büntetőt pedig a nigériai Victor Osimhen értékesítette.
A folytatásban az angol csapat birtokolta többet a labdát, de ritkán talált rést a hazaiak védelmén, kevés helyzetét pedig nem tudta értékesíteni. A fordulás után a törökök gyorsan eldönthették volna a meccset, pontosabban Osimhen egymaga, de kétszer is nagy helyzetben hibázott. Ezek után a Galata átadta a területet és tulajdonképpen csak a védekezésre figyelt. Arne Slot a 62. percben hármat is cserélt, Szoboszlait pedig felvezényelte a középpályára, de ezzel sem változott a játék képe, így a Liverpool pont nélkül maradt Törökországban.
Szoboszlai és Kerkez végig a pályán volt a Liverpoolban, míg Sallait a 72. percen cserélték be a Galatasaraynál.
A játéknapon több sima győzelem is született: az Atlético Madrid hazai pályán a német Eintracht Frankfurtot, a Bayern München pedig idegenben a ciprusi Páfoszt verte egyaránt 5-1-re, míg az előző szezonban döntős Internazionale, valamint az Olympique Marseille hazai pályán aratott fölényes diadalt: az olaszok a cseh Slavia Prahát 3-0-ra, a franciák pedig a holland Ajaxot 4-0-ra múlták felül.
José Mourinho a Benfica edzőjeként tért vissza korábbi sikerei helyszínére, a Chelsea stadionjában, azonban nem járt sikerrel, mivel az angol egy korai öngóllal legyőzték a portugál együttest a Stamford Bridge-en.